Безответственность Турции или происки Америки: кто виновен в атаке на Су-25

Трагедия в небе над Сирией ставит новые вопросы в этой гражданской войне: откуда у террористов ПЗРК, и против кого они их будут использовать, рассуждает Геворг Мирзаян.

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета – для Sputnik

3 февраля в Сирии в районе города Саракиб был сбит российский самолет СУ-25. Пилот сумел катапультироваться, однако погиб на земле в бою с террористами (по другим данным, отстрелял две обоймы и, находясь под угрозой захвата, подорвал себя гранатой).

© AFP 2018/ Omar Haj Kadour Российский СУ-25 сбит в Сирии: пилот погиб

Ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России и ряде других стран мира «Джебхат ан-Нусра», которая контролирует этот регион, а также целый ряд других группировок.

Непосредственные исполнители уже понесли ответственность – Россия нанесла по ним ряд ударов, уничтожив (по данным Минобороны) 30 боевиков. Судьба организаторов тоже незавидна – против "Нусры"* идут боевые действия, и поражение группировки лишь дело времени.

Связка с Турцией?

Однако этот теракт вводит в сирийский конфликт новую переменную. Российский самолет был сбит переносным зенитно-ракетным комплексом (ПЗРК), который появился на вооружении у боевиков. А значит, они теперь могут пытаться сбить другие российские боевые самолеты (напомним про трагические последствия появления ПЗРК у душманов в ходе афганской войны).

Вопрос в том, откуда боевики получили ПЗРК? Есть две версии. Первая – изначально эта система принадлежала курдам, затем была отжата у них в ходе "Оливковой ветви" протурецкими боевиками из Сирии, после чего была продана/передана "Нусре"*. Если это так, то Анкара должна нести ответственность за произошедшее.

Напомним, что Турция изначально вообще должна была нести ответственность за идлибскую зону деэскалации. Да, "Нусра"* захватила значительную часть этой территории у протурецких боевиков – однако это не означает снятие с Анкары взятых на себя обязательств. Эрдоган, а не сирийская армия, должен был решать там проблему.

© Sputnik. Евгений Биятов Эрдоган: Турция не ограничится операцией в Африне

Ладно, предположим, что Эрдогану было не до этого – перед ним во всем масштабе встал курдский вопрос. Однако в ходе решения этого вопроса Эрдоган – опять же – должен был контролировать свое "пушечное мясо" в лице сирийских боевиков, которые принимали участие в "Оливковой ветви" в качестве пехоты. Турция обязана была отслеживать их трофеи и ликвидировать те из них, которые представляют объективную опасность.

По сути, произошедшее показывает, что Турция не до конца способна отвечать за взятые на себя обязательства.

Некоторые, конечно, пойдут в рассуждениях дальше и скажут, что Анкара вообще стояла за этой трагедией для того, чтобы повлиять на Россию, однако оснований для такого рода измышлений пока нет.

Да и не нужно это Эрдогану, особенно сейчас, когда Турция находится в изоляции со стороны Запада.

Или с Америкой?

Вторая версия – в теракте виноваты американцы. Они поставляли боевикам оружие, и, не исключено, что среди этого оружия оказались и ПЗРК.

Ни для кого не секрет, что Вашингтон очень недоволен российскими успехами в Сирии и мог решиться на поставку этого оружия для того, чтобы снизить темп наступления сирийских войск или вообще вынудить Москву под угрозой потерь вывести свою группировку из Сирии

Американцы, конечно, отрицают свою причастность. "США никогда не предоставляли ПЗРК какой-либо группе в Сирии, и мы вообще сильно обеспокоены тем, что это оружие использовалось", — говорит представитель Госдепа Хизер Науэрт. И если первая часть предложения вызывает серьезные вопросы (см. недавние заявления о поставках курдам ПЗРК для защиты от турецкого вторжения), то во втором госпожа Науэрт душой не покривила. Ведь самолеты есть не только у России, но и у США. А учитывая вековые торговые традиции на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий того, что переданные "своим" боевикам системы через какое-то время не окажутся в руках других, враждебных Америке, и даже враждебных тем, кому США ПЗРК изначально передали. После чего начнут падать не только американские боевые самолеты, но и гражданские лайнеры.

Именно поэтому, например, американцы приложили столько усилий для того, чтобы изъять ПЗРК у ливийских боевиков (из-за чего, по некоторым данным, и погиб американский посол в Ливии Кристофер Стивенс).

Сейчас спецслужбы, конечно, должны определить, являлось ли примененное ПЗРК единичным трофеем боевиков или частью серьезной поставки. И сделать все возможное для того, чтобы эти системы у боевиков изъять. Любыми способами.



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* – террористическая группировка, запрещенная в России и ряде других стран.