И времена тяжелые, и "разруха в головах"

Так ли страшны перемены, какие опасности они в себе таят и как их пережить?

Живые организмы нуждаются в изменениях, иначе жизнь бы замерла. Все живые организмы эволюционируют, переживая очередные изменения, и, выжив, они становятся сильными, более устойчивыми к новым неблагоприятным условиям.

Перемены – норма нашей быстротечной и изменчивой жизни. Оглянуться не успеешь, как стабильный мир разрушен. А на построение нового нужно время, терпение и умение.

Если говорить о современной Абхазии, то на долю нынешнего поколения выпало достаточно много перемен, по большей части, к сожалению, негативных. На фоне перманентной борьбы за существование как этноса, абхазы в числе других республик бывшего СССР пережили его распад, затем войну, принесшую победу и независимость ценой жизни своих сыновей и дочерей, а потом началась борьба за мирную жизнь. Да, да, именно борьба – за "хлеб" в условиях блокады, за признание независимости, за построение правового государства.

Вызовы времени и реакция

Период становления молодого государства – это то самое время, когда иммунитет общества столь низок, что молниеносно приживаются все современные губительные "вирусы" — это и наркотики, и проституция, и коррупция, и безнаказанная вседозволенность, и много других "и".

© Sputnik / Томас Тхайцук Никто не забыт?

Именно в этот период, когда народ борется за свое место под солнцем, важно суметь сохранить национальную уникальность, адекватно воспринимая происходящие перемены, и достойно реагировать на провоцируемые временем вызовы. Это нелегко, до этого нужно еще дорасти, набить много шишек, залечить много ран.

Губительная безнаказанность

Абхазия всегда была страной с устойчивыми поведенческими традициями, которые когда-то выгодно отличали абхазов от многих народов. С эпохой перемен канули в лету или частично деградировали многие традиции, а также понятия абхазов об ап,суара, чести и совести.

Традиции любого народа со временем претерпевают изменения. Они могут изменяться, но они никогда не должны применяться избирательно. Отношение к преступлению и к позору должно быть однозначным, независимо от того, касается ли это женщин или мужчин, богатых или бедных, власть предержащих или простых людей.

Почему сегодня стало легко убить человека и не быть наказанным? Почему самосуд стал распространенной нормой поведения в государстве, которое, согласно Конституции, позиционирует себя как демократическое и правовое? Где верховенство Закона?

Раз уж мы строим правовое государство, то пусть закон и решает, что делать с ворами, наркодельцами, убийцами, насильниками. Не надо доводить людей до потери веры в закон и порядок.

© Sputnik. Сергей Венявский Наркотики и дети: о чем молчат взрослые

Ведь переступить эту грань так легко, когда в отсутствии права общество начинает жить по своим новым, придуманным правилам, искажая и по-своему интерпретируя старые традиции, подгоняя их под свои, часто корыстные, нужды.

Социальные сети

Еще одна перемена произошла в Абхазии с появлением интернета и социальных сетей. С одной стороны, всемирная паутина открыла людям доступ к разного рода информации, которую можно и удобно применять в практической работе во всех направлениях деятельности человека. Общение и обмен информацией стали более быстрыми и комфортными.

С другой стороны, в условиях бесконтрольности и безнаказанности, соцсети так испортили абхазов, что даже я, человек, который считает неэффективными любые запретительные меры, буду первой, кто подпишется под необходимостью запретить в Абхазии доступ к соцсетям. Ничего, и я, и все мы как-нибудь привыкнем к жизни без фейсбука. Я даже уверена, что она (жизнь) предстанет перед нами в новых красках.

Не перестаешь удивляться, до какого абсурдного бесстыдства дошли некоторые пользователи соцсетей, для которых не осталось ни одной табуированной темы, стало нормой ужалить больнее, не выбирать выражения и не щадить чувства окружающих.

© AFP/ OLEXANDER ZOBIN И среди богов есть старшие

Так что же страшнее, эпоха перемен или наша неспособность отвечать современным вызовам? Думаю, нам пока не удается эволюционировать так, чтобы все перемены пошли нам во благо.

Выражаясь словами персонажа Булгакова, "… разруха не в клозетах, а в головах".

Думаю, что нашему обществу, зараженному вирусами безнаказанности и разнузданности, предстоит долгий путь к ремиссии. И тут уже от нас зависит, займем ли мы свое место под солнцем как твердо стоящее на ногах независимое государство, или сказ о нас останется где-нибудь на задворках всемирной истории.

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