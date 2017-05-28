Остров, разделенный зеленой линией

Кипр необыкновенно красив. Множество живописных бухт, окруженных скалами. Предгорья острова увиты виноградными лозами, вокруг олеандры, розы, бесконечное число цветов.

На этом острове множество достопримечательностей. Церковь святого Лазаря — одна из важнейших христианских святынь. Святой Лазарь — праведник из Вифании, который был вынужден покинуть Иудею. В дальнейшем он поселился на Кипре. Известен Лазарь тем, что Иисус Христос воскресил его из мертвых. В этом храме хранятся мощи Святого. В монастыре Ставровуни находится кипарисовый крест, содержащий частицу Животворящего Креста.

Здесь хранят память и об эллинских богах. На полуострове Пафос находится купальня богини любви Афродиты. Это грот в скале, наполненный чистейшей водой. Согласно легенде, вода обладает магической силой, искупавшийся в ней надолго сохраняет молодость и красоту.

Можно долго перечислять примечательные места острова, но на сегодня он больше знаменит "зеленой линией", разделяющей его на две части. История этого конфликта уходит в глубь тысячелетий. Кипр был заселен греками несколько тысячелетий назад. Однако в XIV веке свою власть над ним установила Османская империя. Свое влияние на этот остров пыталась распространить и Британская империя. В 1974 году на острове произошел государственный переворот. Конфликт длился 34 дня и остается "замороженным" по сей день.

© Sputnik. Сергей Мальгавко День перелетных птиц: абхазские дрозды зимуют на Кипре

Сегодня Кипр разделен фактически на два государства — Республику Кипр и Турецкую Республику Северного Кипра, которая была самопровозглашена в 1983 году. Республика Кипр признана всеми странами мира кроме Турции, а Северный Кипр признан Турцией и Абхазией.

Мне посчастливилось встретиться с человеком, который на протяжении двадцати лет освещал этот конфликт, бывал на встречах с лидерами противоборствующих сторон. Это политический обозреватель, журналист Георгий Павлидис. Георгий вспоминает, как он оказался на юге, и как ему пришлось оставить свой отчий дом: "Когда мне было 10 лет, я вынужден был уехать на юг и оставить все. Моя семья из Пафоса. Мне сейчас 54 года, я переехал сюда без ничего, мы начали с нуля. Мне посчастливилось получить хорошее образование. Я выпускник МГУ. Сегодня у меня есть дом, семья. Когда меня спрашивают: "Откуда ты?" — Я отвечаю, что с севера, хотя живу здесь давно. Мои корни уже на юге. Здесь обжился. И если сегодня меня спросите, хотел бы я вернуться. Отвечу, что нет. Так как здесь я создал свою семью, здесь родилась моя дочь. И уже не представляю себя нигде больше".

В 2003 году были устранены барьеры, и образовалась так называемая зеленая линия, разделяющая греков-киприотов и турок-киприотов. До этого не было абсолютно никаких отношений. Уже 14 лет как на неофициальном уровне происходит общение.

"Проходишь северную часть и понимаешь, что времена меняются. Многие турки-киприоты переехали сюда, так мы стали немного узнавать друг о друге. Так как за все это время изоляции сложилось множество стереотипов друг о друге. Многие из них говорят на греческом. И вы знаете, ушел страх столкновений. За это время с 2003 года не было инцидентов, нет напряженности. Но это не решение вопроса", — считает журналист Павлидис.

Несмотря на всю сложность конфликта, человеческий фактор, как отметил Георгий, играет определяющую роль. Федерация — это единственный приемлемый вариант для острова. И, как отмечает политобозреватель, за последние три года сделано немало. Стороны уже не такие непримиримые, как десятилетия назад, и очень близко подошли к разрешению противостояния, но для этого необходима воля лидеров и пакет взаимных гарантий безопасности, уверен журналист.



