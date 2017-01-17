Ешь, молись, люби традиции

Культура абхазского застолья — очень интересный и в то же время сложный процесс, объединяющий в себе множество компонентов. При проведении абхазского стола многое зависит от хозяина, от состава гостей, от происходящего мероприятия. Так как привычные тосты могут иметь свои нюансы.

© Sputnik. Леон Гуния Традиционное абхазское застолье

Культура употребления вина и чачи занимает важное место в традициях абхазов. Как говорят сами абхазы, они не пьют вино, а "общаются за столом с богом и между собой". Сам тост на абхазском звучит "аныҳәаҿа" – переводится как "новая, младая молитва".

В былые времена и сегодня многие семьи хранят зарытыми в землю один или два глиняных кувшина с вином, предназначенных для особых дней. Его могут открыть при жертвоприношении в канун старого нового года "Ажьырныҳәа" – "Моление кузни", "Амшаҧы" – день Святой Пасхи, 28 августа "Нанҳәа"– Успение Богородицы –"Моление Матери Божьей –Анан" – покровительнице Апсны и в другие великие для абхазов праздники.

При проведении подобного мероприятия в абхазских семьях самый старший в семье приглашает гостей за стол, предлагая приступить к делу – "приложить руки к трапезе" (Шәнапы ашәыркы). Один из главных моментов застолья — выбор тамады. Тост произносит хозяин дома со стаканом вина в руке и объявляет тамаду. Тамада не может отказаться от предложения хозяина дома. Все пьют за него, в свою очередь тамада благодарит "за доверие", оказанное ему. И с этого момента тамада берет "бразды" правления в свои руки. Бывало и такое, что за одним столом могли сидеть люди, которые были не в хороших отношениях. Тогда, благодаря дипломатии и ораторству, тамада очень искусно примирял их. Абхазы общались между собой, а произнося тост, тем самым совершали молитву.

Тостов у абхазов всегда было много, и, конечно, они были связаны с определенными видами застолья. Джанашия в начале XX века писал: "Своих богов абхазы как бы скопировали с человека: один и тот же бог мог быть и добрым, и злым в отношении к данной личности, исходя из того, насколько эта личность рачительно исполняет свои обязанности по отношению к богу. Единственное средство расположить к себе того или иного разгневанного бога — это чистосердечное раскаяние – жертвоприношение. И благодаря этому множеству богов, вся жизнь абхазов – сплошное, непрерывное моление и жертвоприношение богам".

Вообще, абхазский стол разделен на две части — "головную" (ахы) и "хвостовую" (ацыхуа). В первой части обычно сидят старшие и гости, во второй же все остальные, которые должны относиться уважительно к первой части. В основном во второй части сидят младшие. Более того, по абхазскому этикету гостя нельзя сажать вблизи двери, он должен занимать главное место за столом. К примеру, выйти из-за стола, а потом вернуться считается крайне неприличным. Если человек вновь вернулся за стол, он должен снова вымыть руки. Младшие должны вставать из-за стола раньше и выходить из-за стола в том же порядке, в каком и заходили. Кроме того, считается крайне неприличным младшему переходить со стаканом вина к старшему или к родственникам по материнской линии. Однако если получается так, что младший за столом чокается с более старшим, он должен держать стакан чуть ниже.

© Sputnik. Леон Гуния Готовим традиционные абхазские блюда на Новый год

Тост — это результат многовековых обрядов, обычаев своего рода. Абхазские тосты бывают как в прозаической, так и поэтической форме. Прозаические тосты, в отличие от поэтических, требуют от оратора большей импровизации.

В абхазском застолье очень много тостов. Первая и, наверное, самая важная формула абхазского тоста гласит: "Боже, ниспошли нам свою благость" (Анца, улпха хат). Либо, когда произносят тост за человека, говорят: "Анца уиныхаат". После этого каждый поднимает свой стакан и произносит этот тост. Абхазские тосты произносятся и пьются стоя. Исключения могут быть лишь для самых старших. Тамадой обычно выбирают человека, который красноречив, уважаем, выдержан. Пить без тоста неприлично. Тосты могут меняться в зависимости от застолья. Есть обязательные и ситуативные. К примеру, если говорят тост за кого-нибудь из присутствующих, он обязательно должен поблагодарить тех, кто произнес за него тост. Более того, в перерыве между тостами присутствующие танцуют, поют народные песни.

© Sputnik / Томас Тхайцук Готовим мамалыгу по-абхазски 9

Второй либо третий тост обычно поднимают за все народы мира. Чтобы все народы мира были благословенны и не было войн. Так сложилось, что после Отечественной войны народа Абхазии третий либо четвертый тост произносят за ушедших в иной мир. Вслед за этим тостом следует тост за Абхазию, за ее процветание. Все же последующие тосты зависят от проводимого мероприятия.

Гости, вставая из-за стола, в знак благодарности говорят: "Пусть множатся ваши хлеб и соль" ("Шәчеиджыка иазхаалаат"). На что хозяин дома отвечает: "То, что поели и попили, пусть да пойдет вам впрок!" ("Ишәфаз - ижәжэыз халалс ишәоуааит!").

Заслуживает внимания во время абхазского застолья процесс подачи мяса. В нем проявляется уважение к гостям. Самому старшему подносят полголовы (ахыбжа), главному гостю лопатку (ажәыюшәакьа) или бедро (апылгды) и так далее. Проявлением большого внимания к гостю считается, если один из сидящих за столом отрежет кусок мяса и передаст его гостю. Единственным обстоятельством, когда тамаду не избирают, могут быть поминки или похороны.

В Абхазии, как впрочем и на всем Кавказе, издревле уделялось большое внимание соблюдению застольных традиций. Они свято оберегались, как и закон гостеприимства. И что самое интересное, каждый тост, произносимый тамадой, — это речь с особым смыслом, похожая на притчу. Уважение к старшим, как за столом, так и в обычной жизни, свято. Песни, шутки и танцы — неотъемлемая часть абхазского застолья. Это то, что позволяет абхазскому народу жить с открытой душой, наполненной любовью к своим традициям, которые передаются из поколения в поколение веками.



