Проблема отцов и детей — одна из древнейших на планете. Непонимание между "отцами" и "детьми", молодыми и взрослыми издревле волновало человечество.

Еще античный мыслитель Сократ писал: "Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителя".

Древнегреческий же поэт Гесиод, живший в VIII – VII веках до н.э. писал: "Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей страны, если сегодняшняя молодежь возьмет завтра бразды правления в свои руки. Эта молодежь невыносима, невыдержанна, просто ужасна".

У Тургенева эта проблема поднята в романе "Отцы и дети". Произведение стало символом целой эпохи. Главный герой Базаров отрицает все на свете — традиции, жизненные устои. Этот представитель молодого поколения поступает как ему выгодно и как ему хочется.

Но что изменилось сегодня?

Для родителей их чадо всегда остается ребенком. Особенно это ощущается на Кавказе, еще сильнее — в Абхазии, где до глубоко зрелого возраста родители "нянчатся" со своими детьми. Хорошо ли это или плохо?

© Sputnik. Сергей Пятаков Инал Лазба: почему аԥсуара

В этом можно уловить как отрицательную, так и положительную сторону. Родительское тепло распространяется на детей с раннего возраста и вплоть до зрелости, передается из поколения в поколение и позволяет сохранить эту теплоту старших.

А с другой стороны — "дети" и в зрелом возрасте не чувствуют ответственности за свои поступки, так как знают, что есть родители, которые решат за них возникающие проблемы. Вследствие чего "страдают" родители, старшие, которые пытаются понять, где допустили ошибку в воспитании своего чада.

Однако для того чтобы понять, в чем корень проблемы, и есть ли она вообще, необходимо обратиться к истории взаимоотношений взрослого и молодого поколения в Абхазии.

Абхазская пословица гласит: "И среди богов есть старшие". Одним из главных вопросов в традиционном абхазском обществе всегда было почитание старших младшими. Молодые абхазы всегда выделялись своим этикетом поведения. Примером может служить обычай вставания при появлении старших, но это не всегда касается только старшего, так как любой человек, входящий в помещение, приветствуется вставанием.

Считалось крайне непозволительно сидеть, развалившись, перед старшими, не уступать им места, прерывать речь старших, непристойно выражаться в их присутствии, и ведь можно еще многое перечислять. Об этом не сказано в книгах. Это все то, что передавалось из поколения в поколение, те обычаи и традиции, которые и сегодня мы пытаемся сохранять.

Интересны воспоминания советского писателя Солоухина, побывавшего в Абхазии. Как-то раз, вспоминает Солоухин, молодые ребята зашли в шортах в магазин, это вызвало большое возмущение у старших. Для них это было крайне неприлично и даже ужасно. Молодые люди приехали в чужую страну, и они должны либо уважать эти порядки, либо презирать их. Советский писатель во многом был согласен с этим утверждением. Для решения, в том числе и морально-этических вопросов, существовали Советы старейшин.

предоставлено Сабуа Пуцей "Мастера слова", которые могли примирить огонь и воду

Вспомнилась одна история, которую записал К. Шакрыл со слов сказителя Сината Джения в Лыхны в 1972 году.

Жил в одном селении уважаемый всеми мужчина. У него не было детей. Как-то в одно утро он обратился к богу с просьбой даровать ему сына или дочь. В свою очередь он дал обет зарезать быка, рога которого были бы равны тринадцати вершкам (вершо́к — старорусская мера длины, первоначально равнялась длине основной фаланги указательного пальца – ред.) Через какое-то время родился у него сын. Он должен был выполнить свой обет и найти быка. Так, оседлав коня, он двинулся в поисках быка. Искал он его по всем селениям и никак не мог найти. Вспомнил мужчина про одного мудреца, который мог бы ему помочь, и отправился к нему за помощью.

"Дад, — сказал ему мудрец, — я не могу помочь тебе. Но дам тебе один совет. Пойди на поляну, где играют дети, и найди там мальчика Назама, он тебе и поможет".

Так этот человек и сделал. Когда он поведал Назаму свою историю, мальчик сказал: "Как ты не смог разрешить столь простое дело? У тебя такой бык и дома найдется, просто нужно рога быка измерить вершками твоего младенца". Так счастливый мужчина разрешил свою проблему с помощью тринадцатилетнего мальчика. Эта история говорит о том, что важно прислушиваться к мнению и более молодого поколения.

А может быть, проблема отцов и детей — это вовсе не проблема. А всего лишь естественное стремление молодых людей стать более независимыми. Родители же пытаются направить своих детей в "правильное" русло, показать "правильную" жизнь. Жизнь, которой научили их родители, деды, прадеды.

А ведь, казалось бы, формула проста. Чтобы избежать конфликта, необходимо лишь взаимное уважение, соблюдение адатов, заложенных еще нашими предками. Если отцы смогут поставить себя на место детей, а дети посмотрят на этот мир глазами своих родителей, то конфликтов и противоречий станет гораздо меньше.