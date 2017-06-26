Гражданская оборона: народ против наркотиков

Наверное, не будет преувеличением сказать, что наркотики стали "чумой" нашего времени, разрушающая и уничтожающая сила которых может сравниться только с войной или стихией.

Мнения о том, кто такой наркоман – просто больной человек или преступник — разнятся. Лично я больше склоняюсь к первому, но первое часто неизбежно приводит и ко второму, ведь даже обывателю известно, что наркотики – удовольствие недешевое. Недешевое, а значит весьма прибыльное. Ну, а большие деньги, как известно, снижают уровень моральных терзаний, в то время как очень большие деньги имеют свойство полностью "излечивать" от всякого рода мучительных пыток совести.

О том, что именно наркоторговцы и есть настоящие преступники, двух мнений быть не может.

© Sputnik. Сергей Венявский Наркотики и дети: о чем молчат взрослые

А не "преступники" ли мы с вами, простые люди, если позволяем у нас на глазах уничтожать наших близких, безропотно принимая стабильно ухудшающуюся ситуацию с наркотиками в стране?

Опыт соседей

В наше время люди и целые страны стремятся быть толерантными, демократичными, соблюдающими права людей, одним словом – современными, терпимыми к разного рода порокам и страстям. Я, кстати, тоже достаточно терпимо отношусь к некоторым человеческим слабостям, хотя многое не оправдываю, но понять кое-какие вещи могу.

Я против насилия, против решения вопросов при помощи оружия и рукоприкладства. Но только не тогда, когда речь идет о наркодилерах, тут, знаете ли, наступает конец всякой толерантности и терпимости.

Вот на днях я прочитала статью о том, что в пригороде Нальчика простые жители поднялись против наркодилеров. Они патрулируют улицы, так как узнали о том, что их населенный пункт стал местом "закладки" наркоторговцев. Дилеры работают в соцсетях, после перечисления на их электронный счет денег закладывается в схрон партия "дури", после чего покупатель приезжает в назначенное место и забирает свой товар из тайника.

Вот вам пример, когда небезразличные люди перешли к радикальным мерам – они отлавливают "закладчиков" и покупателей, берут информацию о продавцах и тех, кто распространяет товар, а уже потом вызывают полицию. В свою очередь, полиции пришлось активизироваться, но бдительные жители не прекращают патрулирование и работают вместе с сотрудниками.

Я, конечно, не знаю, чем закончится столь благородное начинание жителей отдельно взятого маленького городка, но то, что их совесть чиста перед подрастающим поколением, я могу утверждать точно.

Не доросли

Что делаем мы с вами? Мы живем по соседству с распространителями, знаем их поименно или в лицо, обсуждаем это за их спиной, конечно же, осуждаем, но только не лишаем их нашего общества и доброго "здравствуй".

Сегодня это не принято в нашем обществе, хотя во все времена именно общественное мнение и порицание, потеря авторитета и опасение лишиться возможности быть полноценным членом общества и были самыми большими страхами абхазов. Сейчас имеющий деньги, и тут уж стало неважно, как он их заработал, может не волноваться о моральной стороне своего поведения.

Абхазы маленький народ, на численности которого сказались многочисленные войны и постоянная борьба за существование. И это борьба, видимо, не закончится, пока существует жизнь на земле. Нам остается только беречь себя и размножаться. Любой искусственный способ, сокращающий нашу численность, должен расцениваться как преступление и вызывать конкретные действия, возможно, и ассиметричные, а не вздохи и досужие разговоры. Тем более, что беда уже добралась до детей.

Но это, наверное, для общества с высокой социальной ответственностью и самоорганизацией. Будем ждать и надеяться, что успеем дорасти.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.