Воспоминания о призраках Чили

Подобно множеству коллег по перу Роберто Боланьо доказал печальную истину – со смертью приходит бессмертие.

Кто такой Роберто Боланьо?

Боланьо родился в апреле 1953 года в одном из крупнейших городов Латинской Америки – Сантьяго, Чили. Родители его были иммигрантами из Галисии и Каталонии. Детство писателя прошло на юге Чили. Боланьо был слабым, анемичным ребенком, ко всему прочему дислексия значительно осложняла его учебу в школе. И все же это не помешало ему встать в один ряд с уважаемыми чилийскими поэтами и прозаиками. Его часто называют Маркесом своего поколения.

После переезда в 1966 году в Мексику Боланьо впервые проявил задатки будущего писателя. Юность в Мехико и работа журналистом сформировали его политические убеждения и приобщили к левому движению.

В 1973 году Роберто Боланьо вернулся в родной Сантьяго и стал свидетелем самого страшного периода в истории Латинской Америки. Он, как и многие его друзья, поддерживал социалистический режим Сальвадора Альенде. После военного переворота в 1973 году и прихода к власти Аугусто Пиночета, Боланьо был арестован как террорист, но бывшие одноклассники помогли ему освободиться. Вскоре он покинул Сантьяго и вернулся в Мексику, где возглавил литературную группу "инфрареалистов", воспевающих опыт сюрреализма и модернистского искусства (дада). Остаток жизни Боланьо провел в Испании. Он часто менял работу (посудомойщик, сборщик мусора), в основном ту, что не сильно отвлекала его от литературы. Боланьо не был сторонним наблюдателем на баррикадах жизни, он на собственном опыте ощутил глубину трагедии своего народа. И все же жизнь его была короткой, он умер от рака печени на пике своего таланта. Его главный роман "2666", во многом автобиографичный, так и остался незаконченным. Пусть декорации его жизни неустанно менялись, но, как и у многих писателей, у него был верный спутник – писательский стул, который он повсюду возил с собой.

Как он пишет? © Фото: Unsplash Что написано пером

Пусть Боланьо и умолк в середине предложения, его голос до сих пор отражается от улиц и домов Сантьяго. В своей прозе он сумел выразить тьму, не теряя легкости и иронии. В характерной для неореализма традиции, центральное место его произведений занимают студенты, художники, молодые поэты, безработные и партизаны. Боланьо не гонится за совершенством и гладкостью прозы, для него наиболее важно сохранить равновесие правды и вымысла. На страницах его произведений, подобно улицам Чили, ощущается борьба мировоззрений, философий и прежде всего социальное сопротивление, сроднившееся с неореализмом. Произведения такого характера всегда рискуют скатиться от драмы к мелодраме. Но Боланьо этого избежал, поскольку основная драма его персонажей в том, что они сами не осознают, куда их направляют. Каждая его книга – самостоятельное, отдельное художественное произведение. В них он выстраивает судьбу своих друзей и товарищей – настоящих чилийцев, без масок и косметической обработки. Герои Боланьо – правдолюбы, революционеры — подобно ему самому, протестуют против потребительской психологии и культуры материализма. Мысли о них отступают медленно, подобно отливу.

О чем книга? (AP Photo/Kirsty Wigglesworth Почему сейчас самое время прочитать Донну Тартт

"Далекая звезда" — история о молодом поэте, подающем большие надежды в будущем чилийской поэзии. Альберто Руис-Тагле с виду тихий, скромный юноша, лишенный творческих амбиций. Он быстро очаровывает литературный круг чилийской молодежи. Все, от девушек до товарищей, восхищены его творчеством и загадочностью. Лишь всеми любимые сестры Гармендия были с ним наиболее близки. Рассказчиком "Далекой звезды" выступает сам Боланьо. Подобно всем своим друзьям он восхищен Руисом-Тагле. Но наступил 1973 год, время манифестов и уличных демонстраций проходит, уступив место фашистскому режиму Пиночета. В Чили пропадают люди, а то и целые семьи. Вместе с ними навсегда исчезают и лучшие друзья Боланьо. Большинство из них так и не нашли, а те, кого обнаружили, были жестоко убиты. Это самая кровавая страница в истории Чили. Герой Боланьо был заключен под стражу, а после освобождения незамедлительно покинул страну, в которую так и не вернулся. Лишь Руис-Тагле остается невредим при новом режиме. Более того, он кружит над небом Чили, оставляя поэтические послания народу. Многие считают его героем, даже не подозревая, как сильно заблуждаются. Правосудие настигает его почти случайно, в лице бывшего полицейского, при правлении Сальвадора Альенде. Все события "Далекой звезды" демонстрируют кризис веры и катастрофу человеческой личности, а литературные и политические круги становятся главными мишенями.



