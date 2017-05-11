Африканцы при дворе короля Артура

Sputnik, Лев Рыжков

Возвращение короля

Гай Ричи – это такой английский Федор Бондарчук. Не сказать, чтобы сильно рукастей, но пиарит себя на порядок лучше. В конце 90-х Гай Ричи выступал как последователь Квентина Тарантино, делал задорные и забавные криминальные водевили. Благодаря смешным переводам Гоблина на постсоветском пространстве Гая Ричи узнали и зауважали.

На пике успеха Ричи даже женился на самой известной женщине мира – певице Мадонне. Но дальше все пошло как-то не так. Гай снял для супруги несколько клипов, и какие-то из них за ультранасилие в кадре попали под запрет. Саму же Мадонну стали замечать в пабах близ семейного поместья. Потом, будучи подшофе, Мадонна попала под лошадь (в буквальном смысле), случился перелом ключицы и прочие досадные травмы.

Но гвоздь в крышку гроба супружеских отношений забили скандалы. Притом, не те, которых хотелось бы для пиара. Сначала Мадонну, усыновившую девочку из Малави, обвинили в торговле людьми. А финальный удар нанес брат певицы, уважаемый в Америке гей Кристофер, выпустив мемуары, в которых описал Гая Ричи как гомофоба. И это был конец карьеры. Не то, чтобы бесславный. Наоборот, с атаками папарацци и прочими издержками звездной жизни.

С уходом Мадонны Гай Ричи потерял статус международной суперзвезды. В Америке о нем стремительно забыли. Бывший "мистер Мадонна" стал героем вчерашних дней в маленьком британском болотце. Во всяком случае, так думали – пока к экранам не приблизился "Меч короля Артура".

Тогда и выяснилось, что мистер Ричи не терял время впустую. Не мытьем, так катаньем решил он вернуть себе мировую известность. Цена вопроса оказалась практически запредельная для Британии: 100 миллионов долларов. Для съемок фильма построили целый древний город, пристроили к нему настоящий мост шестидесяти метровой высоты. В общем, влезли в долги и выпрыгнули из штанов.

Автор этих строк возвращению Гая Ричи был, в принципе, рад. Странным образом не стерлись из памяти за давностью лет ранние замечательные фильмы. К тому же и плакаты, развешанные по стенам кинотеатра, намекали на "возвращение короля". Но кто бы имел что-то против? Конечно, возвращайся, Гай!

Не было никаких сомнений в том, что перед нами предстанет аллегорическая автобиография со спецэффектами на вечную тему "Из грязи в князи". Но тем интереснее.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Меч короля Артура"

Слоны и трущобы

Уже на старте мы видим феерию: гигантский слон жутким своим хоботом ломает на фиг средневековый городок. Каким-то образом слона побеждают, а в коридорах власти начинается властолюбивая возня. Благообразного короля в доспехах свергает злодей. Это Джуд Лоу – носитель выразительного лица порочного комсомольца. Принца Артура, похожего на канонического Володю Ульянова с портрета на октябрятской звездочке, сажают в лодку, и волны его куда-то уносят.

Дальше все развивается вдруг очень быстро. Мальчика подбирают проститутки. Тот растет на улице, набивает кулаки в трущобных драках, становится уважаемым человеком сначала "на районе", потом и в городе. И вот он подминает под себя уже весь криминальный мир. Все это, против ожидания показали примерно так за полторы минуты, посредством рваного клипового монтажа. Было опасение, что за полчаса такой гонки мы дойдем до времен ныне здравствующей Елизаветы II.

Но поток рваных кадров все же остановился. И будущий король предстал перед нами небритым дядькой, весьма отдаленно напоминающим Брэда Питта. Все это, повторюсь, проносится перед нами в течение первых пяти минут. Следующие два с лишним часа пусть останутся для вас загадкой. Сами все увидите, если возникнет желание.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Меч короля Артура"

Почерк мастера?

Спецэффекты в фильме – ну, не сказать, чтобы какие-то сверхъестественные. Но они есть. Например, трехголовая женщина-спрут. Или батальные сцены. Визуально, в общем-то, все как надо – красиво, впечатляюще. Чувствовалось, что бюджет проекта не пилили в кулуарах бухгалтерий, а бахнули в дело.

С сюжетом – хуже. Чем все закончится – понятно, в принципе, с самого начала. Движется себе сюжет по незатейливым наезженным рельсам и сюрпризов не преподносит. На сюжете, похоже, сэкономили.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Меч короля Артура"

Не стану скрывать: где-то в середине я заснул. И спал довольно долго. Но, как потом рассказали коллеги-кинокритики, ничего особенного я не пропустил. Конечно, отчасти причина этого сна – пестрое мельтешение на экране в рваном монтаже, от которого устают глаза.

Исполнитель роли короля Артура Чарли Ханнэм – достаточно невзрачен. Ну, бороденка, ну, мышцы какие-никакие. Ну, отдаленно на Брэда Питта похож. Но он абсолютно не харизматичен. Нет в нем этого. А харизма – субстанция неуловимая. Ее не заработаешь, выучив все реплики и выполнив все трюки. Если бы короля Артура растерзал какой-нибудь спрут, никто бы и платочка к глазам не поднес.

"Злодей" Джуд Лоу, кстати, играет очень хорошо. Плохой король в его исполнении – очень ярок и гнусен. Даже содрогаешься. Правда, и запредельно глуп. Но это – вопросы к сценарию.

Какие-то характеры и мотивации – отсутствуют. Действия героев ни из чего не вытекают и одно из другого не следует. "Эй, чувак! Почему ты решил стать королем?". — "Я меч из камня выдернул, прикинь, чувак!". — "Круто, чувак! Я с тобой дружу!". Это не ирония. Это практически дословно – диалоги фильма.

На старте мы вспоминали Квентина Тарантино. И действительно, Гая Ричи часто ставят с ним в один ряд. Но скажу сразу – Тарантино бы такого фильма не сделал. Совершенно точно, он не стал бы экономить на сюжете, на характерах, которые имеет обыкновение выжимать досуха. А логика: "Нагроможу-ка я спецэффектов и сойдет", — это не почерк мастера. Скорее, кредо ремесленника.

В общем, фильм как фильм. Не глупее и не умнее каких-нибудь "Трансформеров" или "Доктора Стренджа". Произведение именно такого ряда, с Тарантино – ничего общего. Об этом фильме поговорят какое-то время, а потом, когда научатся делать спецэффекты получше – спишут в невспоминаемый утиль.

Что хуже – это некая беспардонность в присвоении образов. Например, темная башня в багровых сполохах – это из эпопеи Стивен Кинга, которая еще ждет своей экранизации. Или вот ребра гигантского ископаемого, торчащие из земли – это креатив известного британского писателя Чайны Мьевилля. В общем, не знаю, как там решили вопрос с интеллектуальной собственностью, но выглядит некрасиво.

И еще одно замечание. Соратники (или подельники) короля-гопника значительной частью являются африканцами. Не подумайте, я прекрасно к ним отношусь. Опять же, у Гая Ричи – дочка из Малави. Но все-таки не было их в Британии времен короля Артура. Как не было гуманоидов при дворе Владимира Красно Солнышко.

Если бы цвет кожи рыцарей круглого стола служил какой-то художественной сверхцели – никто бы не возражал. Но никакой такой сверхцели нет. И это, в общем-то, не прикол, не концептуальная шалость мастера. Поскольку сами герои совершенно безлики и их мог бы сыграть вообще кто угодно.

Впрочем, один момент есть. Будущий король говорит одному из чернокожих героев: "Но я ведь не могу быть твоим сыном – по вполне очевидным причинам". Простите, что пересказал единственную шутку фильма. Но неужели – это сверхцель?

Понятно, что вряд ли. Понятно, что это – реверанс политкорректности. Как раньше в советские учебники вставляли обильные цитаты из классиков марксизма, так и на Западе сейчас с идеологией – строго. А за "гомофобом" Ричи – надзор, понятно, особый.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Меч короля Артура"

Ничего общего с литературным источником – древним рыцарским романом Томаса Мэллори "Смерть Артура" здесь нет. С британской историей – тоже. Но задача съемочной группы, очевидно, состояла не в том, чтобы поведать исторические факты. Стоит, наверное, относиться к этому философски.

Хотя мне будет интересно посмотреть, как будут хвалить "Меч короля Артура» ровно те же люди, которые недавно ругали российский фильм "Викинг" за то, что у героини, мол, неправильно побрита зона бикини. Как-то эти поборники исторической правды воспоют рыцарскую сагу Гая Ричи? А они воспоют. Я и не сомневаюсь.



