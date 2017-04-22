"Прочь": кровавый маразм Голливуда

Sputnik, Лев Рыжков.

За что многие из нас любят фильмы ужасов? Конечно, за щекотку нервов, которую особенно хорошо ощущать, сидя в мягком кресле и с попкорном. За своеобразную красоту картинки, где обыденное становится завораживающе отвратительным. За то, что в глуповатых этих (по большей части) фильмах нет политики!

Попытки политизировать жанр, конечно, были. Навскидку можно вспомнить "Операцию "Мокрый снег" — старый норвежский ужастик про нацистов-зомби. С большой натяжкой к политизированным ужастикам можно отнести "Президента Линкольна: Охотника на вампиров".

В обоих случаях политика здесь – старая, не актуальная. Рабовладельцы-кровососы нам уже не страшны. А вот нацизм, конечно, более тревожен. Тем более что через два года после выхода ужастика про зомби-нацистов именно в Норвегии Андерс Брейвик расстрелял 77 человек.

Но в целом политика в фильмах ужасов не то чтобы моветон, но недопустимый, несочетаемый ингредиент. Все равно, что соль в чай насыпать. А почему так? Потому что в ужастиках страх – легкий, щекочущий. А политика – куда страшней. Некоторые политические новости вполне могут ввергнуть нас в дрожь ужаса. Потому что все реально, и происходит где-то, с кем-то, прямо сейчас.

Чудеса на виражах

И вот в российский прокат вдруг выходит дебютная режиссерская работа некоего Джордана Пила. Кто это такой? Это актер. Но не пытайтесь искать его роли в блокбастерах, в каких-то значимых постановках. Их просто нет. Джордж Пил – актер сериальный. Еще ведет на ТВ комедийное шоу.

И вот на минимальном бюджете комик Джордан Пил снимает ужастик "Прочь" — без звезд, без спецэффектов, фактически в одной локации. Но вдруг – ба-бах! Микробюджетный триллер лихой кометой вырывается в лидеры кинопроката в США! На стремительном вираже он обгоняет по сборам даже "Красавицу и чудовище". Феномен? Безусловно. Вот и к нам в прокат это диво влетело на инерции внезапной популярности.

В кинозал автор этих строк пришел с четким намерением испугаться. Потому что, очевидно, режиссер-дебютант сказал новое слово в жанре. И, может быть, что-то сопоставимое с «Ведьмой из Блэр» возникнет перед нами? Было трепетное ощущение, которое появляется, когда вот-вот прикоснешься к прекрасному.

Цвет зла

Сюжет оказался не очень-то оригинальным. Говоря по правде, он — практически один в один с недавним российским ужастиком «Невеста». Только если в российском изводе этой истории с семьей жениха знакомилась девушка, то в "Прочь" — наоборот: жених знакомится с родителями невесты. А дальше выясняется, что существует некий зловещий ритуал, а под личинами людей скрываются монстры. Ну, в общем, все как надо.

Но есть один нюанс. Жених – афроамериканец, невеста – из WASPов (высших слоев белых жителей Америки). И вот надменные родители невесты хотят познакомиться с дочкиным бой-френдом. Жених опасается: а как-то его в доме невесты примут? Не попрут ли в шею? Вдруг даже топором?

Молодые приезжают в уединенный особняк. И на первый взгляд – все вроде бы нормально. Отец семейства – так вообще считает Обаму самым лучшим президентом. Но в этом белом семействе происходит что-то странное: появляется зловещая и будто зазомбированная черная прислуга, сгущаются зловещие знаки, звучат, откуда ни возьмись, зловещие звуки.

Пролистнем дальнейшие события быстрым микроспойлером. Кончается все побоищем. Белые оказываются плохими. Они зомбируют чернокожих простаков, а потом вселяются в их тела. Так-то. Но герой — храбрец, ему везет, и все рояли в кустах приходят ему на помощь. В общем, он всех злодеев убивает. И злодеи эти – естественно, белые.

Неизвестные артисты играют, в общем-то, неплохо. И заплакать умеют, и сложную мимику в кадре выстроить. Первые три четверти – действие достаточно напряженное, смотреть интересно. Последняя четверть – бред. Но это тоже – золотой стандарт жанра.

В целом, в общем-то хорошо сделан фильм. Но тем и хуже.

Попкорн с ядом

Знаете, бывают фильмы, которые несут в себе разумное, доброе, вечное. А с профессиональной точки зрения сделаны плохо. А фильм "Прочь" сделан вполне профессионально. Но начинен злом, как сервелат частыми кусочками сала.

Я всегда хорошо относился к людям с другим цветом кожи. К афроамериканцам США никаких претензий у меня нет. Я сочувствую их борьбе за равноправие. Но в обозреваемой ленте перед нами – уже не борьба за равноправие.

И еще очень плохо я отношусь к межнациональной и межрасовой ненависти. А в данном случае мы видим конкретный призыв к оружию и даже геноциду. Геноциду белокожих людей. Пусть вроде бы и шуточному. Как говорит один из героев фильма: "Слышь, чувак, да я пошутил!"

Вся комедийная составляющая фильма – это сомнительный юмор гопников с окраин. Это, знаете, когда потенциальный лох вдруг оказывается каратистом, гопники понимают, что их будут бить, и говорят: "Да мы ж шутили!" Вот и в фильме "Прочь" смешно примерно так же.

Сам факт прокатного успеха этой картины – очень печален для Америки. И не надо быть Нострадамусом. Все, что надо – лежит на поверхности. Америке, видимо, мало побоищ в Фергюсоне. Зачем-то понадобилось еще подсыпать дрожжи в бурлящую кучу. По-хорошему, сам факт трэш-осмыслений межрасовых конфликтов – есть нечто постыдное. Таких художественных свершений стыдиться надо, а не отдавать их на экспорт.

Также надо четко понимать, что Голливуд ныне – часть пропагандистской машины. И пропагандирует она отнюдь не мир во всем мире. В восьмом "Форсаже", например, убивали русских военнослужащих. В фильме "Прочь" — убивают белых американцев.

Если бы то же самое сняли с точностью до наоборот, если бы показали злых афроамериканцев – вой поднялся бы до самых небес. Но белые жители Америки глотают призывы к своему убийству вместе с попкорном.

Мы видим, что политкорректность в Америке дошла до грани. И, похоже, точка невозврата пройдена. Людям показывают смешные такие, потешные убийства по расовому признаку. А когда на улицах американских городов польется настоящая кровь, виноваты будут, конечно же, русские хакеры.