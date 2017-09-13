Депутат Парламента РЮО: требовать вывода войск РФ — толкать Кавказ к войне

СУХУМ, 13 сен — Sputnik. США уже девятый год не хотят видеть сложившиеся на Южном Кавказе реалии и лоббируют в регионе только интересы Грузии, заявил Sputnik глава парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игорь Кочиев.

Вашингтон в среду вновь потребовал от России вывода военных из Южной Осетии и Абхазии, заявив, что республики "принадлежат Грузии".

По словам Кочиева, это не первое заявление США и их союзников, удивляющее однобокостью понимания международных норм и принципов.

"США этим показывают, что для них приоритетом являются лишь собственные политические мотивы. Российские войска в Южной Осетии и Абхазии являются единственным фактором, который сохраняет мир на Южном Кавказе, и требовать их вывода — значит, толкать регион к войне. Это очередное заявление американских властей, которые не учитывают положение и мнение жителей Южной Осетии, Абхазии и даже самой Грузии", — считает парламентарий.

Кочиев также напомнил, что российский военный контингент находится в республике в соответствии с российско-югоосетинским Договором о дружбе и сотрудничестве, подписанном в 2008 году, и соглашением об объединенной российской военной базе, а обустройство и укрепление государственной границы — суверенное право Государства Алания.

© Sputnik. Илона Хварцкия Килба назвал абсурдом требование США о выводе войск России из Абхазии

"Южная Осетия продолжит с помощью России укреплять свою безопасность, этому способствуют практические шаги по реализации подписанного в 2015 году Договора о союзничестве и интеграции", — подчеркнул депутат.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.