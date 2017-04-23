Женщина, побывавшая в аду и раю

Моя юношеская мечта сбылась. Я встретилась с великой женщиной, с представительницей целой эпохи XX века, с Адиле Шахбасовной Аббас-оглы. С женщиной, которая при жизни побывала в аду и в раю, женщиной, пережившей репрессии, арест, тюрьму, ссылку, побег, Вторую мировую войну, грузино-абхазскую войну, потерю любимых людей.

При этом она сохранила любовь к жизни, к человеку. Было написано немало книг о сталинских репрессиях. Однако сильнее всего меня тронули воспоминания необыкновенной Адиле Шахбасовны в ее книге "Моя Абхазия. Моя судьба".

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы “Моя Абхазия... Моя судьба” Нестор Лакоба: вся жизнь - борьба

В ней сохранилось что-то необычайно притягательное, что-то, что заставляет взглянуть на мир через призму событий, которые пришлось ей пережить. Она не кажется простым, обычным человеком. Передо мной стояла "женщина-эпоха", способная вдохновить, приободрить и утешить лишь одним словом.

Никогда не забуду свою встречу с Адиле Шахбасовной. Она меня обняла, посмотрела в глаза и сказала: "Ты будешь очень счастливой". – Что-то произошло внутри меня, слезы покатились по щекам.

Система "ломала" многих. Но Адиле Аббас-оглы – одна из тех, кто смог выстоять вопреки всему.

© Фото: из книги Адиле Аббас-оглы "Не могу забыть" Адиле Аббас-оглы. 2000 год.

Еще при первой беседе я пришла в восторг от того, что, несмотря на свой преклонный возраст, Адиле Шахбасовна может так живо обрисовывать пережитые ею события.

Во время нашей беседы она рассказала мне немного о своей семье.

"Мой отец был иранец, а мать – абхазка. Он здесь женился. Он говорил: "Я Абхазию больше всего люблю". – "Почему", — спрашивала я. – "Потому что абхазы – народ золотой, они не любят лишних разговоров". – "Не бойся, — говорил он мне, — Абхазия никогда не исчезнет. Я умру, а она будет цвести, как цветок". – "А мама моя, — продолжает Адиле, — была Авидзба, очень хорошая, сильная фамилия была. У нее пять братьев было. Все погибли".

Вспоминая своего первого супруга, Адиле говорит, что "брат Сарии был мой муж, и он всегда говорил: "Ты посмотри иранка-иранка, а как абхазка".

А я отвечала: "Абхазская кровь сильнее, чем иранская".

© Sputnik / Томас Тхайцук Дом Адиле Аббас-оглы

Далее Адиле продолжает: "У него был человек, который хороший табак выращивал, а Сталин любил табак страшно, папиросы не хотел. Я уже невесткой Сарии была. Сария меня позвала и говорит: "У нас большой человек. Он хочет увидеть тебя". – А я спросила: "Кто такой, я не Бог, я никто, зачем он меня хочет видеть?". – Она повела меня. Он (Берия – авт.) со мной разговаривал и спросил: "Какую нацию вы любите?" – Я ответила: "Абхазскую". – "Почему? Вы же не чистокровная". – "Вы меня спросили, а я вам ответила…".

О жизни греков в Абхазии Адиле рассказывала так: "Греки жили в Абхазии, все по-абхазски знали. Этот народ очень верующий. Когда их выселяли, их посадили в поезд. Поезд пошел, и собаки за поездом бежали. Я сама видела. Я как раз переходила дорогу. Удивилась очень. Один мужчина сказал, собаки что-то чувствуют. Забыть не могу".

Далее Адиле продолжила: "Пока живешь, надо делать добро людям и не портить жизнь другим. Мы же все умрем. Никто не останется. Абхазия будет крепкая. Я всегда на колени становилась и молилась. Я бежала из ссылки и с поезда попала к Анастасии Платоновне Зуевой. Она была знаменитой артисткой МХАТа, Народная артистка СССР. Она мне сказала: "Диленька, как приедешь домой, пиши обо всем, что ты видела, где была, у тебя книга будет… ".

После общения с Адиле Шахбасовной я вышла окрыленная, осознавая, что жить надо здесь и сейчас. И именно такие бесценные качества, как доброта, отзывчивость, ум, жизнестойкость позволили ей выжить в сложнейшие времена.