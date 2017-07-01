"Роковое искушение": злободневность под кринолинами

В отличие от большинства фестивальных работ "Роковое искушение" скоро появится в самом широком прокате. Колумнист Sputnik Лев Рыжков посмотрел новейшее кино со звездами и делится размышлениями по этому поводу.

Хрупкая эстетика

Скажу сразу, я этот фильм посмотреть хотел. Я запал на него с первых же кадров трейлера. И не суперзвезды в главных ролях притягивали автора этих строк. И не загогулины сюжета (который, в общем-то, в трейлере изложен полностью). Дело было в некоей атмосфере легкой и неуловимой красоты, которая чувствовалась в каждом кадре. Знаете, как на старинное полотно смотришь, а там – краска в маленьких таких трещинках. Такая вот хрупкая и тревожная эстетика.

София Коппола – дочь великого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Перед нами тот случай, когда на ребенке гениального человека природа – совсем не отдохнула. Это в России, когда слышишь, что сын такого-то великого человека снял новый фильм, вполне обоснованно хочется держаться от произведенного отпрыском продукта подальше. Напротив, то, что снимает София Коппола, хочется пересматривать снова и снова. Притом бережно и нежно.

Дочь великого мастера сняла и загадочную полукомедию "Трудности перевода", получившую "Оскар", и трагическое историческое полотно "Мария-Антуанетта". Но самый интересный, атмосферный и безумный фильм, созданный Копполой, это «Девственницы-самоубийцы» — невыносимо трагический, но в то же время и смешной и от того еще больше печальный.

Насколько великим мастером является эта молодая еще женщина, рассудит время. Но индивидуальный творческий почерк у нее есть. Да такой, что его не повторить при всем желании.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Роковое искушение"

Призрачная красота

Весь фильм пропитан красотой благородного упадка. Подобное мироощущение несли когда-то английские прерафаэлиты и, наверное, русские поэты Серебряного века. Каждым кадром можно любоваться, как картиной. Все гармонично, все в мягком, уютном полумраке. Когда вокруг красиво именно подобным образом, так и ждешь, что из-за угла плавно выплывет печальный и умилительно порочный призрак. Не зря ведь название – "Роковое искушение" — намекает на некую запретность вкушаемого зрительным залом плода.

Прекрасны пейзажи полузаброшенных садов и лесных аллей. Невероятно благородны, но и скромны интерьеры. А женщины (в фильме, в основном, задействованы только они) ходят в настолько запредельных кринолинах, что «Оскар» за лучшие костюмы, думаю, «Роковому искушению» обеспечен.

В общем, картина манит и гипнотизирует. Не удивлюсь, если дочь великого мастера между делом овладела нейролингвистическим программированием.

Девственницы-убийцы

Сюжет – несложный, но психологически благодатный. В полузаброшенный пансион для благородных девиц попадает раненый солдат. А дело происходит в самый разгар гражданской войны в США. Девицы и их наставницы дают ему приют, лечат. Все сразу в него влюбляются. Но в таком случае избраннице единственного мужчины в царстве женщин – ох, не позавидуешь. Да и самому герою девичьих воздыханий — тоже.

Избегая спойлеров, скажу, что сюжет каждый раз поворачивает в самые худшие для героя и героинь стороны. Льется кровь. И заповедник невинных дев превращается в филиал ада. Однако изящества фильм не теряет ни на секунду.

Сложно поверить, что кинематографической основой "Рокового искушения" стал старинный вестерн с Клинтом Иствудом – грубый, брутальный и кровавый. Но в чутких женских руках Софии Копполы незамысловатая мясорубка на фронтире превращается в пространство изысканных мучений. Со зловещими рюшечками.

В своем роде перед нами – продолжение уже упоминавшихся "Девственниц-самоубийц". Только если там разрушительная энергия героинь была направлена на себя, то в "Искушении…" — уже вовне.

О звездах

Об актерах. Колин Фаррелл в роли раненого солдата сначала казался мне весьма слащавым типчиком. Но потом я переменил свое мнение (такое тоже бывает). То, что надо — этот Колин Фаррелл. И играет натурально, и в призрачную красоту вокруг вписывается. Таким герой, видимо, и должен быть.

Николь Кидман исполняет роль дамы предпенсионного возраста. Она строга, чопорна, несет себя важно и солидно. Но в глубине ее существа чувствуется шаловливый бесенок. Николь Кидман все это ощущение передает без лишних слов.

Кирстен Данст тоже убедительна в роли строгой училки бальзаковского возраста. Кряжистая такая женщина получается, хоть и в кисейных кружевах. Коня на скаку остановит. Влюбится в тебя такая – и не забалуешь у нее. Кирстен Данст – несомненно, первоклассная актриса, только открывающая многочисленные грани своего таланта.

Юная красотка Эль Фаннинг невероятно очаровательна, но такой порочной, на сомнительные подвиги зовущей красотой, что даже дух перехватывает.

Новый порядок?

После многочисленных 3D-поделок со спецэффектами смотреть "Роковое искушение" — одно удовольствие. Но было бы ошибкой ждать лихого экшна и головокружительных поворотов. Смотреть это кино надо как красивую картину, которая (давайте представим) ожила и рассказывает нам таинственную, безусловно зловещую историю.

И в заключение отмечу, что под всеми рюшечками и кринолинами отчетливо просматривается самая, что ни на есть, злоба дня. Это – новая политкорректная реальность, негласное торжество всемирного феминизма. Запад идет к тому, что уже скоро мужчины будут упразднены за ненадобностью. Об этом официально не объявлено, но София Коппола это чувствует. И осмысляет.

Для мужчин итог этого осмысления – не самый радостный. Плохо, мол, без вас, но перебьемся как-нибудь. Такие дела.