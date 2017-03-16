"Сплит": фильм ужасов без страха и упрека

На этой неделе в прокат выходит по-настоящему душераздирающий триллер "Сплит". "Душераздирающий" — не просто красивое слово, а фактически спойлер, ибо душа главного героя разодрана на двадцать три части. Именно столько личностей нашли приют в теле главного героя. И сложили в итоге из себя пазл – маньяка, похитителя девочек.

У "Сплита" — роскошный и очень страшный трейлер. По степени увлекательности – даже образцовый. Посмотрев его, вы в обязательном порядке захотите ознакомиться и с самим фильмом.

Который снял, к слову, знаменитый М. Найт Шьямалан – один из тех голливудских визионеров, чьи фантазии на пленке не "отмывают" бюджет, но потрясают разум. И на фильмы мастеров такого уровня идешь, как в гости к другу, которого не видел сто лет.

Созвездие актеров

Итак – герой фильма. Это очень странный человек, лысый, даже не как яйцо, а как инопланетный гуманоид. И в его овоидной голове свили себе гнездо двадцать три личности. Сыграл бедолагу шотландец Джеймс МакЭвой, и сделал это убедительно, выкладывался, экспериментировал. И самому ему, очевидно, было интересно. Вот он опасный маньяк, и вдруг – раз! – становится ребенком, потом вдруг – девушкой, а дальше обратно – в маньяки.

У всех этих личностей в одной черепной коробке есть своя иерархия. Кто-то всех подавляет, кто-то с этим соглашается, а кто-то греет фигу в кармане. Есть альфа-особи, есть изгои. А потом вдруг приходит еще и двадцать четвертая личность – самый разманьячный злодей, по сравнению с которым прежняя альфа-личность – просто маленький щеночек.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Джеймс МакЭвой в фильме "Сплит"

И всю вот эту фанаберию актер Джеймс МакЭвой сыграл. На самом деле, у него уже был опыт подобных ролей. В фильме "Грязь" по роману Ирвина Уэлша он изобразил полицейского с раздвоением личности. Но теперь задача осложнилась раз этак в двенадцать.

Играет МакЭвой убедительно. Ему можно поверить. Его игру – четкую, профессиональную, достоверную – тем не менее язык не поворачивается назвать "хорошей". А почему?

Наверное, потому что герой все-таки не симпатичен и не обаятелен. Ведь не секрет, что отрицательное обаяние – самое сильное. И красивые молодые девушки любят исключительно плохих парней. Отрицательное обаяние можно найти даже у Ганнибала Лектора.

А вот у героя МакЭвоя обаяния нет. Он холоден, чужд, непостигаем рассудком. Играет МакЭвой прекрасно, но полюбить его игру – невозможно. Он – как ядовитое пресмыкающееся в бронированном террариуме. Любоваться можно, а гладить – увольте!

К слову об актерской игре. Реальная звезда фильма – двадцатилетняя, никому не известная Аня Тейлор-Джой. Эта девушка играет по-настоящему убедительно и красиво. И, что немаловажно, вызывает симпатию.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Сплит"

По шкале ужаса

На фильмы ужасов и сопутствующие им триллеры мы ходим за тем, чтобы побояться. Но не как в жизни, конечно. А чтобы испытать легкую нервную щекотку от той леденящей душу фигни, которая происходит на экране с героями, но, по счастью, не с нами. Причем есть градации. Один мой знакомый во время романтичного свидания повел девушку на что-то вроде "Техасской резни бензопилой". И романтика испарилась с первыми клочьями разлетающегося по экрану мяса.

Ничего подобного опасаться не стоит. По шкале ужаса у "Сплита" едва четверочка из десяти. Не страшно. Местами даже скучновато. Хотя драматургия – безупречна. А почему так?

Объяснение, пожалуй, есть. У "Сплита", как я уже писал, очень хороший трейлер. По сути даже спойлер. Там значительная часть событий картины пересказываются сжато и энергично. И вот представьте себе, что в гостях после рюмки крепчайшего коньяка вас начинают поить детским шампанским. Конечно, вы заскучаете. Поэтому, если возможно, старайтесь не смотреть трейлер.

Но пара-тройка сюрпризов, не засвеченных до премьеры, в фильме все-таки есть. Ближе к концу. Внезапно там появляется даже Брюс Уиллис.

Хэппи-энд с подвохом

Фильм с хэппи-эндом. Счастливой концовки в фильмах ужасов я давно опасаюсь. Потому что именно прикрученные к кошмару дурацкие концовки портят впечатление от фильмов. Даже самые талантливые авторы начинают демонстрировать идиотизм, а из кустов выскакивают рояли. Хэппи-энд испортил, на самом деле, очень много достойных фильмов.

В "Сплите" в какой-то момент, ближе к занавесу, тоже стали возникать предпосылки к идиотской концовке. Проявлялись все тенденции. Чем дальше, тем противоестественней становились коллизии, а у стремительно поглупевших героев открылись суперспособности. В общем, все вело к самому безобразному из возможных хэппи-эндов. Но М. Найт Шьямалан в самый последний момент вывернул с автобана глупости на грунтовку экспериментаторства.

Концовка в фильме – да, с признаками хэппи-энда. Но он – пострашнее всего предыдущего будет, побезнадежней. В качестве аналога можно вспомнить финал "Исчезнувшей" Дэвида Финчера. Тоже вроде бы счастливый конец, но жизнь героев превращается в ад. А формально – все хорошо. В общем, изящная концовка, высокохудожественная.

На реальных событиях

История про двадцать с лишним личностей в одной голове – не бурная фантазия М. Найта Шьямалана. Известны реальные примеры подобных диссоциативных расстройств. Об одном таком случае американский писатель Дэниэл Киз написал книгу "Множественные личности Билли Миллигана". Кстати, популярная книга. В московском метро ее очень многие читают.

Совершенно очевидно, что в основе "Сплита" лежит именно этот бестселлер. В книге, как и в фильме, в голове героя живут двадцать три человека. Совпадение? Не думаю. Тем более что под занавес и там, и здесь появляется двадцать четвертый, самый сильный жилец несчастной головы.

Думаю, что в Голливуде на этот сюжет давно облизывались. Но воплотить его на экране – трудно. Ведь 99% действия происходит в голове героя. И, думаю, крутили-крутили этот сюжет. И решили переименовать беднягу Билли в Кевина и сделать его кровожадным маньяком. Гримасы шоу-бизнеса, что поделать.

В общем, перед нами фильм не особо страшный, умеренно захватывающий, сделанный безусловными профессионалами, упрекнуть которых абсолютно не в чем. Такой вот фильм ужасов – без страха, но и без упрека. Наверное, так и задумывалось.