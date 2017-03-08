На игле-2: возвращение блудного сына двадцать лет спустя

Как это было

История этого фильма началась еще в "девяносто-лохматых", когда пылали задолжавшие ларьки, когда высшим шиком мужской моды был малиновый пиджак, а женской – вызывающие мини, когда завсегдатаи модных клубов плевались в помещениях кожурками от "семок", в Госдуме РФ "господствовал Жирик", а на рынке видеокассет — "Криминальное чтиво" Квентина Тарантино.

Общепризнано, что "Чтиво" — потрясающий и "башнесносный" фильм. И всем тогда, двадцать лет назад, хотелось посмотреть что-то подобное.

И вот в каком-то модном журнале – не то в "Оме", не то в "Птюче" (Интернета не было и в помине) – написали, что где-то в Шотландии какой-то Дэнни Бойл снимает что-то такое залихватское про героиновых наркоманов. И что фильм со странным названием "Trainspotting" – в чем-то даже и "Чтиво".

Видеолюбители (ваш покорный в том числе) остро заинтересовались. Про Дэнни Бойла было известно только то, что он снял черную комедию "Неглубокая могила" — очень приличный и малобюджетный фильм. И вот киноманы стали в нетерпении ждать премьеры.

И дождались. "Trainspotting" вышел в 1995 году и тут же появился на видео под дурацким названием "На игле". В кинотеатрах это чудо, кажется, и вовсе не показывали. Но в кино тогда вообще никто не ходил. Зато на кассетах посмотрело, наверное, все постсоветское пространство.

Это был действительно потрясающий фильм – с причудливым монтажом, чумовым саундтреком и историями из жизни шотландской молодежи. Наркотики в фильме, конечно, присутствовали. Более того, их было много. Вокруг них, собственно, и вертелась вся эта озорная катавасия. Но не сказать, что после просмотра зрителей сильно тянуло, как говорил Владимир Высоцкий, "уколоться и упасть на дно колодца".

Писатель Ирвин Уэлш – автор литературной основы – в общем-то, показал жизнь эдинбургской окраины как она есть: со всеми проблемами и пытающимися их решить молодыми придурками. И проблемы, и придурки оказались, в принципе, интернациональны. "Трейнспоттинговских" типажей можно встретить в любой подворотне любого города.

И вот с тех пор прошло много лет. Режиссер Дэнни Бойл снял несколько фильмов, один из которых ("Миллионер из трущоб") получил "Оскара". Более того, один из "оболтусов" Юэн МакГрегор стал очень популярным артистом, сыграл в "Звездных войнах" и много еще где. С Дэнни Бойлом он поссорился, потому что режиссер не позвал его на главную роль в фильме "Пляж", пригласив вместо старого товарища чужака Ди Каприо.

В принципе, никто не мог и предположить, что команда первого "Трейнспоттинга" соберется вновь.

https://www.kinopoisk.ru Съемки фильма "Trainspotting 2"

Как это стало

Первый "Трейнспоттинг" заканчивается, когда Рентон, герой МакГрегора, "кидает" товарищей на 20 тысяч фунтов от продажи героина и исчезает где-то в чужом, огромном Лондоне. И вот проходит двадцать лет, и Рентон приезжает в родной Эдинбург, к себе, как говорится, на район. Он потерпел неудачу во всех своих проектах, и неумолимая воля объективной реальности (а также, конечно, Ирвина Уэлша) тянет его домой.

Разумеется, Рентону неудобно перед старыми друзьями. Кто-то из постаревших эдинбургских подонков затаил на него злобу. А кто-то его возвращению и рад. И, собственно, начинаются сомнительные авантюры. Но уже не на почве торговли наркотиками. Теперь старые друзья получают гранты от муниципалитета за невероятно идиотский "общественно значимый" проект.

Но и жизнь "грантоедов" — не так беззаботна, как кажется. Всплывают зловещие тени прошлого. И тут, как говорится: спасайся, кто может.

Второй "Трейнспоттинг" — удивительно аутентичен первому. Те же лихие, как давние девяностые, монтажные склейки, та же ирония с трагическими нотками, где не ждали, аналогичная по качеству и воздействию музыка. Ощущение, что смотришь тот же самый фильм, что и двадцать лет назад. Но это – отрадное ощущение.

Да, герои стали старше. Но, несмотря на прошедшие десятилетия, седины в бородах и по преимуществу негативный жизненный опыт – они никак не изменились. Это – ровно те же придурки, что и в первой части. Но придурки не комические, каких в Голливуде штампуют, а, скорее, трагические. Они понимают, что поезд жизни в очередной раз пронесся мимо запущенного полустанка их бытия. И "грантоедская" авантюра для них – последний шанс придать какой-то животворящий импульс своему прозябанию.

И да – фильм не о наркотиках. Хотя они там есть. Ну, может, чуть поменьше, чем в первой части. Но все-таки разумные головы зрителей старше восемнадцати лет (детям смотреть нельзя) понимают, что героин – зло. И в фильме эти слова говорятся прямым текстом. И не единожды.

К тому же сомнительные "трюки" героев несознательный зритель не повторит при всем желании. Потому что и "сырье" не так, чтобы доступно, да и денег не хватит. Гораздо вреднее, если на то пошло, питье водки на большом экране. В некоторых фильмах-лауреатах – ее пьют так даже из горла. Вот это повторить и проще, и доступней, и в десятки раз дешевле.

Рябь на воде

Несмотря на занимательность, "Трейнспоттинг" — фильм философский. Его можно смотреть, как вечную историю о возвращении блудного сына. Или как притчу о дружбе, которая крепкая и не сломается.

А еще фильм Дэнни Бойла – удивительная иллюстрация того, что в нашем мире вот уже двадцать лет не происходит ничего нового.

"Как же так?— скажете вы. – А бурные политические события?" Ну, да. Допустим. Но вся политика, как мы понимаем, посмотрев Дэнни Бойла, это – рябь на воде. А сам водоем – был и есть в состоянии покоя.

Судите сами: за двадцать лет у нас с вами не появилось ни новых песен, ни новых фильмов. Послушайте любого уличного гитариста – 99% вероятности, что в его репертуаре нет ни одной песни, которая была бы младше двадцати лет. За редчайшими исключениями. То же, в принципе, и с фильмами. Все они были там, в прошлом веке.

И те, кому сейчас за сорок, — они, в принципе, такие же, как и те, кому всего-то двадцать. И фильм про постаревших хулиганов сегодняшний молодой (18+) человек посмотрит и скажет: "Ну, как же круто!" Как и ваш покорный говорил – двадцать с лишним лет назад.