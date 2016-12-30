Снимать фильм о легендарном Жаке-Иве Кусто не только большая ответственность, но и довольно опасная задача. Хотя бы потому, что этот жанр был не освоен режиссером, специализировавшимся на боевиках ("Ларго Винч", "Неуловимый", "Турист"). И все же, благодаря титаническому труду и бесстрашию, Жером Салль и его команда, вооружившись камерой, отправились покорять морские глубины.

На главные роли режиссер пригласил Ламбера Вильсона (Жак-Ив Кусто), Одри Тоту (Симона Кусто) и Пьера Нинэ (Филипп Кусто).

Картина Салля полна символизма, он, подобно капитану Кусто и гомеровскому Одиссею, начал свой путь в Средиземном море. Океан очень быстро научил тому, что перед стихией все равны.

Жером Салль — один из немногих режиссеров, сумевших построить съемочный процесс исключительно на натуре. Лишь несколько сцен были сняты с применением компьютерной графики. Подводный риф, с которого началась "Одиссея" был полностью уничтожен в результате загрязнения окружающей среды.

"Одиссея" стала настоящей экспедицией и для режиссера, и для актеров. На съемках они узнали о том, что океан не умолкает ни на секунду. О том, как много информации он хранит. О том, что морские глубины заселены не менее плотно, чем суша. Это первый художественный фильм, снятый в Арктике.

© Фото: официальная страница проекта "Горная Абхазия" в Facebook На канале "Моя планета" покажут признанный лучшим репортаж Тенгиза Тарба

Герои "Одиссеи" столкнулись со всеми опасностями, которые когда-то преодолела команда Кусто. Можно контролировать съемочный процесс, но акулы, киты, акустические штормы и плотная среда океана никому неподвластны.

Александр Депла написал для картины чистую, одухотворенную музыку, словно и сам заговорил на языке морских глубин.

И хотя, на первый взгляд, это фильм о природе, Салль приоткрыл дверь в жизнь семьи, за которой мы наблюдали лишь на экранах телевизоров.

Это фильм о человеке сложном и увлеченном. Оставив службу в морской авиации, Жак-Ив Кусто посвятил жизнь океану. Но "Калипсо" никогда не покинуло бы порт, без помощи Симоны. Она была не только верной, прекрасной музой, но и бесстрашной авантюристкой, без раздумий согласившейся поддержать идею мужа. Симона продала все фамильные драгоценности, чтобы хоть как-то привести судно в порядок. Салль показал, что именно она превратила "Калипсо" в настоящий дом и заботилась о всех его обитателях. Несмотря на строгость, ворчливость и меланхоличность, Симона была всеми любима.

Горькая ирония в том, что судно обрело свободу, благодаря спонсированию нефтяными компаниями. Кусто не сразу заметил, как океан, который принял его семью, медленно и безмолвно угасал. Возможно, и не заметил бы, если бы не его младший сын Филипп.

Филипп Кусто был не просто сыном знаменитого капитана, он был и талантливым режиссером, сумевшим превратить науку в искусство. Но для него океан не был развлечением, он любил и уважал его. Именно он обратил внимание на проблемы мирового океана и создал благотворительную компанию по его защите.

Сегодня, 30 декабря, Филиппу Кусто могло исполниться 76 лет. Мы увидели жизнь океана его глазами.

И все же, несмотря на то, что картина Салля художественная, он сумел избежать излишнего романтизма, окружающего Жака-Ива Кусто. Он хотел показать и неприглядную сторону капитана. Кусто, как и любому увлеченному человеку был присущ эгоизм. Он не был примерным мужем и отцом, часто обижал свою семью и проявлял равнодушие. Особенно по отношению к старшему сыну, которого практически не замечал.

Филипп же, хоть и был отцу ближе всех по духу, сложно переживал смещение его морального вектора. С возрастом Кусто больше думал о коммерческой стороне своего проекта. Однако Салль не стремится к осуждению своего героя, а лишь показывает, что Кусто не мифический персонаж Гомера, а простой человек. В процессе съемок он на собственном примере осознал, что поиск денег — процесс столь же бесконечный, как и предмет съемок.

К концу фильма зритель понимает, что настоящей любовью Жака-Ива Кусто был его младший сын.

"Одиссея" — один из тех фильмов, что полностью выполняют задачу, возложенную на искусство. Он учит нас быть любопытными, задавать вопросы, уважать мир, в котором мы живем, но самое главное, оторваться от экранов и начать жить.