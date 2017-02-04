"Звонки": бояться подано

Sputnik, Лев Рыжков

Ловушки прогресса

В ужастиках есть вечные сюжеты, которые всегда будут в ходу. Например, про страшного дядьку с металлическими когтями, который приходит к подросткам во сне. Это ничего, что по-настоящему жутким был только самый первый фильм с юным и неизвестным Джонни Деппом, а дальше пошли уже бредовые вариации. История Фредди Крюгера всегда способна сделать кассу, что в ней ни показывай.

То же и с другим сюжетом, который стал если не вечным, то долгоиграющим не так давно. Это история про страшную видеопленку, посмотрев которую, умираешь ровно через семь дней. А перед смертью видишь, как из колодца на телеэкране вылезает жуткая девочка и – шасть, такая, к тебе в комнату!

Родилась эта жуткая история под названием "Звонок" на родине видеомагнитофонов, в Японии. Потом в Америке ее тоже сделал режиссер Гор Вербински. И, как ни странно, получилось даже лучше, чем в оригинале, что, вообще, редкость. А потом – как в театре – прозвенел второй звонок. А вот третьего пришлось ждать аж двенадцать лет.

Потому что вдруг произошел большой пшик! А почему? Из сюжета уже ничего не выжать? Да я вас умоляю. Случилось гораздо более фатальное событие – устарели и отправились на помойки видеомагнитофоны. В общем, изменилась сама окружающая реальность, которая, в общем-то, служила несущей стеной сюжетной конструкции.

Как вот теперь героям смотреть страшную запись? Из компьютера что ли полезет жуткая девочка? Или из смартфона? Или все-таки из телевизионной панели? Да мало ли еще бытовой техники наизобретали.

Вопрос, на самом деле, казался практически неразрешимым. Думаю, что по этим поводам ломалось много словесных копий и листалось много каталогов бытовой техники. Но третий «Звонок» был зачем-то все-таки нужен. И вот он – прозвенел.

Третий "Звонок" (или "Звонки") снимал уже не Гор Вербински. И не как в случае второй части автор оригинала Хидэо Наката. Думаю (тут домыслы, конечно), что им предлагали, а они – ну, скажем так, не прониклись. Ведь очень легко было стать объектом осмеяния, перейти ту трудноуловимую грань, которая отделяет качественный ужастик от ужасающей ахинеи.

Поэтому делать фильм доверили гастарбайтеру Ф. Хавьеру Гутьерресу. Кто это такой, я, признаться, понятия не имею. Но предыдущая его работа датирована аж 2008 годом и снималась в Испании.

И откуда, спросите вы, все-таки полезла в реальность жуткая девочка? Из телевизора или из утюга?

Скажу так: много откуда. И из телепанели девочка лезет, и из компьютера, и из смартфона, и из микроволновки какой-то – тоже выпрыгивает. В общем, из всего и сразу.

И это, в принципе, смелое и радикальное решение. Создатели фильма одной мухобойкой прихлопнули если не сразу всех мух, то большинство.

© Фото: kinopoisk.ru На съемках фильма "Звонки"

Как нас пугают?

Думаю, пересказывать сюжет нет ни малейшего смысла. Главное, что зловещая девочка Самара из колодца совладала с техническим прогрессом, освоила интернет и снова вернулась к нам.

Страшный ли фильм? Пожалуй, все-таки да. Есть зловещая, тягостная атмосфера сгущающегося кошмара. Есть какой-никакой маньяк. Ну, и моменты появления призраков – тоже, в общем, колоритные.

Но страшнее всего – пугалки-обманки. То есть, когда страх не связан с призраком. Вот, например, беседует герой-мальчик с героиней-девочкой по скайпу. И тут на экране (со стороны мальчика) появляются какие-то два мрачных типа и утаскивают его с собой. Зритель думает: "Черт! Что здесь происходит?" Но потом оказывается, что это друзья жениха (точнее, бой-френда). И вот таких пугающих фальстартов – много. Раз пять-шесть так пугают.

Ну, а само появление девочки из колодца, понятно, вряд ли можно отснять лучше, чем это было раньше. Поэтому она вылезает точно так же, как и раньше. Скорее смешно, чем страшно.

© Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Звонки"

Из роликов и сериалов

Бюджет фильма по голливудским стандартам скромный – 33 миллиона. Актеры – вообще неизвестные. Хотя есть пара титульных старикашек, известных в США, но вовсе не у нас. Один из них играет маньяка.

А молодежь – вся из сериалов и рекламных роликов. Главная героиня в исполнении никому не ведомой Лары Уиггинс – девочка отчаянная, моторная, с авантюрной жилкой. Все это на экране передано. Герой-мальчик в исполнении небритого красавчика Алекса Роу – полный придурок. Но так и было нужно.

Недостатки, конечно, есть. Например, некоторые диалоги – хоть стой, хоть падай. То герой в порыве нежности может сморозить что-нибудь напыщенное. То героиня со словами: "Твой запах останется со мной" — забирает у мальчика футболку и идет себе, нюхает. Это оправданно, если как-то потом отыгрывается в сюжете. Если, допустим, набросит она пропахшую бой-френдом футболку привидению на кудлатую голову… Но ничего подобного. Просто нюхает героиня. Без всякого развития.

Есть и, как минимум, одна кретинская сцена. Это когда героиня стоит на четвереньках и вытягивает у себя изо рта бесконечные волосы. И не страшно, и противно, и видно, что фотошоп.

Ну, а в целом, думается, испанский режиссер-гастарбайтер Ф. Хавьер Гутьеррес свой сложный экзамен все-таки сдал. Не безупречно. Но примерно на семь баллов из десяти. Так что, перефразируя старинную театральную реплику, скажем: "Бояться подано!".



