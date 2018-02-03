"Всесильный антидопинг" против олимпийского движения

О том, как невразумительная политика WADA и МОК привела к потери доверия к спортивным организациям и необходимости их скорейшего реформирования рассуждает обозреватель Дмитрий Лекух.

Дмитрий Лекух для РИА Новости

"Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов. В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии".

Это, напомним, заявление печально уже знаменитого WADA, которое все еще является частью "олимпийского организма", в адрес Спортивного арбитражного суда в Лозанне, согласно Олимпийской хартии — высшего органа в разрешении спортивных споров.

Что называется — обалдеть. С точки зрения юриспруденции — это приблизительно как если бы Следственный комитет потащил Верховный суд в арбитраж.

Что во всем этом самое интересное?

А вот что. Вот это "всесильное" WADA, которое само определяет список запрещенных веществ, само открывает и закрывает национальные антидопинговые центры, само устанавливает правила сбора антидопинговых проб, которое само себе и следствие, и суд, и законодательный орган, — по функционалу изначально всего лишь сеть лабораторий, призванных следить за соблюдением антидопинговых правил. То есть — получил пробирку, проверил, написал ту или иную справку.

И все.

А вместо этого никем не уполномоченные на то "лаборанты" получают, точнее, "присваивают" себе такую полноту власти и такие полномочия, каких зачастую не имеют даже правительства национальных государств.

Причем то, что они получают, — это не просто полномочия. Это власть без какой бы то ни было ответственности, то есть можно делать все что угодно, казнить и миловать по своей воле и при этом не только ни за что не отвечать, но и не отчитываться ни перед кем. Нарушая при этом все мыслимые и немыслимые нормы не только спортивного, но и общегражданского права: не принимая во внимание ни "презумпцию невиновности", ни принцип "недопустимости коллективной ответственности".

Но и это еще не все

Собственно говоря, и сам МОК, вяло переуступивший WADA гигантские полномочия, действовал таким образом не только потому, что был изначально слаб. Если посмотреть правоустановочные документы, то и Международный олимпийский комитет по статусу всего лишь "некоммерческая организация" (вам уже смешно?), задача которой, цитируем, "руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией". Даже функции организации и проведения Олимпийских игр, согласно уставу, оказывается, осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения Игр.

Но это только согласно уставу

По факту же это просто гигантская транснациональная корпорация, монополизировавшая управление огромными "спортивными" деньгами — как коммерческими, так и социальными (несмотря на то, что, согласно все тому же уставу, единственный источник финансирования МОК — это частный сектор). И никому особенно не подотчетная.

И дело здесь не только в безграничной "коррупционной емкости" структуры — этим, как мы знаем из множества скандалов, грешат все международно-бюрократические организации начиная с ООН и ЮНЕСКО и заканчивая каким-нибудь очень трогательно сейчас озаботившимся отсутствием русских взносов ПАСЕ.

© Sputnik. Евгения Новоженина Глава ПАСЕ хочет обсудить в Москве возобновление диалога с Россией

Увы — человек не совершенен. А там, где отсутствует внятный контроль, там и коррупционные возможности отдельных персонажей возрастают прямо по экспоненте. Соответственно, расширяются возможности всевозможных внешних спецслужб по управлению этими самыми международными бюрократами, в том числе и спортивными. Что мы сейчас и имеем возможность наблюдать.

Но это еще привычное зло

Хуже другое: какую-либо ценность подобного рода организации представляют собой только до тех пор, пока вызывают доверие у всех участников. Что же касается МОК и тем более WADA, то сейчас, после решения Спортивного арбитража, они это доверие стремительно теряют.

Это не просто предположение. Вот пишет не замеченная в любви к российским спортсменам шведская пресса: "Вообще-то смысл Олимпийских игр заключается в том, чтобы лучшие в мире спортсмены вступали в борьбу за медали. А теперь получается, что ряд мировых звезд спорта выставлены с Игр по весьма невразумительным причинам" (Expressen, цитируется по ИноСМИ).

И тут не важно, что шведов возмущают "невразумительные причины", а российскую сторону то, что "выставлены". Недовольны в результате все. Включая, кстати, проамериканские спортивные кланы с грустным лицом профессора Макларена во главе.

Потеря доверия в данном случае означает риск крушения всей структуры. Репутация в столь тонких сферах вообще категория экономическая: нет доверия — нет ни денег, ни вообще чего-либо.

Поэтому, чем бы ни закончился текущий "русский скандал", один вывод можно и нужно делать уже прямо сейчас. WADA должно быть как минимум реорганизовано, а его деятельность поставлена под жесткий международный контроль. Да и сам МОК в его нынешнем виде следует реформировать хотя бы до уровня "понятности, прозрачности и транспарентности". Когда для всех спортсменов и национальных сборных действуют общие, прозрачные и понятные правила игры.

Потому что международные организации, неспособные даже в подобного рода ситуациях реформироваться, как правило, умирают сами собой.