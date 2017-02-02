Между небом и землей: "живите" чаще

2 февраля 2017 года. Праздники позади, а столько было планов на них, да и вообще планов. Кто-то скажет, что итоги прошедшего 2016 года поздновато подводить и пора бы уже проводить этот год, но имеем то, что имеем. Вдруг вспомнилось из очередного женского романа, который я так и не дочитала:

— Вообще-то, я стараюсь быть добрее. Приняла такое решение на Новый год.

– Но уже февраль, – заметил он.

– Я медленно раскачиваюсь.

Вот и я, медленно раскачиваясь, дотянула до января (колонку я начала писать именно тогда), читай февраля, когда, по идее, я должна была начать воплощать свои новые планы в жизнь по итогам того, что успела или не успела в прошлом году.

Каждое 31 декабря я составляю новый список того, чего хотелось бы сделать в году грядущем, и сверяю его со старым, что-то дублирую, что-то с гордостью вычеркиваю, а что-то само по себе перестает быть важным. В этот раз все иначе. Нет ни старого, ни нового списков. Есть я и мои воспоминания о 2016-ом, и никаких планов на 2017-ый. Иногда полезно просто плыть по течению и ничего не ждать, дабы не быть разочарованной, когда поезд прибывает не на тот перрон.

Подводя итоги 2016-го

Я в четвертый раз стала крестной мамой, я научилась печь имбирные пряники, кому-то они даже показались вкусными, пить чай без сахара, считать хотя бы до трех, прежде чем сказать что-то важное; я так и не начала учить сербский, не прочла книги и не посмотрела фильмы по рекомендованным спискам; я написала свой первый "сценарий"(сами понимаете, зачем нужны кавычки), почти побывала на вулкане Тейде острова Тенерифе, а почти, потому что до кратера так и не добралась, впервые встретила рассвет на озере Скурча и закат на берегу Атлантического океана, впервые увидела касаток; я до сих пор не закончила ремонт в квартире (возможно, этому я посвящу отдельную колонку), у меня, наконец, появились заветные кубики на животе, я впервые за долгое время отметила день своего рождения дома в Абхазии, и даже не в пижаме, и была по-настоящему счастлива; я так и не закончила вышивать подушку с изображением любимого мною Лондона, учебники по рисованию так и остались лежать в верхнем ящике стола, которого пока нет, я так и не завела собаку — я столько успела и не успела, что всего и не перечесть, да и не нужно, наверное.

Вспоминая о 2016-ом, мне хочется говорить о путешествиях, о новых ощущениях и неповторимых незабываемых моментах счастья. Когда ты чувствуешь ту самую ликующую радость, тебе кажется, что это навсегда, ты хочешь удержать это ускользающее, почти недосягаемое ощущение счастья, положить его в банку и открывать ее хоть иногда, когда особенно хочется повторить еще раз. Но этого не будет больше никогда, будут другие моменты, не лучше и не хуже, просто другие.

© Sputnik. Томас Тхайцук Рассвет на озере Скурча

Метеора: между небом и землей

Да, и я там была. И уже не раз, что само по себе для меня счастье. Когда с первого визита влюбляешься в место, это можно списать на особое настроение, удачное стечение обстоятельств, люди, оказавшиеся рядом, или погода, но когда судьба посылает тебе еще одну возможность проверить свои чувства, ты понимаешь, что это любовь навсегда, даже если вы больше никогда не встретитесь.

Весной прошлого года мне посчастливилось еще раз побывать в этом удивительном и, не побоюсь этого слова, неземном месте – Метеора. Название Метеора с твердым Т и ударением на вторую Е переводится с греческого как "между небом и землей".

© Sputnik. Амина Лазба Монастыри Метеоры в Греции

Находится это место в центральной части Греции и представляет собой огромные, устремленные в небо, будто монолит, скалы, некогда служившие каменистым дном доисторического моря, по другой версии, озера, которые были на месте современной Фессалийской равнины. На самых вершинах скал, достигающих более 600 метров над уровнем моря, расположены христианские православные монастыри, словно парящие в воздухе скульптуры, созданные Господом Богом посредством природы и рук человеческих. Мне кажется, это никого не может оставить равнодушным, и я не стала исключением. Меня не покидало чувство благоговейного страха перед этим величием и восхищения перед силой любви человека к Богу, без которой построить подобное не представляется возможным.

Отрезанные от мира вершины скал стали приютом отшельников еще с X века. Расцвет монастырского комплекса приходится на XIV век. До наших времен из 24 монастырей сохранилось 6 действующих, 4 из которых мужские и 2 — женские.

© Sputnik. Амина Лазба Монастыри Метеоры в Греции

В течение многих столетий до монастырей Метеоры можно было добраться лишь по навесным деревянным мостам и веревочным лестницам, либо в специальных сетках, предназначавшихся также для подъема продовольствия и строительных материалов. Посетителей и братию тянули наверх вдоль скалы при помощи деревянной лебедки, которая и сегодня используется для поднятия в монастыри продуктов питания и других необходимых для жизни вещей.

Уже после визита в Метеору прочла, что это восхождение в монастыри в сетке было воспето древним монахом так: "Сеть говорит иноку: Будь бдителен; я не только поднимаю тебя от земли к вершине, но возношу тебя на Небо".

Только в 20-х годах XX века к монастырям были построены дороги и проложены каменные ступени, которые позволили и мне прикоснуться к святыне и побывать между небом и землей.

Мне удалось посетить два монастыря: самый большой монастырь "Великий Метеор" и монастырь Святого Варлаама, путь к которым словно дорога к Небу.

© Sputnik. Амина Лазба Древняя фреска при входе в монастырь "Великий Метеор"

Не берусь рассказывать об особенностях монастырского зодчества, убранстве и великолепной росписи, хранящей в себе сюжеты Священного писания и ту самую одухотворенность, о которой не сказать словами. Показать росписи я также не смогу, фотографии внутри монастыря строго запрещены, но и те, чтобы были сделаны мною снаружи, не сумеют передать всего великолепия и ощущения легкого головокружения от того, что видят глаза и чувствует сердце.

В прошедшем году я посетила десяток других не менее интересных мест, но рассказать захотелось именно об этом.

Путешествие, как маленькая жизнь, в которой всегда есть начало и конец, спутники и проходящие мимо, слезы и смех, разочарование и надежда. Живите чаще.

P.S. 2017

В отсутствие списка с планами на 2017 год, оставлю пару пожеланий здесь, вдруг кому-то захочется помочь мне их осуществить. Хочу научиться создавать красивые вещи на гончарном круге и дарить их друзьям, хочу сняться в настоящем кино и побывать в Исландии.

Дорогой 2017, будь полон любви, приятных сюрпризов и самых долгих минут счастья!