Ах, какая женщина!

"Чудо-женщина" должна была выполнять, в том числе, роль "мостика" от провальной картины "Бэтмен против Супермена" (которая хоть и неплохо поработала в прокате, удостоилась уничижительных оценок зрителей) к выходящей осенью "Лиге справедливости". Но уже с появлением первых видеоматериалов стало понятно, что "Чудо-женщина" станет не просто "промежуточным звеном" от одной сборной солянки из супергероев к другой. И сейчас можно констатировать: снятый женщиной кинокомикс, в котором впервые за полтора десятилетия главный герой — женщина, определенно удался и на общем фоне геройской фантастики смотрится приятно и свежо.

Едва ли не основная заслуга в этом израильской актрисы и модели Галь Гадот. Даже если она 2 часа 20 минут экранного времени просто ходила бы туда-сюда, это уже было бы прекрасным зрелищем. Как ни парадоксально, режиссер Пэтти Дженкинс, сняв фильм о женщине-супергерое, способной не только успешно за себя постоять, но и сокрушить армию врагов, и появляющейся на авансцене в Первую Мировую войну, когда у женщин и прав-то особо не было, неожиданно создала визуально идеальный продукт для зрителей-мужчин.

Лет десять-пятнадцать назад на роль чудо-женщины отлично подошла бы, например, Бриджет Мойнахан. В какой-то период к проекту хотели привлечь Кейт Бэкинсейл, Коби Смалдерс и Ольгу Куриленко. К счастью, создатели картины "дождались" Галь Гадот. Такое редко бывает, но Гадот будто рождена для этой роли — настолько органично израильтянка в ней смотрится.

Что интересно, собственно слова "Чудо-женщина" не произносятся в фильме ни разу. Главная героиня пока еще "просто" Диана — принцесса амазонок, призванная спасти мир от кровожадности бога войны Ареса. Выросшая на острове Темискира, где амазонки скрываются от непрошенных гостей, Диана с детства хотела вырасти великой воительницей, против чего была ее мать Ипполита, надеявшаяся, что дочери удастся избежать предначертанной судьбы. Но однажды поблизости от Темискиры разбивается самолет с американским летчиком, который рассказывает амазонкам, что во внешнем мире уже четыре года идет страшная война, и Диана, вооружившись божественно-магическими "гаджетами", отправляется останавливать кровопролитие. К завязке картины (как, впрочем, и к финалу, но об этом позже) есть немало вопросов. Куда делся немецкий линкор и как он сумел проникнуть сквозь защитное пространство вокруг Темискиры? Каким образом возможно доплыть из Средиземноморья до Лондона за одну ночь? Причем, вопросы эти очевидные и на них не получается сделать скидку, даже учитывая жанр, или не обращать внимание, тем более, скорость развития сюжета поначалу невысокая. Но как только Диана попадает в Лондон, а затем отправляется на фронт, в Бельгию, тут же картина приобретает необходимые стройность и темп.

В отличие от Marvel, в DC Entertainment и Warner Bros. еще со времен нолановских "Бэтменов" делают ставку на жесткость происходящего на экране. Не в каждом случае это работает (пример — все тот же "Супермен против Бэтмена"), в том числе потому, что уйти от законов комиксов удается не всегда. В "Чудо-женщине" это практически получилось. Фактически за два часа зритель проживает вместе с Дианой метаморфозы от девочки-мечтательницы к наивной девушке, считающей, что всех можно спасти, всем помочь, и до женщины, которой нечего терять и которая страшна в гневе.

Повторюсь, по сути, успех только-только стартовавшей в мировом прокате картины (а про успех можно писать уверенно, учитывая уровень ожиданий, высокие оценки критиков и положительный "сарафан") зиждется на очаровании и таланте Галь Гадот. Остальные актеры ничем не выделяются, исполняя привычные роли. Крис Пайн фактически играет капитана Кирка из "Стартрека" (зрительниц тоже ждут несколько эстетически приятных моментов с участием героя, заявляющего, что у него (цитата) "большего среднего"), а Юэн Бремнер — Обрубка из "На игле".

Дэнни Хьюстон отчаянно корчится каждый раз, когда его персонаж, фон Людендорф (из знаменитого немецкого генерала состроили какого-то монстра, но тут как раз таки нужно сделать скидку на комикс), получает порцию газа-энергетика, приготовленного жестоким ученым доктором Мару (в этой роли испанская звезда Елена Аная — "Кожа, в которой я живу", "Ван Хельсинг"). А работа Дэвида Тьюлиса оказалась нещадно загублена отвратительным дубляжом в исполнении гендиректора российской компании-локализатора, до сих пор по непонятным причинам считающего себя актером.

В общем, если бы не Галь Гадот, быть "Чудо-женщине" очередным проходным фильмом, который уже через пару дней осел бы в памяти туманным пятном. Тем более стандартная, затянутая и примитивная финальная битва к этому располагала — здесь уйти от шаблона создатели картины не смогли. Остается к ним только один вопрос: учитывая все сказанное и показанное в фильме, как быть со Второй мировой войной? Впрочем, наверняка что-нибудь придумают, в конце концов, законы комиксов эластичны донельзя.



