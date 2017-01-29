Двукратные обладатели "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля братья Дарденн вновь убедили всех, что настоящее европейское кино не только существует, но и развивается.

Жан-Пьер и Люк Дарденн — уроженцы небольшого промышленного городка в Бельгии. Первой дверью в их безупречной карьере были документальные фильмы об острых социальных проблемах общества, которые их окружали. Братья всегда раскрашивают свои полотна в строгие, лаконичные цвета социальной неустойчивости. Их подход – глубокий реализм, пронизанный уважением к собственным героям и их внутренней драме. Герои Дарденнов похожи на них самих – преданные, лишенные равнодушия искатели правды. Но, как и любое достойное художественное произведение, фильмы братьев оставляют больше вопросов, нежели ответов. Внутренний конфликт, одиночество и поиск своего места в жизни ни на минуту не покидают юного Сирила в "Мальчике с велосипедом" и Сандру в фильме "Два дня, одна ночь" .

За годы успешной карьеры Дарденны и не заметили, как воспитали целое стилевое племя режиссеров, старающихся подражать их уникальному методу.

Новый фильм Дарденнов "Неизвестная" рассказывает историю молодой девушки врача. После окончания часов приема, уставшая и раздраженная, Женни Давин отказывается открывать дверь. Утром у двери приемной ее ожидает полицейский и сообщает об убийстве девушки. Как оказалось, погибшая звонила в дверь прошлым вечером. Молодой врач очень лично и тяжело воспринимает смерть незнакомого человека — винит себя.

Единственный способ преодолеть чувство вины и воздать уважение погибшей девушке она видит в самостоятельных поисках убийцы. Женни Давен — ответственный и заботливый человек, несмотря на заметные сложности в общении с людьми, все пациенты ее любят. Кроме того, девушка достаточно проницательна, чтобы напасть на след раньше полиции. Женни совершенно одинока, и это одна из причин, по которой она не может оставить поиски. Ей необходимо узнать имя жертвы, чтобы она не стала очередной безымянной на кладбище для бедных. Женни понимает, что один из ее пациентов видел девушку перед смертью и, возможно, знает убийцу. Но страх перед родителями и одновременно с тем желание освободиться от груза тайны вызывает у него нервный срыв. Героиня Дарденнов бескомпромиссна, даже после угроз и преследования она не оставляет поиски. Герои Дарденнов всегда проходят тяжелый путь, чтобы доказать, что они люди.

Кадр из фильма "Неизвестная" © Фото: предоставлено Central Partnership

Кадр из фильма "Неизвестная" © Фото: предоставлено Central Partnership

Кадр из фильма "Неизвестная" © Фото: предоставлено Central Partnership 1 / 3 © Фото: предоставлено Central Partnership Кадр из фильма "Неизвестная"

Одна из важных особенностей " Неизвестной" заключается в отсутствии музыкального сопровождения картины. И все же новый фильм братьев Дарденн держит зрителя в напряжении до самого финала.



