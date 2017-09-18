Пять причин не покупать новый iPhone 8

Обладателю симпатичного смартфона марки "Не скажу, какой, догадайтесь сами" не удалось переждать в пещере презентацию новых смартфонов от компании Apple.

"Надкушенное яблоко" 12 сентября официально объявило фанатам детища гениального Стива Джобса и его последователей, что пора отправить на покой iPhone 7 и iPhone 7 Plus.

© AFP/ Josh Edelson Презентация новых iPhone

В новом театре Джобса на территории кампуса корпорации полочками разложили функционал трех новых моделей iPhone — iPhone 8, iPhone 8 Plus и юбилейную версию смартфона — iPhone X.

Продай почку — купи айфон

В памяти еще смутно всплывают непробиваемые кирпичи Nokia, черно-белая змейка и красный ИК-порт. Все это кажется таким немыслимым и невозможным, когда рядом красуется сенсорная штука размером с лопату. Иногда думается, что для разговоров телефоны созданы лишь в последнюю очередь.

Конечно, хоть и старенький Nokia в свое время был моим дорогим другом, но его вытеснили южнокорейские внуки. И вряд ли на их место придет безрамочный гаджет, потому что лишних 999 долларов в ближайшее время не предвидится.

Если вы тоже в команде тех, в чьей продуктовой корзине икра черная появляется не каждый день, а вот доширак время от времени дает о себе знать – не тратьте деньги зря.

Стоимость нового Phone 8, один из лозунгов которого "Интеллект под стеклом", начинается от 699 $, iPhone 8 Plus — 799$, а новинка iPhone X — 999$.

Даже если у вас есть третья почка, которую отдать не жалко, пораскиньте мозгами и подумайте, так ли необходим этот девайс.

© REUTERS/ Stephen Lam Мужчина держит iPhone X

Старый друг лучше новых трех

"Восьмерка" и "восьмерка плюс" от своих предшественников отличаются крайне мало. Та же камера 12 МП, идентификация по отпечатку пальца Touch ID, защита от пыли и брызг с пометкой "не рекомендуем принимать долгие ванны с телефоном".

Однако отныне зарядить устройство можно при помощи беспроводной гарнитуры, а емкость увеличилась с 32/128 ГБ до 64/256 ГБ. Это, конечно, новость весьма хорошая, но поддержку беспроводной зарядки удалось реализовать, лишь сменив прежнюю алюминиевую заднюю крышку на стеклянную. Поэтому, если вы человек из категории "я у мамы недотепа", не торопитесь брать в свои руки столь дорогую вещь.

Кстати, официально в продаже "айфон-мистерХ" появится 3 ноября, а предзаказы можно будет сделать с 27 октября. iPhone 8 начнут скупать с 29 сентября.

Главное – не терять лицо

Гораздо интереснее выглядит юбилейная десятая версия толщиной 7,7 мм. Нереальные 256 ГБ памяти, дисплей OLED и безрамочный экран даже меня, не большого фаната "яблока", заставили произнести тихое "Ого". Но тут же приплыло примечание: велика вероятность того, что в ближайшее время большинство приложений в App Store для экрана нового типа не будут оптимизированы.

И, конечно, самый важный апгрейд после возможности смайликов разговаривать вашим голосом – это функция распознавания лица камерой TrueDepth.

Разработчики во время презентации обещали, что даже если все лицо зарастет мхом и лишайниками, невероятной бородой дотракийца, устройство распознает вас благодаря проецированию на лицо тридцати тысяч точек. Правда, пока неясно, сможет ли телефон узнать фейс владельца на утро первого января.

Кстати, у вице-президента компании Apple Крейга Федерини был, видимо, такой мощный выброс эндорфинов в кровь, что смартфону не удалось распознать его как владельца с первого раза в ходе презентации.

Безусловно, на разработки тратилось много сил и энергии, но этот казус заставляет задуматься о том, насколько оправданы дифирамбы "яблочному" девайсу.

Хочешь айфон – спроси себя, зачем

© AP Photo. Marcio Jose Sanchez "Яблочный" спрос: в Абхазии "очереди" на новинки iPhone

Оставлю за занавесом тех покупателей, которые, действительно, берут телефон ради мощного встроенного сопроцессора и двойной камеры с широкоугольным и телеобективом, то есть со знанием дела и вообще с сознанием.

Но ведь совсем скоро в магазины ринутся те, кто и понятия не имеет, что такой айфон и с чем его едят.

— Сегодня презентация нового айфона!

— Да?! Круто! Блин, надо купить потом!

— Но ты же даже не знаешь, каким он будет?!

Таких абсурдных диалогов, который был у меня вчера со знакомой, могут быть сотни.

Одни сломя голову бегут урвать кусочек своего надкушенного счастья за бешеные зеленые, другие – покупают его дешевый вариант "100 процентов оригинал" на местном рынке, чтобы позже с чувством выполненного долга достать AirPods в заполненной маршрутке.

Но за большими тратами при малых доходах вполне могут скрываться заниженная самооценка и внутренняя неудовлетворенность. Наше страстное желание выделиться из большого муравейника приводит лишь к сетям иллюзорного чувства благополучия, отделаться от которого не всегда просто.

Режим ждуна активирован

Если вы не собираетесь штурмовать интернет-магазины или строить палатки возле витрин с айфонами, как это делают то ли подставные люди, то ли обычные богатые безработные в Сиднее и Нью-Йорке, продолжайте в том же духе.

Просто не торопитесь. Традиционно обладатели новой мобильной игрушки красноречиво поделятся своим опытом использования телефона: ударят по нему молотком, опустят в воду и прочтут пару заклинаний, чтобы набрать заветные просмотры на видеохостинге.

Ну а вы, проанализировав все это на свежую голову, поймете: так ли хорош Iphone, как его малюют.