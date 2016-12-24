Стало известно, что Тартт дала согласие на экранизацию "Щегла" — третьего и самого главного романа, принесшего ей Пулитцеровскую премию в 2014 году. Картину продюсирует известная всем по экранизации "Голодных игр" Нина Якобсен. Кроме того, благодаря издательству Corpus и Анастасии Завозовой, романы Тартт обрели новый и более точный голос.

Таких писателей, как Донна, в последнее десятилетие почти не найти. Ее заслуженно называют уникумом. Автор трех блистательных и совершенно разных романов, объединенных лишь некоторыми жанровыми аспектами, Донна Тартт входит в число "100 самых влиятельных людей", по версии журнала Time. Ее имя прогремело еще в далеком 1992 году, когда вышел в свет первый большой роман "Тайная история".

© Sputnik. Леон Гуния Абхазия в русской литературе

Кто такая Донна?

Тартт родилась 23 декабря 1963 года в городе Гринвуде, штат Миссисипи, или, как его называют местные жители, "штате Магнолии". Детство писательницы прошло на юге штата, в Гринейде. С самого детства в Донне раскрылись задатки писателя. В тринадцать лет ее работу впервые опубликовали в "Литературном обозрении Миссисипи". Она окончила факультет классической филологии в Беннингтонском колледже (штат Вермонт, США) в 1986 году, а в 1992, уже вышел первый роман. "Тайная история" принесла Тартт большой успех, и была переведена на 24 языка мира.

Как она пишет?

Главное очарование Донны Тартт в том, что она предугадывает желания читателей. В ее романах есть все — от античной мифологии до истории искусства и религии. Немногие писатели способны удержать внимание читателя в эпоху твиттеризации и микроблогов.

В книгах Тартт нет абсолютных героев или злодеев. Ее персонажи похожи на нас с вами, они не живут в одной плоскости, возможно, поэтому и кажутся настолько настоящими. Каждый из них прописан с ювелирной точностью, здесь нет места второстепенным героям.

Мы уже и не надеялись на эстетическую новизну и экспериментальный дух, но проза Тартт поэтична, ассоциативна и исполнена тонкого юмора. Она умеет писать о том, что имеет непреходящее значение, но при этом совершенно точно передает современную реальность, ничего не приукрашивая или приуменьшая.

О чем книга?

"Щегол" — третий роман Донны Тартт. На его написание ушло больше десяти лет. Единственное разочарование читатель испытывает, когда понимает, что роман закончен.

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Главный герой "Щегла" — тринадцатилетний школьник Тео Декер. Одно дождливое утро навсегда изменило его жизнь. Оказавшись жертвой теракта в Метрополитен-музее, Тео остался невредим, однако потерял единственного близкого человека – мать. Мальчик очнулся в руинах. Он отчаянно пытается найти выход из музея и становится свидетелем смерти необычного старика, который привлек его внимание до взрыва. Перед смертью Велти взял с мальчика обещание сохранить великое полотно ученика Рембрандта Карела Фабрициуса "Щегол" и передать фамильное кольцо его другу. Покинув стены музея, Тео попадает в реальный мир, где все движется вперед, кроме него самого. Единственное, что удерживает его в реальности – обещание, данное старику.

Что она еще написала?

"Тайная история" — роман о шести подростках, которых сблизил страшный секрет. Ричард Пейпен, умный и амбициозный студент медицинского факультета, чувствует непреодолимую пропасть между собой и собственной семьей. Все, от университета до местных девушек и родного города, кажется ему чужим. Он, не раздумывая оставляет позади все, что связывало его с настоящим, и отправляется учиться в живописный городок Хемпстон в Вермонте.

Склонного к эскапизму Ричарда привлекает необычная компания. Все в новых друзьях кажется ему исключительным и желанным. Несмотря на абсолютное различие в характере, их объединяет увлечение мифологией и древними языками под руководством эксцентричного профессора Джулиана Морроу.

Не желая выделяться среди друзей, Ричард скрывает подробности своего прошлого, не подозревая, что и у его новоиспеченных друзей есть неприглядные тайны. Мир, в котором главные герои укрылись от реальности, стал главной причиной трагедии. Это история о детях, предоставленных самим себе. Они слишком заигрались во взрослые игры, не подозревая к чему это их приведет.

К концу книги читатель впадает в иллюзию, думая, что понимает каким будет конец "Тайной истории". Но в этом и состоит уникальность Донны Тартт – она всегда способна нас удивить.