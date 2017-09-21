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Мужчина не может уснуть из-за шумящего соседа

Нормы общежития, или невыносимые соседи

© Fotolia/ Rodjulian
Колумнисты
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Сария Кварацхелия
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Из личного, не очень приятного опыта колумнист Sputnik Абхазия Сария Кварацхелия размышляет о соседях, которые способны разрушить ваш быт не только в многоквартирных, но и в частных домах.

Не так давно я вернулась в Абхазию. И, казалось бы, все проблемы, которые возникают у людей, проживающих в общаге или коммуналке в России, непременно решатся сами собой. Ведь я вернулась в Абхазию. В Абхазию! Здесь с незапамятных времен канонизируют соседей. На абхазском языке, слово сосед – производное слова "сердце". И как-то на подсознательном уровне сложилось так, что плохих соседей не бывает. Но не тут то было.

Такси
CC0 / jackmac34
Несколько оттенков зеленого

После нескольких ночей криков в пьяном угаре, перекрытия улицы фурой и езды по водопроводу, из-за чего в собственный двор можно попасть только вплавь, я сразу вспомнила горький опыт обитания в студенческой общаге. Вот вам несколько типов соседей от человека, которому пришлось во всех смыслах выживать.

Палата №6

Как говорится, первый блин комом. Так и было с моей первой соседкой. Мне выпало "счастье" делить жилье с несколько эксцентричной личностью, которая удостоилась звания "свинюхи". Она не утруждала себя заботами о мытье посуды, порядке в комнате или регулярном выносе мусора. Конечно, зачем делать, когда есть "Золушка", которая безропотно все выполняет? Не из любви к соседке, естественно, а из-за брезгливости к грязи.

Прелести жизни со "свинюхой" на всем этом не завершились. В скором времени к ним прибавились нашествия бесчисленных подруг и "неумеренная музыкальность".

Она умело оперировала информацией о личной жизни всех и вся, красиво переиначивала любую ситуацию в свою пользу. На каждое замечание в личный адрес моя соседка находила тысячу оправданий, судя по которым виноватой оказывалась в итоге я.

Если эта особа в своих суждениях заходила в тупик, то неожиданно теряла сознание. Приходилось вызывать скорую помощь. За короткое время у меня накопились контакты всех городских фельдшеров. И каждый из них твердил: "Палата № 6. Девушка, не мучайте вы себя, вызывайте бригаду психиатрической помощи". — До психбригады дело так и не дошло, но через пару месяцев я решила разорвать соседские узы, чтобы самой не слечь на кушетку "мозгоправа". Совесть меня абсолютно не мучила. Но еще на некоторое время аура первой соседки витала в квартире.

Лезгинка и молитва в четыре утра
Отдых в Гаграх
© Sputnik. Илона Хварцкия
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В моем случае не только первый блин оказался комом, но и второй, и третий, и четвертый. Вторая моя соседка была родом из Ингушетии. Эта девушка — настоящий пример женской красоты и в то же время глупости. С первого же дня нашего совместного проживания пришлось составлять устав комнаты. Но, как говорится, горбатого только…

От ее любви к лезгинке сжимались челюсти, вставали дыбом волосы, из ушей выходил пар. Но бороться с бьющей через край энергией было бесполезно.

К слову сказать, моя соседка была мусульманкой. Молилась по расписанию. Однажды установила на смартфон специальный мусульманский будильник и, конечно, никого не предупредила. В четыре утра из телефона раздался призыв к молитве, над моей кроватью повисла фигура в хиджабе. От неожиданности сон как рукой сняло, и я выскочила на лестничную площадку.

L'italiano vero

За четыре студенческих года мне довелось пожить и с итальянкой. В совместной жизни с ней были как плюсы, так и минусы. Она изящно готовила. Но так же изящно она ругалась матом по поводу и без. Итальянский темперамент проявлялся во всем: в речи, жестах, мимике.

Если в четыре или пять утра были слышны насвистывание и пение серенады, значит, ей не спалось. И плевать ей хотелось на то, что другие не страдают расстройством сна.

Соседи бомжи

Да-да, именно бомжи. Весной, когда холода отступали и лучи солнца уже изрядно припекали, городские бомжи переселялись в наш двор с железнодорожного вокзала. Каждую ночь весенние гости устраивали пьяные разбирательства, которые нередко перетекали в драки, и даже со смертельным исходом. Но, несмотря на ночные тусовки, днем они вели себя кротко и даже обходительно – открывали дверь выходящим из здания дамам, в надежде на какую-нибудь монету. И здесь уже ничего поделать было нельзя. Люди вольные. Сами себе выбирают соседей, чего не скажешь о постоянных жильцах.

Время рассыпается в руке человека
© Fotolia/ Lassedesignen
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Всем соседкам соседка

Конечно, такая соседка не жила со мной в общаге. Но ее присутствие чувствуется везде, так как она живет напротив дома моих родителей.

Сама аристократия. При каждом удобном случае напоминает о своем высоком происхождении. Все остальные вокруг — холопы, которые не достойны дышать одним воздухом с ее величеством.

Эта соседка активно участвует в личной жизни всех на нашей улице, раздает пакеты советов и учит правильно жить. Проживание с таким человеком на одной улице не приносит ничего, кроме потоков негатива. Если к вашему несчастью вам попалась такая соседка, то старайтесь обходить ее как можно дальше.

Советов "искусства войны" с соседями я не дам. Рассчитываю, что кто-то и мне в этом поможет. Но, усвоила одно, что бесконфликтность и доброжелательность некоторые могут ошибочно воспринимать как слабость. И в этом есть большое заблуждение.




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