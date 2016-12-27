Приходит время, и все вокруг как-будто наполняется каким-то волшебством. И именно это время связано с приходом зимы, когда кажется, что в будущем новом году наступит что-то волшебное, сказочное, когда все будут счастливы и радостны.

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Любовь к Новому году у меня с детства. Помню, как весь год ждала наступления этого праздника. И даже в более зрелые годы для меня этот праздник продолжал оставаться чем-то необыкновенным, сказочным. Однако так сложилось, что в последние годы я потеряла веру в сказку, когда потеряла родных мне людей в новогодние праздники. Это время, когда для меня перестала существовать сказка.

Сегодня ловлю себя на мысли, что вопреки всему жду ее, зимнюю сказку, как никогда. Неизвестно, откуда берется надежда на то, что произойдет оно, новогоднее чудо. Я думаю, каждый из нас задается вопросом, чего мы ждем от Нового года? В каждом возрасте, который мы проживаем, желания меняются. Это обладание волшебной палочкой или волшебными крыльями в детстве; путешествий, любви, здоровья желаем. И можно ведь долго перечислять.

Почему все мы в детстве так любим сказки? Воображению ведь необходимо что-то не совсем от повседневной жизни, что-то таинственное, волшебное, возможно, немного пугающее, но обязательно со счастливым концом. Врожденное чувство справедливости, и обязательно должно быть так, чтобы доброта вознаграждалась, а зло не торжествовало.

© Sputnik / Томас Тхайцук Нарты-великаны и главная елка: как встретят Новый год в Абхазии

Как естественно и просто волшебство под пером Гофмана вливается в быт. Он жалеет людей, не способных услышать необычное и поверить в чудо, волшебство. Как говорил датский сказочник Ганс Христиан Андерсен: "Нет сказок лучше тех, которые создает сама жизнь". В одной из самых волшебных сказок Андерсена "Снежная королева" добро сражается со злом — Герда борется за то, чтобы Кай не превратился в ледяного, бессердечного человека. Или удивительно красивая сказка Гофмана "Щелкунчик", где девочка вступает в схватку с силами зла и встречается со сказочным принцем. Это одна из тех сказок, которая помогает почувствовать приближение Нового года.

А в сказке Джанни Родари маленький итальянский мальчик получает в подарок деревянную лошадку, которая переносит его на другую планету, где вместо машин только лошадки, а дождь идет в виде конфет.

И вот возникает наивный вопрос: для чего нам нужны сказки, и нужны ли они вообще?

© flickr.com/ Andrés Nieto Porras Мы больше не верим в Деда Мороза

Все мы "родом из детства" и, несмотря на то, что многие выросли и не верят в сказки, все же загадываем желания в Новый год. И каждый из нас может создать свою волшебную сказку, собранную из детских воспоминаний.

Что же такое неуловимое затрагивает струны наших душ и заставляет сердца биться чаще и надеяться на то, что в новом наступающем году все будет лучше, чем прежде. Соглашусь с таким высказыванием, что ожидание праздника намного прекраснее и волнует больше, чем сам праздник. Декабрь время ожиданий, когда кажется еще чуть-чуть — и все исполнится. Есть такое поверье, что как Новый год встретишь, таким и будет целый год.

Я убеждена, что Новый год — это волшебный праздник, который приносит чуточку надежды всем — маленьким детишкам, подросткам, взрослым, пожилым. Ведь каждый из нас, пусть даже на очень короткое время, возвращается в беззаботное детство, наполненное родительской любовью. Так хочется верить в волшебство и в простое человеческое добро. И до тех пор, пока в нас будет теплиться вера в сказку, вера в новогоднее чудо, жизнь будет наполнена добротой и волшебством, которых нам так не хватает порой.