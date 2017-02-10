"На пятьдесят оттенков темнее": расфасованное счастье

Sputnik, Лев Рыжков

После разрыва © Фото: kinopoisk.ru "Звонки": бояться подано

Лет пять назад трилогия писательницы Э.Л. Джеймс "Пятьдесят оттенков серого" была невероятно популярна. Да, собственно, таковой она и осталась. И сегодня в вагоне метро, в маршрутке и в самолете можно встретить женщин, читающих либо один, либо другой, либо даже третий том истории любви простой девушки по имени Анастейша и миллиардера Кристиана.

Честно скажу – я всего этого не читал. И экранизацию первого тома эпопеи – не смотрел. Но откуда-то знаю, что отношения девушки и красавца-олигарха круто замешаны на садомазохизме. И по этой причине некоторые регионы Российской Федерации (например, Северная Осетия) прокат первой части фильма запретили.

Я всерьез переживал: как я буду смотреть этот фильм, не зная предыдущих событий? Потеряюсь ведь, заплутаю в событиях и характерах. Будет ведь неинтересно!

Но, как выяснилось, зря переживал. Вторая часть кинофраншизы смотрится удивительно легко. Нет абсолютно никаких пробелов восприятия. Скажу больше – фильм этот можно смотреть и как отдельное произведение.

Судите сами: расставшаяся пара решает заново наладить отношения. А ведь из этого – очень многие подтвердят – редко выходит что-то путное. Вот и здесь зрителям и особенно, наверное, зрительницам будет интересно понаблюдать за примирением офисной «серой мышки» и владельца заводов, газет и дальше по списку "Форбс".

Собственно, возможность перемирия после расставания и есть главная интрига новых "Оттенков…".

© Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее"

Сказочное существо

Признаться, образ главного героя вызывал у меня некоторое недоумение. И причина ему – вовсе не работа актера Джейми Дорнана. Тот-то как раз играет хорошо. И образ в его исполнении трансформируется в нужную сторону. Сначала я, например, воспринимал его героя с раздражением, но потом он стал казаться вполне себе позитивным человеком.

Дело в другом. В том, что не бывает таких миллиардеров вообще и в принципе! У олигарха из фильма не разрывается мобильный телефон – он вообще не звонит. Ну, раза два за весь фильм. У олигарха нет никаких дел. Он может кучу времени посвятить ухаживанию за "серенькой девочкой", угрохать пару рабочих дней на выбор гардероба, ходить за девушкой следом, вникать в ее откровенно вздорные капризы.

Конечно, таких миллиардеров не бывает. И миллионеров, думаю, тоже. Но дело-то вовсе не в правдоподобии. Ведь все (и даже автор этих строк) знают, что "Оттенки…" выросли из вампирской саги "Сумерки". А то, что история девушки Анастейши – вольный фанфик истории любви девушки Беллы к вампиру – не скрывает даже автор Э.Л. Джеймс.

Так и миллиардер Крис, конечно, не настоящий. Это сказочное существо, явление той же природы, что и темноглазый вампир Эдвард. Это визуальное воплощение вечной женской мечты о принце на белом коне. Так мог бы выглядеть и капитан Грей из "Алых парусов". Так что, какое тут правдоподобие? О чем вы вообще? Перед нами – существо из сказки. И руки прочь от него!

Построить любовь

Рассмотрим теперь главную героиню в исполнении Дакоты Джонсон. Она меня бесила. И знаю почему. Причиной тому, конечно, не Дакота.

Просто ее героиня – ну, совсем никакая. Офисная мышь. Ни блеска, ни меткого словца, ни чудес интеллекта. Просто девушка, каких много. Притом с тараканами в голове. Все ей что-то там от миллиардера надо. То перевоспитать, то в лучших традициях "Дома-2" "отношения построить" с последующим их выяснением.

"Что он в ней нашел?" — читалось в глазах присутствовавших в зале кинокритикесс. И каждая из них непроизвольно приосанивалась, а глаза наливались блеском. Хотя, может, это и экран так отражался.

Просто для такой роли нужно сыграть дуру. Чтоб чуть напуганная была, и чтобы телефон в руках вертела, эсэмэски чтобы бесконечно строчила (а досужий миллиардер на них на все, кстати, отвечает).

Именно такая героиня и нужна. Чтобы ничем не лучше большинства. Чтобы женщина в любом возрасте смотрела и думала: "Так я-то по сравнению – еще и ого-го!" И поэтому, собственно, фильм и успешный.

© Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее"

Рябь на сиропе

Драматургия — невероятно слабая. Если героям вдруг угрожает опасность, то напряжение не длится и двух минут. В нужный момент врывается спаситель. Ну, или просто беду проносит мимо, без объяснения причин. Так что напряженного действия ждать не следует.

Диалоги – деревянные. В них нет подтекста, иронии, характеристик – только голая функциональность: подай, принеси, повернись, расслабься.

Кстати, знали ли вы, что после первой части славной франшизы из проекта выбыла сценаристка Келли Марсел? А сценарий вторых "Оттенков…" написал Ниал Леонард — муж писательницы Э.Л. Джеймс? Теперь знайте.

Я не стану судить – хорошо это или плохо, но крутой сценарий, с событиями, поворотами и блеском диалогов и здесь не нужен. События тут – как рябь на воде. Помельтешит что-то и тут же пройдет.

Главное – это тот сладкий сироп, который почти стопроцентно наверняка умывает душу каждой зрительницы в процессе просмотра. Кино это дарит грезы и своего рода счастье. И зачем омрачать его каким-то действием и диалогами?

© Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "На пятьдесят оттенков темнее"

"Золушка" для взрослых

Про эротические сцены. Они, конечно, есть. Но и близко не являются хоть сколько-нибудь порнографией. Нагота героев очень целомудренно завуалирована. Интим происходит среди красивых драпировок, которые бросают на тела интересные отсветы и блики.

Используются какие-то кожано-металлические прибамбасы. Но насколько эффективно – не скажу, потому что единственно возможный спойлер скрыт как раз в ответе на этот вопрос.

Не стоит думать, что "Оттенки…" сродни классике эротического жанра – "Эммануэль" там, или "Девять с половиной недель". Вовсе нет! Скорее, это "Алые паруса" для взрослых, где хозяйственная Ассоль в заманчивом пеньюаре наводит порядок в пыльной холостяцкой каюте капитана Грея. Или даже "Золушка", когда осмелевшая носительница хрустальной туфельки начинает, что называется, "делать принцу мозг".

И да! Небольшая роль у Ким Бейсингер. Героиня отрицательная, старушка-вредительница. Гламурная Шапокляк. Ким все-таки – прекрасная актриса. Она пытается оживить плоский, двухмерный образ. И ей это удается! Конечно же, она в этом фильме – лучшая.



