"Охотник с Уолл-стрит": акулы капитализма тоже плачут

Заклинатели зеленых бумажек

Одной из самых ожидаемых новинок киносезона является "Охотник с Уолл-стрит". А мы помним – не так и много времени прошло – фильм Мартина Скорсезе с очень похожим названием. Назывался он "Волк с Уолл-стрит". В нем еще играл Леонардо Ди Каприо. Фильм был хорош настолько, что – редкий случай! – совершенно по делу выдвигался на "Оскар", и совершенно по беспределу его не получил.

"Волк…" был циничным фильмом, без прикрас, со всевозможным трэшем и угаром, показывал аморальную жизнь "ловцов миллиардов". Некоторые фразы из него пошли в народ и стали, как сейчас говорят, мемами. Например: "Продай-ка мне эту авторучку!"

Но подлинный интерес к фильму вызвал все-таки не кокаиновый досуг скороспелого миллионера Джордана Белфорта, а механика процесса богатения. Фильм, кажется, отвечал на вопрос: откуда берутся деньги в больших количествах. Естественно, открывались не все секреты, а за сеансом денежной магии следовало разоблачение в виде банкротства и определения зарвавшегося богача на нары.

Но все равно, все равно. Интерес к бизнес-чудесам у нас огромный. Всем ведь хочется не так, чтобы годами возиться с копейками и отчетностью, не бесконечный процесс купи-продай-отстегни продолжать, а чтобы сразу – шасть, и в дамки!

И вот новинка сезона "Охотник с Уолл-стрит", кажется, тоже про этих самых людей – виртуозов и заклинателей зеленых бумажек.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Охотник с Уолл-стрит"

Суровая жизнь миллионеров

И с первых кадров мы с замиранием сердца понимаем: вот оно! На экране харизматичный до крайности герой Джерарда Батлера по телефону в считанные секунды очаровывает секретаршу босса-тяжеловеса, виртуозно выведывает у нее все секреты. А потом, очень красиво пользуясь добытой информацией, разводит уже большого босса, как первокурсника бизнес-школы.

Автор этих строк сидел и просто восхищался, составлял в уме наброски будущей рецензии, строил витиеватые комплименты. И действительно – хороший и нужный фильм, казалось бы, к нам пришел. С суровой окопной правдой биржевых фронтов.

И первые полчаса автор этих строк просто жмурился от удовольствия, как сытый кот. Только разве не урчал. Мне нравилось все. И образ беспощадного, как надо, циничного деньгодела – главного героя. Я, как губка, впитывал его опыт, отсекая от редкой мелодраматической шелухи. С сочувствием я воспринимал и проблемы в семье героя – дети не видят папу, жена дуется. Во всем здесь сияла правда жизни.

Но, чтобы вы понимали, тридцать минут волшебства – это была экспозиция. По сути своей пролог: знакомство с героями, погружение в атмосферу. А вот затем, по всем правилам блокбастероделания, должно было случиться толчковое событие, которое, собственно, и даст старт основному действию. И я гадал: что же это будет? В офис придет полиция? Базу данных уведут русские хакеры? Появится клиент с миллиардом долларов?

А случилось самое худшее. Во всех смыслах…

Самое худшее

Толчковым событием стала смертельная болезнь старшего сына главного героя. И в тот же миг мне стало понятно, что весь остальной фильм будет только про это. И возникло разочарование.

Нет, дело не в том, что событие – скажем, плохое. В жизни ведь все бывает. Разочарование случилось из-за того, что жесткий и очень похожий на правду жизни бизнес-триллер покатился ко всем чертям, а на его место уверенно пришла мелодрама. Добрая, но безжалостно вышибающая слезы из глаз голливудская сказочка о том, что семья главнее работы, что надо любить своих близких людей, а не денежные знаки. И прочие правильные вещи, которые мы все и так знаем.

Я не могу сказать, что сентиментальная линия фильма сделана плохо. Напротив, она очень добротная, качественная, с сюжетными поворотами, с драматическим накалом и катарсисом. Соблюдены все законы поддразнивания интереса. Все как надо. Но…

Это, знаете, как в советское время давали товары в нагрузку. Вот вам на двести страниц томик Юлиана Семенова. А к нему, на шестьсот страниц, сборник избранных выступлений дорогого Леонида Ильича. Вот так и в "Охотнике…" — полуторачасовая сентиментальная нагрузка перевесила полчаса чистого экстаза на старте. Хотя я думаю, что и эта линия многим понравится, особенно женщинам. Ну, да. На вкус и цвет, сами знаете, разные предпочтения.

И вот, кстати сказать, любопытные нюансы перевода. В оригинале-то фильм называется вовсе не "Охотник с Уолл-стрит". Тем более что действие происходит не в Нью-Йорке, а в Чикаго, где названия улиц – совершенно другие. В оригинале кино называется "Family man" ("Семьянин"). Тонкости маркетинга, конечно. Но в Америке все-таки сразу дали понять, что будут показывать.

Молодая шпана © Фото: https://www.kinopoisk.ru/ Съемки фильма "Охотник с Уолл-стрит"

"Охотник с Уолл-стрит" во многом напоминает недавний новогодний хит "Призрачная красота". Там тоже был скорбящий бизнесмен, которого играл Уилл Смит. И он совсем не был похож ни на бизнесмена, ни на убитого горем человека. Было понятно – вот эта вот голливудская звезда натерла глаза луком и играет роль.

Но в "Охотнике…" игра Джеральда Батлера вообще не была похожа на какое-то актерство. У меня, как у зрителя, возникло совершенно четкое понимание, что только так и могут вести себя акулы большого бизнеса. Ни грана фальши ни в одном моменте. Вообще, Батлер, похоже – феноменальный артист. Я его раньше где-то видел, но не обращал особого внимания. Но тут артист предстал во всей мощи таланта.

Невероятное дело, но Батлер абсолютно переигрывает старшего товарища. Которого, на секундочку, зовут Уиллем Дефо. Присутствие Уиллема Дефо, кстати, — своего рода знак качества. Любимый актер великого экспериментатора Ларса фон Триера по определению не снимается в плохих фильмах. И здесь – в роли жесткого босса боссов – Дефо великолепен, блистает и ужасает.

Но так получилось, что молодая шпана в лице Джеральда Батлера, переплюнула старшее поколение. Бывает.