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Эдвард Налбандян

Армения готова признать Карабах в случае войны

© Sputnik. Aram Nersesyan
Кавказ
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Решение конфликта может быть только мирным путем, если последует агрессия, армянская сторона ответит еще жестче, сказал глава МИД.

СУХУМ, 18 сен – Sputnik. В случае возобновления военных действий со стороны Азербайджана, Армения готова признать Карабах, сказал министр иностранных дел Армении, выступая на Шестом общеармянском форуме "Армения-Диаспора", сообщает Sputnik Армения.

"Если начнется война, и ее невозможно будет остановить сразу же, то Армения признает Нагорно-Карабахскую Республику. Это значит конец переговорам, со всеми последствиями", — сказал министр.

При этом он отметил, что признанием решить все вопросы невозможно. Переговоры направлены на то, чтобы решить вопрос мирным путем, они будут длиться столько, сколько это возможно.

Нагорный Карабах. Архивное фото
© Sputnik. Илья Питалев
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По его словам, Армения не раз заявляла, что принимает предложения сопредседателей, как основу для переговоров, а Азербайджан их отвергает. В этих условиях понятно, что решение невозможно.

"Урегулирование конфликта должно учитывать интересы Арцаха. Нагорный Карабах не может выбыть из международного процесса только потому, что против этого выступает Азербайджан, который против прав человека, в целом", — сказал Налбандян.

С другой стороны, по его словам, если Азербайджан предпримет еще одну попытку военного решения, то армянская сторона даст более жесткий ответ.

При этом он отметил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ делают заявления не ради красивых глаз.

"Они делают заявления, чтобы на самом деле способствовать продвижению переговорного процесса. А что делает Азербайджан? До сих пор делает вид, что таких заявлений не существует", — заметил Налбандян.

Он добавил, что подход армянских сторон созвучен подходам посредников Минской группы ОБСЕ.

Шестой Общеармянский форум "Армения-Диаспора" проходит в Ереване с 18 по 20 сентября в канун 100-летия героических майских битв и Первой Армянской Республики, под девизом "Взаимное доверие, единство и ответственность". В форуме принимают 1800 человек из 71 страны мира — государственные, политические, общественные деятели, руководители и члены общеармянских структур и действующих в общинах организаций, журналисты, представители сфер образования, культуры и духовенства из Армении, Карабаха и зарубежных стран.




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