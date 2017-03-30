"Призрак в доспехах": 3D и таинственная попа Скарлетт Йоханссон

Лев Рыжков, Sputnik

О недостатках стереокино

Ничего не могу с собой поделать, но нет у меня любви к 3D-блокбастерам. Во-первых, этот формат подразумевает ужасные пластмассовые очки, которые надо как-то надевать. А что делать, если у вашего покорного на носу постоянно прописаны очки с диоптриями, и без них не особо что-то видно? Поэтому пластмассовые очки приходится надевать поверх обычных. И в результате ваш кинокритик смотрит блокбастеры, случается, даже не в четыре, а во все шесть глаз.

Конечно, двухочковая конструкция громоздка, а нос у вашего покорного – не сказать, чтобы сильно крупный. До сих пор стереоочки не так уж и часто слетали с носа, но на его кончике – балансировали. И раздражали, конечно же.

© Фото: предоставлено Central Partnership Неизвестная

А еще бесит попкорн в зале. Почему-то именно в 3D-залах особенно много жующих зрителей. И слышишь даже не столько грохот железяк с экрана, а вот это вот хрум-хрум, словно в коровнике в обеденный перерыв.

К чему это большое субъективное отступление? Да, пожалуй, к вопросу о несовершенстве самого зрелища. На экране – грохочут без всякого смысла какие-то железяки. И настолько скучно грохочут, что сидишь и думаешь о всякой фигне, наподобие вышеописанной.

Ведь по-настоящему качественных многомерных фильмов – не так много. "Аватар", "Гравитация" — да и все, пожалуй. В остальных случаях 3D – это или вишенка на торте или какое-то разовое головокружительное погружение куда-нибудь. А вовсе не резон терпеть на носу два часа дополнительную пару очков.

3D-технология уже никого не удивляет. Настоящий кризис наступит, когда выпустят смартфоны с возможностями объемной съемки. А это время – совсем не за горами.

В общем, от нового "объемного" гигаблокбастера "Призрак в доспехах" я ничего особенного не ждал.

© Фото: www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Щекотка зрительных нервов

Но достаточно неожиданно – уже минуте на десятой – ваш кинокритик вдруг понял, что смотрит действительно грандиозный фильм. Существует киношный термин "картинка", подразумевающий изображение на экране и его качество. Но в случае "Призрака в доспехах" речь идет даже не о картинке. Это – картинища. В нее проваливаешься буквально с головой, забываешь и о нагромождении очков на носу, и о жующих соседях.

Вы оказываетесь – реально, ага – внутри происходящего. Вас несет по извилистым психоделическим туннелям, болтает вверх-вниз, то и дело выскакивают какие-то спецэффекты, которые не пойми как сделаны, и которые хочется пощупать. Это очень замысловатая и изобретательная щекотка зрительных нервов. С одной стороны ошеломляющая, с другой – подразумевающая за собой кропотливый и долгий труд.

Самое лучшее в визуальном плане – это панорамы небоскребов. Поневоле вспоминалась забытая песня Вилли Токарева "Небоскребы-небоскребы, а я маленький такой". В фильме это ощущение – в полной мере передано. Урбанистические пейзажи – завораживают. Способствует атмосфере и то, что все эти здания-гиганты нам, по большому счету, неведомы. Они стоят не в Москва-Сити или там на Манхэттене, а где-то в Азии, которая, как известно, жестока и шокирующа.

И, что особенно респектно, весь этот урбанистический пейзаж показан не просто, как он есть. Вот, например, как в российских фильмах показывают тот же Москва-Сити. Стоят веселенькие такие небоскребы. И тут – оп-па! – блик на окошке сверкнул. Казалось бы, красота и лепота. Но на самом деле – позор и бессмыслица.

И совсем не то в "Призраке…". Там все эти многоэтажные монстры создают настроение. А настроение такое – по-азиатски угрюмое, слегка кровожадное, недоброе. В общем, идеальная декорация для киберпанка.

© Фото: /www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Призрак в доспехах"

Разрыв шаблона

О сюжете подробно распространяться не стану. Скажу, что он – есть. И даже неплохой, выпуклый. Хотя, казалось бы, снято кино по манге – по сути, комиксу. А комиксное кино, как мы знаем, бравирует тупостью и бессмысленностью (недавний "Доктор Стрендж" тому примером).

Но в случае "Призрака…" мы имеем, пожалуй, разрыв шаблона. Потому что и сюжет извилист, и герои с характерами, и повороты действия порою весьма неожиданны. Но в целом, конечно, сюжет в этом полотне – не главное. Просто на фоне такой шикарной картинки влет пойдет любая ерунда. Но низкий поклон создателям за то, что они все-таки не пренебрегли фабулой. Это очень подкупает.

Вопросы аэродинамики

Теперь о том, что раздражает. Прежде всего, людей, не подкованных в манге, анимэ, азиатской трэш-культуре и всякой прочей кавайной няшности может разозлить некий загадочный дед – босс спецслужбы, в которой главная героиня работает суперменшей. Этот дед определено несносен. Он разговаривает только по-японски, его, и только его, слова переводят специальными субтитрами. Он большей частью статичен, то есть сидит в кресле или за столом. Раза два или три именно он со своими пространными японскими тирадами серьезно тормозит повествование.

Так вот, дорогие друзья! Надо знать, что это не абы какой дед, а Такеши Китано – легендарный японский кинематографист, со всех сторон культовый. Так что ему – можно. К тому же ближе к финалу он (маленький спойлер) очень удачно отстреливается.

Второй раздражающий фактор – Скарлетт Йоханссон. Нет, актриса она – прекрасная. И в "Призраке…" предстает перед нами роковой такой брюнеткой. И совершает очень эротичные 3D-левитации в костюме, имитирующем наготу. Это все очень хорошо. Думаю, будет в восторге и молодежь, и старшее поколение.

Но Скарлетт Йоханссон по ходу фильма то и дело совершает проходки. А камера смотрит на нее чуть снизу и сзади. Очевидно, что делалось это намеренно и осмысленно. Но что мы видим во время этих проходок? А видим мы, во всем ее великолепии, попу Скарлетт Йоханссон. Не голую, вполне приличную. Но – очень широкую. Совершенно не аэродинамичную. А летает героиня Скарлетт много. Но как? Да еще с таким-то масштабным кормовым отсеком?

Вот тут, казалось бы, и можно ущучить создателей фильма, упрекнуть в нелепости. Но, по зрелом размышлении, автор этих строк понял, что попа именно таких габаритов возникает неспроста и даже обладает определенным смыслом.

Как прогнуть Голливуд

Так вот, чтобы осознать секрет Скарлетт Йоханссон, следует обратить внимание, что "Призрак…" снят при активном участии китайских кинематографистов. Сразу две киностудии участвовали в его создании. Можно воспринимать это как то, что Голливуд снисходительно обратил внимание на одаренных китайцев и пригласил их поучаствовать в блокбастере. О такой судьбе мечтают многие российские (да и европейские) кинематографисты.

Но нет! Скверные аэродинамические качества попы Скарлетт Йоханссон разрушают это умопостроение. Каким же образом? А вот!

В 2012 году, например, Нобелевскую премию по литературе получил китайский писатель Мо Янь. А один из самых известных и значимых его романов называется "Большая грудь, широкий зад". То есть это – китайский идеал женской красоты. И что мы видим в 3D-очках у Скарлетт Йоханссон? Да то самое и видим.

Делаем вывод: это не Голливуд прогнул китайцев. Все произошло ровно наоборот: китайцы заставили империю иллюзий работать на себя. Заставили считаться со своей самобытностью. И в итоге мы видим не пресное попкорновое зрелище, а достаточно экзотический азиатский киберпанк.

А в скором времени, вангую, Китай станет в разы больше значить в мире кино. И то, что на смену Голливуду придет какой-нибудь Шанхайвуд, только вопрос времени.