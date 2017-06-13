Дух авантюризма vs. инстинкт самосохранения

Бытует мнение, что я неглупа. Но бывает, что я в этом начинаю сильно сомневаться. Как, например, в субботу утром, когда я осознала, в какую авантюру ввязалась, приняв приглашение друзей из Россотрудничества стать участницей их велопробега, посвященного Дню России.

Когда меня только позвали, я ответила, что очень редко катаюсь на велике, да и самого "железного коня" у меня нет. На что мой друг мне сказал, что велосипед мне уже нашел, да и, учитывая, что я люблю спорт, уверил, что я обязательно справлюсь. Дорога несложная, будет сопровождающая машина, которая в случае чего подберет, и т.д., и т.п.

Вот я и представила себе такую легкую, непринужденную велопрогулку.

Ах, как же я заблуждалась. Оказалось, что до нашего пункта назначения (СухумГЭС) целых 25 километров. По горным тропам. 25 километров спусков и подъемов. 25 километров крутых спусков и подъемов с камнями, гравием, кочками, ямками. 25 километров, Карл!

Ну, что ж. Раз уж я согласилась, то попробовать было нужно, и я решила не отступать от своих намерений. Я очень люблю спорт и люблю его не просто ради поддержания себя в форме, а именно за те ощущения, когда достигаю какой-либо, пусть и небольшой, спортивной цели. Приступая к новой, могу себя мотивировать, говоря себе: "Мил, ты пробежала 10 км за 1 час 8 минут без остановок! Сможешь и это". Обожаю чувство удовлетворения, когда очередная цель достигнута:

Пробежать 10 км — √;

Научиться ловить баланс стоя на руках — √;

Сесть на шпагат — √;

Доехать до СухумГЭС на велике —???.

Итак, без лишних слов приступлю к описанию самого путешествия. Оказалось, что я боюсь даже переехать бордюр на велике. Но тут ключевое слово именно "боюсь". После того как я увидела, как это с легкостью делают другие, у меня тоже получилось. Пусть и не с первого раза. Сначала я покусилась на гигантский бордюр возле филармонии и, кажется, насмешила всех автомобилистов, ожидавших зеленого сигнала светофора, чуть не упав со своего велосипеда. Но следующий бордюр поддался уже с легкостью.

© Sputnik / Томас Тхайцук Велопробег ко Дню России стартовал из Сухума

Далее шел подъем 10 километров по шоссе. С ямками, кочками, камнями, но все же шоссе. Он дался мне не так уж и сложно, и я даже про себя молилась тому, чтобы в ближайшее время, пока у меня еще есть силы, не было спусков. Понимая, что именно они на обратном пути станут еле преодолимыми подъемами. В этот момент я вспоминала своего тренера Марлона по "Спину" из старого спортазла в Лондоне. Он все время нас подбадривал, говоря: "Ты сможешь! У тебя получится! Ты крута!"

Потом спуск все же появился, опять же на трассе, с ямками, поворотами, кочками, но все же спуск, которой преодолевать было приятно и легко. Мне нравилось ощущение скорости, которая достигалась без каких-либо определенных усилий с моей стороны. И когда мне после небольшого перевала сообщили о том, что скоро будет длинный спуск с поворотами, но уже на горной дороге, я даже немного обрадовалась, к этому времени подустав.

О наивная! Оказалось, что этот гравий ужасен. Наверняка, именно им вымощена дорога в ад! Велосипед на спуске, естественно, очень разгоняется. Я пыталась ехать придерживая тормоз, дабы сберечь свою не самую умную голову, но заднее колесо начинало заносить, притом переднее все ускорялось и ускорялось! В общем, практически доехав до Гумисты и прикрикивая "мамочки, мамочки, как страшно", мне наконец удалось остановиться.

Последние два поворота спуска я протащила велосипед и добралась до моста пешком. Потом мои опытные друзья из Россотрудничества, которые очень часто проводят досуг подобным образом, посоветовали придерживать одновременно оба тормоза, и это, правда, помогло. Но страх остался, и проезжала я такие спуски либо насколько удавалось медленно, либо все же не "проезжала", а шла пешком.

Как же было здорово спустя четыре часа оказаться наконец у реки и отведать самых вкусных на свете жаренных на костре сосисок!

Итак, итоги: