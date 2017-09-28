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Кулак

Урок насилия: защищаться словом или делом

© flickr.com/ Walt Stoneburner
Колумнисты
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Елена Нездоровина
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Видео, на котором двое учеников сочинской школы избивают своего ровесника, вызвало много обсуждений в соцсетях. Своими мыслями и эмоциями колумнист Елена Нездоровина решила поделиться с читателями Sputnik.

Два мальчика толкают третьего, чуть ниже их ростом. Подходит девочка и пинает его ногой. Он спотыкается, получает очередной пинок и падает, два мальчика продолжают его пинать. Он сворачивается в защитную позу, они отступают. Подходят другие ребята, помогают ему подняться, собирают его вещи усаживают рядом на остановку. Вокруг такие же школьники, снимают происходящее на видео. Мальчик, которого толкали и пинали, не боится, он плачет и пытается что-то доказать. Из обрывков фраз можно разобрать только, что ему "больно", что это "каждый день" и что "вы обзываете мою мать".

Обычно, когда я пишу колонку, у меня больше ответов, чем вопросов. Сегодня случай другой. В сети появилось видео, как в сочинской школе подростки избивают ровесника. Это вызвало волну обсуждений в соцсетях (в тех самых, куда дети-очевидцы скинули это видео).

Из самых частых высказываний (очень жестокие и грубые слова заменила):

"Это не дети, а выродки"; "Если так себя ведут, значит в родителей пошли. Родители сволочи"; "Их надо также наказать (имеется в виду физически и при всех)"; "В наше время такого не было"; "В наше время дрались один на один, а у этих нет совести и чести"; "Со стукачами так и надо поступать. Наверное, он такой"; "Сволочи те комментаторы, которые говорят, что надо учить драться один на один и что "со стукачами так и надо"! Драться вообще нельзя, все надо решать словами"; "Ладно эти дерутся, но какие же дряни те, кто снимает и выкладывает ТАКОЕ. Это просто психическое отклонение какое-то!".

Не буду говорить за все "наше время", хотя бы потому, что, судя по комментариям моих ровесников, оно у всех было разное. В моем времени такого рода насилие было, начиная с детского сада и заканчивая институтом, — всегда был кто-то, за счет кого самоутверждались. Правильно это? Не знаю. Но это было всегда. Не в моем, так в параллельном классе, не в параллельном, так на год старше или младше.

Мы растем, учимся общаться, прощупываем слабые и сильные стороны (порой даже не осознавая это), ищем удобную манеру поведения, анализируем – это самые обычные процессы. Какую форму они принимают – это другое дело.

Как часто вы видели драки в школе (когда учились)? Я часто. Как часто вы рассказывали о них родителям? Я никогда. Я вообще мало чего рассказывала, чтобы мама не волновалась.

В детском саду я как-то пожаловалась родителям, что меня обижают. Папа сказал: "Обижают – дай сдачи". Но, судя по комментариям в соцсетях, он должен был сказать: " Лена, попробуй поговорить с обидчиками, понять, что им не нравится, разобраться – ведь всегда все можно решить словами!" — А что сказали бы вы своему ребенку в младшей группе детского сада, если бы он вам пожаловался?

Такси
CC0 / jackmac34
Несколько оттенков зеленого

В школе я уже не жаловалась, да меня и не обижали. Но были ситуации на грани, когда ты понимаешь, что если вот сейчас хоть чуть-чуть ты покажешь, что тебе страшно, то все! Ты всегда будешь бояться, потому что "стая" тебя просто съест. Каждый будет считать особой доблестью тебя пнуть. Что это? Инстинкты, рефлексы, память предков? Думаю, детские психологи лучше ответят на этот вопрос.

В институте такое самоутверждение было до второго курса (пока живы школьные воспоминания и пока еще не всех бездельников отчислили), потом пришло какое-то осознание, что ты взрослый – все упокоились. Но это было.

Самое странное, что произошедшее в сочинской школе удивило людей. Удивило, что двое на одного. Да, это подло, но ведь вся ситуация изначально неправильная/несправедливая. Удивило, что девочка тоже ударила — хотя, по моему опыту, девочки порой бывают намного безжалостнее мальчиков. Удивило, что рядом смотрели и снимали такие же школьники, удивило, что это попало в сеть.

А чему удивляться? Раньше мы о таких происшествиях просто рассказывали друг другу – очень эмоционально передавая подробности в красках и деталях.

У сегодняшних школьников просто другая форма передачи информации – соцсети. Для них это норма. Обыкновенное общение. Не надо искать скрытые патологии сознания у ребенка 11-13 лет, который снимает на видео драку и выкладывает в сеть – они живут в этом виртуальном мире. Я бы на месте учителей, директора и родителей была бы благодарна, что хоть таким образом, но информация о том, что над ребенком систематически издеваются в школе, дошла до них.

Другое дело, как поступать родителям в такой ситуации? Что делать, если ребенок физически не способен дать отпор группе ровесников? Как помочь и не навредить, нужно ли вмешиваться и как именно? Что будет действеннее – слово или дело? У вас есть ответы на эти вопросы?




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