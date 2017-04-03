Курить нельзя бросить – где ставить запятую в этом предложении, каждый для себя решает сам. Но мы живем не в вакууме и не обособленно друга от друга, сосуществование в социуме требует соблюдения определенных норм и правил.

"Я работала в госучреждении, где курили не только на балконе или во дворе, но и в кабинетах, в коридорах, и даже в столовой. Шлейф табачного дыма тянулся за курильщиками и на лестничных пролетах. Это была одна большая курилка. Такая ситуация стала одной из причин моего ухода с работы. Я чувствовала ущемление своих прав как человека. Почему из-за того, что кто-то получает удовольствие, я должна испытывать дискомфорт?" — резонно замечает Асида.

Другая проблема — курение в общественном транспорте. В советские годы, помню, в автобусах висела табличка с крупными буквами "Не курить!". Причем, это касалось как пассажиров, так и водителя. Сейчас не только таблички нет, но если вдруг пассажир попросит не курить, то водитель может и нагрубить: "Маршрутка моя, что хочу, то и делаю". А выгораживая водителей троллейбусов, один из руководителей как-то сказал, что у них такая низкая зарплата и нервная работа, что запрещать им такую малость как курение за рулем, будет жестокостью.

"А что касается пассажиров, то твердо надо запретить и в каждом транспортном средстве повесить таблички, напечатанные огромным шрифтом, "За курение в транспорте штраф 1000 рублей!" — предложила Анжела.

О вреде курения написано много, об этом знают и курильщики, и те, кто считает себя пассивными курильщиками. Врач Республиканской больницы Херсина Гулиа отмечает, помимо того, что никотин вызывает мощное привыкание, он относится к сильным нейротоксинам, то есть ядам.

"И это далеко не преувеличение. Никотин разрушает постепенно нервную систему и иммунную систему, которая является самым мощным инструментом, помогающим нам бороться с болезнями и инфекциями. В первую очередь от никотина страдают легкие, многие наши пациенты страдают бронхитом курильщика, что постепенно может привести к раку легких", — предупредила медик.

Она с сожалением отметила, что большое количество курильщиков среди школьников, многие начинают курить именно с подросткового возраста.

"Это опасно тем, что у детей снижается иммунитет, а также защитная функция легких, что приводит к частым заболеваниям, как вирусными, так и бактериальными инфекциями со стороны бронхо-легочной системы", — сказала Херсина Гулиа.

Купить пачку сигарет школьникам не составит труда: несовершеннолетним откажется продать только добросовестный продавец.

"Считаю, что нужно законодательство, запрещающее продажу сигарет несовершеннолетним и курение в общественных местах. Желаю новому созыву Парламента начать с этого закона", — пожелала Астанда.

© Sputnik. Игорь Зарембо Врач-онколог: среди больных раком 70 процентов курильщики

Кстати, по мнению врача, пассивное курение также опасно для здоровья, и как бы не опровергали это утверждение курильщики, пассивный курильщик – это не миф.

"Я до сих пор ума не приложу, каким образом пассивный курильщик страдает больше, чем непосредственно курильщик. Хотя, конечно, он не обязан дышать дымом моей сигареты. Точно также и наши дети не должны вдыхать дым сигарет. Нужно признаться, что большинство из курильщиков позволяют себе курить в машине, когда в ней дети, дома, во время застолья. Тут нельзя не согласиться с тем, что мы поступаем неправильно", — признал курильщик с многолетним стажем Руслан.

В некоторых заведениях Абхазии уже запрещено курить. Владельцы трех таких ресторанов в Сухуме говорят, что на посещаемость это никак не повлияло.

"Наоборот, к нам целенаправленно идут, даже с детьми, так как знают, что у нас можно приятно посидеть и поесть, не задыхаясь в табачном дыму, — сказала администратор одного из ресторанов. – А те, кто хочет покурить, могут выйти на веранду, у нас там и столик, и пепельница".

В Абхазии от табачного дыма никак не защищены некурильщики, именно их права, можно сказать, ущемляются. Причина в том, что абхазский менталитет не позволяет сделать замечание, например, гостю, который курит в доме или свекру, который курит при маленьких внуках, и таких примеров много. Вот и приходится терпеть, испытывая дискомфорт и чувство тошноты, потому что многие на самом деле не переносят табачный дым.

"Менталитет не позволяет не разрешить гостю закурить в доме, а гость настолько не воспитан, что не догадывается, что нельзя курить в помещении, — замечает Кристина. — Полностью требовать исключения сигарет в жизни человека, который любит курить, я не вправе, наверно, потому что это дело вкуса и выбора, говорю как кофеман. Я же понимаю, как тяжело отказаться от привычки, которую требует организм. Но все должно быть в меру — прежде всего здоровье самого потребителя, а потом его отношение к окружающим, человек не должен быть эгоистом".

32-летний Адгур рассказывает, что выкуривал три пачки в день, потому что не успевал вовремя поесть. "Чашка кофе и сигарета на работе – вот весь завтрак и обед. Но в один день сказал себе, больше не буду. Купил новую пачку, вытащил одну сигарету, выкурил ее, и выбросил всю пачку. С тех пор не курил семь месяцев, недавно опять начал, когда перенервничал на работе. Перестать курить не сложно, главное – захотеть", — убежден Адгур.

Кстати, в старину у абхазов не принято было курить при старших. Сейчас уже курят и девушки, правда, пока еще скромно, не в общественных местах, а на кухне у подруг.

"Это и моя страна. Я хочу курить, где хочу. И мне не мешает сосед курильщик в ресторане. А если про запах в кафешках, пусть хозяева делают хорошие вытяжки", — замечает Милана.

По мнению курильщика с 43-летним стажем Тимура, нельзя однозначно запрещать курить в местах, которые считаются общественными.

© AFP/ DENIS CHARLET Курение вызывает импотенцию и автобус

"Допустим, наша Брехаловка — тоже общественное место, ровно так же, как и автобусная остановка или ресторан. Попробуйте объявить там запрет на курение. Мне кажется, если я курю сидя на лавочке у Набережной или на той же остановке, то я никому не мешаю. Другое дело кафе или ресторан. Хотя и тут нужно принимать решение в зависимости от ряда факторов: от площади помещения, плотности людей. Бывают большие залы, с хорошей вентиляцией, а есть маленькие кафешки, где от одной сигареты все задыхаться станут. Надо делать раздельные залы для курящих и некурящих", — замечает Тимур. Он рассказал, что никогда и не стремился бросить курить: на фоне разного рода других зависимостей, кажется, что никотиновая зависимость куда безвреднее.

Его друг Игорь недавно перешел на электронные сигареты.

"Сердце начало подводить, сын купил мне эту штуковину", — смеется Игорь, затягиваясь электронной сигаретой на Брехаловке.

По словам врача Херсины Гулиа, научными исследованиями доказан вред электронных сигарет.

"Задача производителей электронных сигарет создать иллюзию удовольствия, для этого используются те же химические соединения, которые искусственно добавляют в обычные сигареты. Не нужно быть ученым, чтоб понять простую вещь: ежедневное вдыхание химических соединений, о которых вы даже не подозреваете, может нанести серьезный вред здоровью", — сказала врач. Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения не рекомендует потенциальным потребителям использовать электронные сигареты.

Минздрав Абхазии пока не собирается выходить с инициативой о запрете курения в общественных местах. Так что курильщики и некурящие сами должны терпеливо выстраивать свои отношения: воздух общий и страна тоже. Но все-таки надо понимать, что свобода курильщика заканчивается там, где начинаются права некурящего.