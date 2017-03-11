"Ночь в Париже": смех и грех на Елисейских Полях

Sputnik, Лев Рыжков

Столица любви

На свете есть много самых обычных городов. Комплектация их – стандартна: здание администрации, памятник видному деятелю, парк, стадион, дом культуры и много просто жилых домов с сопутствующей инфраструктурой. Про какой-нибудь такой город очень просто сказать: "Это — населенный пункт". И таки да! Не поспоришь.

А попробуйте сказать "населенный пункт" про Париж. Самим смешно, правда ведь? Отлетает от Парижа это определение, как луковая шелуха от патиссона на полке овощного отдела. Хотя по сути верно. Париж – это точка на карте, которую населяют люди.

Разница в том, что Парижу повезло с творческой интеллигенцией. Жилось (да и кутилось) той во французской столице – просто превосходно. Эти гуляки и забияки, перечень имен которых займет не одну страницу убористого текста, прославляли великий город, в котором жили. И очень в этом занятии преуспели. Да так, что заразили любовью к своему городу весь мир

Особенно, конечно, Париж любили в бывшем СССР. Сияющий своими Мулен-Ружами и блещущий Елисейскими полями Париж был недоступен. И как всякий запретный плод – манил. Побывать в Париже в те времена было равносильно полету в космос. Такими людьми восхищались. "Ах, что мне до нее? Она была в Париже!" — пел Владимир Высоцкий. Он, русский, кстати, тоже славил Париж в одно время с американцем Джо Дассеном и аргентинцем Хулио Кортасаром.

Если разобраться, то Париж – главный магнит Европы. Город-мечта, особенно для тех, кто никогда там не бывал. И все, кто индивидуально либо коллективно хотят в Европу, лелеют образ именно французской столицы. Потому что десятками гениев и тысячами талантов намолено это место.

Собственно, процесс воспевания Парижа никогда не прекращался. В недавнее время его славили и Люк Бессон, и Жан-Пьер Жене в сентиментальной, но чудной комедии «Амели». И вот новейший фильм "Ночь в Париже" — тоже о любви к этому городу.

Когда поют слонихи

От "Амели" "Ночи в Париже2 досталась замечательная актриса Одри Тоту. У Жана-Пьера Жене она была такой славной чудаковатой девочкой себе на уме. А у Эдуарда Баэра она – уже давно не девочка. Уже взрослая, в общем-то, женщина. Но хрупкая. И очаровательная, конечно же. Впрочем, ее роль здесь – не главная.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Ночь в Париже"

По сюжету "Ночь в Париже" удивительно напоминает другую новинку кинопроката – мультфильм "Зверопой". Так же, как и в голливудском мультике, здесь есть гениальный руководитель знаменитого своими провалами театра. В "Зверопое" это – коала Мун, а в "Ночи…" — харизматичный дядька с лицом, выдающим немалый жизненный опыт. Авантюрист, траблмейкер и, пожалуй, действительно гений Луиджи. Его играет сам режиссер – Эдуард Баэр.

Луиджи – в чем-то Остап Бендер, весельчак-мошенник, умеющий вывернуться из самой сложной ситуации самым неожиданным (и порою забавно противозаконным) способом.

Так же, как в "Зверопое", гениального импрессарио преследуют кредиторы, а на пути его постановки к сцене возникают порою совершенно идиотские, но серьезные препятствия. И вот, казалось бы, все кончено. Но на руинах рухнувшего театра поет гениальная слониха (это я вам по "Зверопою" рассказываю, чтобы избежать спойлеров), и учреждение культуры – воскресает из руин, а артистов купают в овациях. Правда, в "Ночи в Париже" вместо слонихи функцию переключения на хэппи-энд выполняет обезьяна с зажигалкой. Но, впрочем, я и так много сказал.

Если вы уже посмотрели "Зверопой", то легко представите себе амплуа приглашенной звезды Одри Тоту. Помните, у коалы Муна была секретарша-ящерица с вываливающимся стеклянным глазом, мисс Ползли? Вот ее-то, во французском изводе сюжета, и играет Одри. Но играет очаровательно. И никакие глаза у нее, понятно, не вываливаются.

Пластмассовый мир проиграл

По ходу действия происходит нагромождение веселых нелепостей. Режиссер-авантюрист, разыскивая кучу денег для премьеры спектакля, в успехе которого не уверен никто, преодолевает целую полосу самых невообразимых препятствий. Он начинает ночь в компании с пьяной обезьяной, чтобы перед рассветом оказаться с голодным и капризным грудным младенцем на руках и с крахом всех надежд в гениальной голове.

Компанию творческому траблмейкеру составляет очень правильная офисная девушка с психологией хорошо мотивированного менеджера и прицелом на карьерный рост. В терпящий бедствие театр она попала из-за путаницы в бумагах по прохождению практики. Играет эту девушку Сабрина Уазани, и играет очень достоверно, узнаваемо.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Ночь в Париже"

Между гением-импрессарио и приверженкой офисной идеологии возникает сильнейший и очень смешной конфликт. И побеждает, конечно же, гений-пройдоха, носитель раздолбайского творческого начала. Потому что это – Париж. И в нем иначе не бывает. В любом другом городе верх взял бы "пластмассовый мир" офисного планктона. Но только не в городе-мечте.

Дело не в деньгах

Рассматриваемый фильм – в общем-то, еще одна монетка в масштабную сокровищницу "паризианы". По аналогии с "ленинианой" позднесоветского периода.

А какая из всего этого следует мораль? Такая, что беречь надо людей искусства – всех этих лохматых и бородатых. Потому что именно они создают населенным пунктам славу, любя их всем сердцем.

И дело, наверное, даже не в деньгах. Вот, например, при Лужкове Москву воспевали задорого, но так кондово и натужно, что просто стыд пробирал.

А у нас, в бывшем СССР, потенциальных Парижей – ох как много. Есть в них и старинные замки, и чудеса архитектуры. Но не в древностях счастье. И не в шопинге. А в процветании людей искусства, которых надо беречь и всячески им потакать. И тогда, очень даже возможно, из вашего «населенного пункта» тоже образуется подобие блистательного Парижа.