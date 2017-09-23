Большие желания в маленьком городе

Когда ты знаешь, как роскошно хочешь жить, но не знаешь, как достигнуть такой жизни - пора спуститься на землю, считает колумнист Sputnik Южная Осетия Виктория Тигиева.

Sputnik Южная Осетия.

Буддистская философия гласит: причина страдания — желание.

Ты желаешь встретить идеального мужчину. Ты знаешь, кто такой идеальный мужчина. Он высокий, умный, добрый, красивый. Его телу завидует сам Аполлон. У идеального мужчины свой бизнес и огромные доходы. При этом он щедрый. Все женщины в городе от него без ума, но он на них даже не смотрит. Еще бы, ведь он тебя любит, ценит и уважает. Ему плевать на твои лишние килограммы и целлюлит. Он в восторге от твоего внутреннего мира. Он не только верит тебе, но и доверяет. Он может с легкостью пустить тебя за руль своей классной машины. Да, и он обожает детей. Твоих детей от первого брака.

Но идеального мужчины, как в прочем и идеальной женщины, в природе не существует, поэтому ты встречаешь обычного, земного мужчину. Как и у тебя, у него есть (не)маленькие недостатки. Он кладет тюбик зубной пасты крышечкой вниз, засматривается на других женщин, кричит, депрессует. Он может прийти домой пьяным или расстроенным. Он не тратит на тебя время или не дарит приятные подарки.

Ты начинаешь сравнивать своего мужчину с мужчинами подруг, и твой в этом сравнении проигрывает. Тебе с ним плохо, но и без него плохо. Вы разводитесь. Но лучшего варианта нет, поэтому вы сходитесь вновь.

Ты желаешь жить в роскоши. Роскошь измеряют определенными атрибутами: дорогая машина, последняя модель смартфона с изображением надкушенного яблока, брендовая одежда, золотые кольца на каждом пальце. Ты из кожи вон лезешь, чтобы получить все эти атрибуты роскоши. Работаешь на износ с утра до вечера на трех работах, влезаешь в долги.

В результате у тебя появляются все эти атрибуты. Однако вместе с ними у тебя начинает скакать давление, побаливать сердце. Нервы становятся ни к черту, ты мечтаешь просто выспаться. Но спать нельзя, ведь дорогую машину нужно обслуживать. Когда твой сосед покупает машину покруче, а последняя модель телефона становится предпоследней, ты начинаешь нервничать, завидовать и переживать.

А теперь осознай, что все твои желания циркулируют в маленьком городе, в маленьком обществе. Здесь мало людей, здесь зарплаты по 15 тысяч рублей в месяц. Здесь не продают настоящие лабутены, здесь не показывают последние киноновинки (в последнее время), здесь нет офисов трансконтинентальных корпораций, нет завидных холостяков.

© Foto: Аккаунт Тамары Ра в Facebook Замуж невтерпеж: советы о том, как найти и удержать идеального мужчину

Но все вокруг все равно хотят жить красиво, прямо как в голливудских фильмах (а они-то у нас есть, пиратские). Вот и случается когнитивный диссонанс: ты знаешь, как роскошно хочешь жить, но не знаешь, как достигнуть такой жизни.

Именно тут тебе следует спуститься на землю и распрощаться со своими завышенными требованиями. Счастье — это крыша над головой и здоровье родных. Любимый человек — это хозяйственный работяга, пьющий по субботам пиво с друзьями во дворе. Ребенок — это гиперактивный троечник, не умеющий танцевать и не знающий английского языка. Отпуск — это здоровый сон и пляж Алупки.

Да, стремиться к лучшему и большему надо. Надо больше зарабатывать, больше читать, больше качать мышцы пресса. Это "надо" должно находиться в гармонии с "хочу", в гармонии с внутренними ощущениями. "Надо" не должно быть целью — оно должно быть образом жизни.

В завершение, хочу оставить цитату, которая написана на одной из стен Цхинвала: "Поменьше пафоса, господа".