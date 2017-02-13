Последний поэт "Патерсона"

Генезис

Большинство фильмов рассказывают нам историю об одном исключительном событии, меняющем всю жизнь, или представляют философские воззрения главного героя. Джармушу удалось показать, что жизнь человека складывается из весьма прозаичных событий, которые определяют его путь без необходимости вмешательства небесных символов и подсказок.

© AFP/ DERRICK CEYRAC Уроки сопротивления

Его новая картина "Патерсон" напоминает ленту Мебиуса, по которой маленький, но высокий человек в небольшом городке, с большим талантом и полным отсутствием амбиций изо дня в день водит автобус. В перерывах между работой и семейной жизнью он слагает стихи о любви к жене и пейзажам родного города. С городком в Нью-Джерси главного героя объединяет не только имя – Патерсон, но и внутреннее состояние.

Адам Драйвер — все еще свежее лицо в современном кинематографе. Выпускник Джуллиарда, одной из самых престижных школ искусств, Драйвер быстро нашел свое место на Бродвее, а позже и на большом экране. Мировую известность ему принес долгожданный новый эпизод саги "Звездные войны", где актер исполнил роль главного антагониста и внука Дарта Вейдера — Кайло Рена. 2016 год можно по праву назвать годом Адама Драйвера. Он сумел заполучить главные роли в самых амбициозных картинах минувшего года, поработать с такими тяжеловесами кино, как Стивен Спилберг, братья Коэн, Ноа Баумбак и Стивен Содерберг. Пусть над его внешностью часто подшучивают, но Драйвер сумел доказать, что он достаточно странный, чтобы быть интересным. Неудивительно, что Джим Джармуш обратил на него свое внимание.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Патерсон" режиссер Джим Джармуш

Он очень естественно воплотил образ главного героя его новой картины. Подобно героям Вайноны Райдер в фильме "Ночь на Земле", Тома Хидлстона из "Выживут только любовники", да и что там, Джонни Деппа в "Мертвеце", Патерсону чужда сама идея глобализации. Но, как и другие герои фильмов Джармуша, он не встает в позу, не старается кому-то навязать свои устои, а лишь бережно их охраняет. Он пишет стихи не для того, чтобы помассировать свое эго, а потому что они его воздух, топливо жизни.

Жена и муза Патерсона в исполнении Голшифте Фарахани ("Совокупность лжи"), прекрасна и несколько чудаковата. Она уговаривает мужа издать сборник стихов, чтобы мир узнал, что в Патерсоне еще остались великие поэты. Лора сумела внести контролируемый хаос в их легкую и размеренную жизнь, кидаясь от одного безумного увлечения к другому. В кинематографе ее образу дали название безумной феи мечты.

Джармуша в каком-то смысле можно назвать сентиментальным, он часто выбирает места съемок, связанные с большими талантами. В его предпоследней картине действие разворачивается в Детройте — городе, давшем миру не одно поколение достойных музыкантов, которых в некотором смысле можно назвать поэтами своего времени. Неудивительно, что в "Патерсоне" он воздает дань уважения поэтам одноименного города.

Джармуша часто обвиняют в бескомпромиссности. Его фильмы подвергаются критике за отсутствие динамики и лоска, излишней ностальгии, но в этом и заключается его особенный дар. Он подобно музыканту, выступающему с одной лишь акустической гитарой, способен удержать внимание толпы до последнего аккорда.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Патерсон", режиссер Джим Джармуш

Перспектива

"Стихотворная форма как метафора всей жизни: каждый день — это лишь повторение предыдущего дня или будущего",— Джим Джармуш.

Патерсон очень привязан к своему жизненному укладу. Джармуш не случайно делает акцент на том, как он каждый вечер выравнивает и закрепляет почтовый ящик. Герой Драйвера просыпается в одно и то же время, целует жену, завтракает и уходит на работу. Он находит вдохновение во всем – от улиц, по которым прежде бродили поэты Уильям Карлос Уильямс и Аллен Гинсбург, до небольших диалогов пассажиров его автобуса. Вечером он возвращается к жене, поддерживает ее творческие поиски, немного пишет, гуляет с собакой и заходит в местный бар, перекинуться парой слов со старым барменом. Эта череда повторений, словно якорь удерживает его поэтическую натуру на Земле, позволяя зрителю прикоснуться к метафизической оболочке провинциального городка.

16 февраля зрители смогут оценить достойное, лишенное претенциозности кино, о превращении города и человека в глубокую, внутреннюю и социальную поэму.



