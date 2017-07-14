"Дикая история": евротрэш и "черная сатира"

Sputnik, Лев Рыжков

Глоток свежего воздуха

Думаю, многим из вас знакомо такое ощущение, как глоток свежего воздуха. Это, знаете, когда вы долго находитесь в душном помещении (или, скажем, в салоне общественного транспорта), а потом выходите наружу и прямо надышаться не можете.

Вот такое же примерно чувство посетило автора этих строк во время просмотра нового испанского фильма "Дикая история". Тем более, что я давно думал о том, что кинематограф как вид искусства закончился. В США, например, он превратился в маловразумительную и дебильную возню супергероев с трансформерами. А в России зачастую в способ отчетности о непонятно куда потраченном бюджете. Увлекательно новейшее российское кино не более, чем та же отчетность, чего греха таить.

Но не то испанский кинематограф. На недавнем Московском международном кинофестивале мне посчастливилось посмотреть два испанских фильма. И я был приятно поражен. Буквально всем! И тем, как испанцы умеют строить сюжет, и как пишут диалоги, и как мгновенно и четко схватывают характеры. А еще это все озорно, весело, смешно и увлекательно.

Поэтому от фильма «Дикая история» я ожидал лишь самых хороших эмоций. И ожидания сбылись в полной мере.

© Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Дикая история"

Роковая забегаловка

Дело происходит в непритязательном городском кафе, по уровню комфорта напоминающем любой российский "Шаурма-хауз", где шваброй в лицо не тычут – и на том спасибо (хотя одной из героинь фильма – тычут в самом буквальном смысле). Там собираются разные и большей частью не знакомые друг с другом люди: гламурная фифа, бородатый хипстер, кровожадный бомж, цитирующий Святое писание, немолодая дама-игроманка, внешностью поразительно похожая на Нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич. И есть еще один подозрительный дядька, который зачем-то надолго заперся в уборной.

И вдруг выясняется, что выйти из этой забегаловки наружу – невозможно. Где-то, на одной из крыш, засел снайпер, который просто убивает тех, кто пытается покинуть помещение. А потом становится очевидно, что охота идет за кем-то из тех, кто находится внутри этого испанского общепита.

Думаю, что не выдам особой тайны, если скажу, что один из "узников" кафе оказывается носителем смертельного непобедимого вируса. Но и те, кто вступил с ним в контакт – тоже обречены.

Теперь, после просмотра, я уже понимаю, что если бы этот фильм скроили, скажем, по американским шаблонам, случился бы апофеоз банальности, сдобренный беготней, трюками, и, как блинчик кленовым сиропом, густо залитый пафосом. Чья-то дрожащая рука подняла бы звездно-полосатый флаг, кто-то из героев попутно озвучил бы проблемы геев и беженцев.

Но, по великому счастью, американцам этот сюжет не достался.

© Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Дикая история"

Фантомные угрозы

Хотя жанр фильма обозначен как триллер, во время просмотра в зале стоял смех. Потому что на самом деле перед нами – "черная комедия". А еще точнее – «черная сатира» на весь европейский социум. Представлены и высмеяны актуальные типажи и реалии современной европейской жизни. Это как если бы в наши времена на злобу дня творил, скажем, Николай Гоголь. Только открывал бы бездны смыслов не в водевильном жанре, а посредством, например, зомби-триллера.

Высмеяны очень щекотливые моменты европейской действительности. Все перечислять не буду, но скажу о том, что поразило.

Например, в какой-то момент герои включают телевизор и обнаруживают, что об убийствах в кафе нет ни единого слова, ни по одному телеканалу. Зато перед зданием поджигают автомобильные покрышки, и внимание журналистов оказывается сосредоточено на совершенно фальшивом пожаре. «Значит, нас не существует?» — удивляется один из героев.

На самом деле это – блестящая, архиубийственная сатира на информационную политику Европы. Все как в жизни: подлинные трагедии – упоминать запрещено, все внимание – фантомным угрозам.

Но не только по информационной политике прошлись храбрые и ехидные создатели "Дикой истории". Досталось многим сферам современной жизни. Правда, не затронуты "священные коровы" в виде геев и беженцев. Но и без них создатели фильма напоказывали такого, что в любой «молодой демократии» Восточной Европы их бы немедленно объявили врагами народа.

Кадр из фильма "Дикая история" © Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма "Дикая история" © Фото: kinopoisk.ru

Кадр из фильма "Дикая история" © Фото: kinopoisk.ru 1 / 3 © Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Дикая история"

Правда жизни

И вместе с тем отрадно понимать, что в Европе есть здравые люди, которые вопреки всем гримасам политкорректности и информационным цунами, способны видеть правду жизни не просто без прикрас, но даже сквозь призму сатирического осмысления. И мало того – люди талантливые, держащие руку на пульсе современности. Люди, имеющие отвагу для озвучивания адекватного диагноза современному европейскому бытию.

Думаю, что широкая кинокритика этого фильма все-таки не заметит. Кинематографический рынок перенасыщен коммерческим и арт-хаусным мусором, в нагромождениях которого здравые высказывания глохнут. Но, вместе с тем, такие высказывания должны быть.

В "Дикой истории" можно найти бездны смыслов и глубины образов. Примерно так на несколько диссертаций или монографий. Но, думаю, что если этим и станут заниматься, то в отдаленном будущем. Ну, а сейчас кинокритики, ведомые стадным инстинктом, по своему обыкновению будут выискивать художественные достоинства там, где их и в помине нет. Не будем уж показывать пальцем — где. Се ля ви, что поделать.