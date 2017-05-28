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Вид на южное побережье острова Кипр

Остров, разделенный зеленой линией

© Sputnik. Юрий Сомов
Колумнисты
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Саида Возба
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Об истории знаменитой "зеленой линии", разделяющей Кипр на две части, читайте в материале колумниста Sputnik Саиды Возба.

Кипр необыкновенно красив. Множество живописных бухт, окруженных скалами. Предгорья острова увиты виноградными лозами, вокруг олеандры, розы, бесконечное число цветов. 

На этом острове множество достопримечательностей. Церковь святого Лазаря — одна из важнейших христианских святынь. Святой Лазарь — праведник из Вифании, который был вынужден покинуть Иудею. В дальнейшем он поселился на Кипре. Известен Лазарь тем, что Иисус Христос воскресил его из мертвых. В этом храме хранятся мощи Святого. В монастыре Ставровуни находится кипарисовый крест, содержащий частицу Животворящего Креста.

Здесь хранят память и об эллинских богах. На полуострове Пафос находится купальня богини любви Афродиты. Это грот в скале, наполненный чистейшей водой. Согласно легенде, вода обладает магической силой, искупавшийся в ней надолго сохраняет молодость и красоту. 

Можно долго перечислять примечательные места острова, но на сегодня он больше знаменит "зеленой линией", разделяющей его на две части. История этого конфликта уходит в глубь тысячелетий. Кипр был заселен греками несколько тысячелетий назад. Однако в  XIV веке свою власть над ним установила Османская империя. Свое влияние на этот остров пыталась распространить и Британская империя. В 1974 году на острове произошел государственный переворот. Конфликт длился 34 дня и остается "замороженным" по сей день. 

Чайка ходит по берегу
© Sputnik. Сергей Мальгавко
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Сегодня Кипр разделен фактически на два государства — Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра, которая была самопровозглашена в 1983 году. Республика Кипр признана всеми странами мира кроме Турции, а Северный Кипр признан Турцией и Абхазией.

Мне посчастливилось встретиться с человеком, который на протяжении двадцати лет освещал этот конфликт, бывал на встречах с лидерами противоборствующих сторон. Это политический обозреватель, журналист Георгий Павлидис. Георгий вспоминает, как он оказался на юге, и как ему пришлось оставить свой отчий дом: "Когда мне было 10 лет, я  вынужден был уехать на юг и оставить все. Моя семья из Пафоса. Мне сейчас 54 года, я переехал сюда без ничего, мы начали с нуля. Мне посчастливилось получить хорошее образование. Я выпускник МГУ. Сегодня  у меня есть дом, семья. Когда меня спрашивают: "Откуда ты?" —  Я отвечаю, что с севера, хотя  живу здесь давно. Мои корни уже на юге. Здесь обжился. И если сегодня меня спросите, хотел бы я вернуться. Отвечу, что нет. Так как здесь я создал свою семью, здесь родилась моя дочь. И уже не представляю себя нигде больше".

В 2003 году были устранены барьеры, и образовалась так называемая зеленая линия, разделяющая греков-киприотов и турок-киприотов. До этого не было абсолютно никаких отношений. Уже 14 лет как на неофициальном уровне происходит общение.

"Проходишь северную часть и понимаешь, что времена меняются. Многие турки-киприоты переехали сюда, так мы стали немного узнавать друг о друге. Так как за все это время изоляции сложилось множество стереотипов друг о друге. Многие из них говорят на греческом. И вы знаете, ушел страх столкновений. За это время с 2003 года не было инцидентов, нет напряженности. Но это не решение вопроса", — считает журналист Павлидис. 

Несмотря на всю сложность конфликта, человеческий фактор, как отметил Георгий, играет определяющую роль. Федерация — это единственный приемлемый  вариант для острова. И, как отмечает политобозреватель, за последние три года сделано немало. Стороны уже не такие непримиримые, как десятилетия назад,  и очень близко подошли к разрешению противостояния, но для этого необходима воля лидеров и пакет взаимных гарантий безопасности, уверен журналист.  




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