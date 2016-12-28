В очередной раз показав, что семья – это боль, Ксавье Долан получил Гран-при Каннского фестиваля.

Ежегодно, 28 декабря отмечается международный день кино — праздник кинематографистов и любителей кино по всему миру. О кинорежиссере Ксавье Долане читайте в материале колумниста Sputnik Амины Джонуа.

Последнее кинополотно Долана заставляет вспомнить о том, почему в далеком 2009 году юный канадец получил статус вундеркинда. В последние годы Ксавье Долан представил зрителю немало достойных картин, поставивших его в один ряд с известными мастерами кинематографа. Об этом свидетельствует множество почетных наград, завоеванных им в последние годы. Как любому серьезному режиссеру, Долану часто приходится сталкиваться не только со слепыми обожателями, но и ненавистниками, склоняющими его имя на выходе из кинотеатра.

© Фото: A-One Films Съемки картины "Это всего лишь конец света"

На экранизацию пьесы французского драматурга Жана-Люка Лагарса "Это всего лишь конец света" Долан не мог решиться довольно долго, поскольку она показалась ему пресной. И все же он нашел способ переложить пьесу на язык кинематографа в своей уникальной манере. Его персонажи настолько искренни и прозрачны, что зритель забывает о том, что смотрит в экран. Он вновь обращается к сложным, исполненным боли семейным отношениям.

Отдельного внимания достойны крупные планы Андре Тюрпена, не раз работавшего с Доланом ("Мамочка", "Том на ферме"). "Это всего лишь конец света" самая "непричесанная" работа Долана, в ней нет блеска и гладкости, обычно отвлекающих от повествования.

Успешный парижский писатель приезжает повидаться с семьей, которую игнорировал 12 лет, чтобы сообщить о том, что он неизлечимо болен. Семейную встречу он воспринимает исключительно как прелюдию прощания. И все же ему, подобно любому герою, приходится пройти свой катабасис (сошествие в ад – ред.), чтобы пережить это свидание.

Одна из главных ролей в картине досталась по-прежнему прекрасной музе заклятых друзей — Годара и Трюффо — Натали Бай. Она сыграла довольно эксцентричную, склонную к меланхолии мать главного героя, так и не сумевшую осознать причину равнодушия младшего сына. Для работы над этой картиной Долан собрал команду ярчайших актеров: Лею Сейду, Марион Котийяр, Гаспара Ульеля и Венсана Касселя.

© Фото: A-One Films Гаспар Ульель на съемках картины "Это всего лишь конец света"

Луи, персонаж Ульеля, в отличие от своей семьи по-настоящему оживает, обращаясь к прошлому. За двенадцать лет разлуки они становятся посторонними людьми, не способными справиться со столь внушительным пластом времени. Подобно новоиспеченным друзьям, они обхаживают друг друга на цыпочках, снова учатся говорить друг с другом.

© Фото: A-One Films Съемки картины "Это всего лишь конец света"

Младшая сестра Луи живет иллюзией об исключительном, талантливом брате, по сути, придумав его образ в противовес тому, что рядом. Антуан, старший брат Луи — поверхностный, вспыльчивый и раздражительный, кажется, что он исполнен ненависти ко всем, кто его окружает. Но персонажи Лагарса многослойны, и ближе к финалу зритель понимает, что Антуан тоже ранимый, возможно, даже больше самого Луи. В отличие от жены, матери и сестры он не склонен к абстрактным, пустым разговорам. Он раньше всех понимает истинную причину визита младшего брата.

Эта картина украсила карьеру не только Ксавье Долана, но и Венсана Касселя. Фильм полностью раскрыл его актерский талант, затмив привычное амплуа дамского угодника.

"Это всего лишь конец света" — прежде всего фильм о семье. Он держит зрителя в напряжении от начала до самого конца. Исполненный надрыва, неловкости и боли, он не оставляет равнодушным никого. А музыкальное сопровождение картины, написанное великим Габриэлем Яредом, словно тонкая, костлявая рука смерти, подводит главного героя к концу.

© Фото: A-One Films Съемки картины "Это всего лишь конец света"



