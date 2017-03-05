Зверопой: шоу-бизнес без розовых тонов

Хорошо, что опередили

Попробую кратко сформулировать, о чем мультфильм "Зверопой". Наверное, он о том, как талантливые животные пробивают себе дорогу в шоу-бизнесе.

Хорошо, что такая идея не посетила российских кинематографистов. Потому что с вероятностью в 99,999% это был бы мультяшный междусобойчик, анимированный "Голубой огонек" c деятелями нашей шоу-тусовки, от появления которых на экранах в новогоднюю ночь в соцсетях поднялся вой и замелькали петиции. Это был бы гарантированный рвотный порошок.

В прокате бы такой проект, несомненно, провалился. Потому что, догадываюсь, поглядеть на иных артистов не заманишь и калачом. Но, тем не менее, окупился бы. Потому что понесли бы артисты-продюсеры свои копеечки, чтобы помелькать вместе с анимированной Аллой Борисовной. И брюзжал бы фоном так и не дождавшийся мультяшного воплощения правдоруб Юрий Лоза.

И помяните мое слово – скоро что-то подобное появится. Потому что в России всегда подбирают идеи успешных проектов. Так что ждем с содроганием.

А "Зверопой", между тем, действительно обречен на успех. Расскажу, почему. Тезисно и без спойлеров.

Радость в деталях

Вот мы видим продюсера. Это – небольшой пушистый и ушастый зверек, напоминающий нашего Чебурашку. Хотя на самом деле он – панда. Пушистый продюсер неоднократно прогорал, он весь в долгах, а его офис осаждают артисты, которым не заплатили.

© Sputnik / Томас Тхайцук Город, в котором нет кино

Продюсеру приходит в голову идея сделать что-то вроде "фабрики звезд" с призовым фондом в тысячу долларов. Но каким-то образом в объявлении появляются лишние нолики, призовой "фонд" увеличивается раз в сто, и офис принимаются осаждать уже талантливые и стесненные в средствах животные. Они еще не знают, что их надежда выбиться в люди – это всего лишь плохо продуманная и безнадежная авантюра хитрюги с пушистыми ушами.

А вот сами животные – просто праздник какой-то. За каждым из них стоит история, у каждого – свои собственные проблемы и конфликты. Вот, например, многодетная мама-свинка. А вот стеснительная слониха. А вот юный бабуин из династии гангстеров.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Зверопой"

Но самый восторг, конечно, — это парочка то ли ежей, то ли дикобразов. Они – рок-музыканты. Какие-то вроде времен раннего Константина Кинчева дикобразы. И ведь действительно – есть такие персонажи в нашей действительности. Сам со многими знаком.

И странное дело: когда смотришь большие, неанимированные художественные фильмы, их авторам времени на прорисовку характеров героев почему-то не хватает. То есть, покажут нам во всей красе героя с героиней. Ну, может быть, злодея. И это, как правило, все. Остальные артисты исполняют роли чуть больше, чем "кушать подано".

А в "Зверопое" почему-то находится место и для характеров, и для всяких маленьких потешных деталек и штришков. Все герои со своими историями становятся частью целого, образуют достаточно сложную сюжетную машину, которая работает без щелчков и сбоев.

Очень располагает к себе и то, что мир шоу-бизнеса показан без розовых тонов. Даже главный положительный герой – тот самый чебурашкоподобный продюсер – плут, каких поискать. Но иные в том мире и не выживают.

© AP Photo. Jordan Strauss/Invision "Оскар" между двух официозов

К слову, на пресс-показе рядом со мной сидел настоящий эксперт по шоу-бизнесу, виртуоз и мультинструменталист, бывший клавишник "Землян", а ныне – ведущий музыкант группы "Манго-Манго" Александр Дронов.

"Все так и есть в шоу-бизнесе, — вынес он экспертную оценку по завершении просмотра. – Все время с таким сталкиваюсь: прицепится какой-нибудь горе-продюсер и предлагает на него без денег поработать. Много людей с подобными "проектами" носится".

Не без русской мафии

Помимо правды жизни шоу-бизнеса, в "Зверопое" есть много приятных моментов. Например, многочисленные кастинги разных зверушек, букашек и птичек. Эти микроскопические номера сделаны, тем не менее, с фантазией, которой можно только завидовать.

Не обошлось даже без русской мафии. Один из артистов обжуливает в карты криминальных медведей. А те впоследствии играют судьбоносную роль в событиях. Но тут, впрочем, молчу!

О музыке. Она подобрана очень толково. То есть, не раздражает. А местами так даже и мурашки по телу рассыпает. Хотя, конечно, "попса". Но не раздражающая, а благозвучная и эмоциональная.

Конечно, фильм с двойным дном. Дети увидят в нем веселую беготню потешных зверушек. Взрослые – притчу о том, что надо стремиться к мечте. Процитирую фильм: когда достигнуто дно, то остается только одна дорога – наверх. Эта мораль роднит "Зверопой" с другой известной картиной – с "Ла-Ла Лендом", который так и не стал "лучшим" фильмом.

В общем, смотрите, получайте удовольствие. Это тот самый случай, когда оно будет чистым и беспримесным, как в детстве.