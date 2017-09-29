Школа жизни: учителя против детей

Учительницу, написавшую на лбу ученика слово "дурак", уволили. Колумнист Sputnik Анастасия Куприянова задалась вопросом: а сколько таких педагогов, благодаря которым это клеймо отпечатывается отнюдь не на лбу.

Учительница начальных классов одной из школ в Санкт-Петербурге была уволена за совершение аморального поступка. Она написала слово "дурак" на лбу восьмилетнего ученика второго класса. Другого способа успокоить детей, рисовавших "татуировки" маркером на руках друг у друга и проигнорировавших ее замечания, педагог не нашел… Об этом рассуждает колумнист Sputnik Беларусь.

А сколько их — педагогов, благодаря которым клеймо "дурак" отпечатывается отнюдь не на лбу непоседливых школьников?..

Ну дебилы…

С латинского языка прилагательное debilis переводится как "слабый", буквально — "не могущий". Об этом я, конечно, узнала гораздо позже, уже в университете, но и тогда, пожалуй, не задумалась о тонкости значения. "Не могущий", а не "не хотящий".

В Древней Греции "педагогами" называли рабов, которые отводили детей на занятия в школу. Кстати, "школа" с того же древнегреческого переводится как "досуг", "свободное время". С тех пор, конечно, немало воды утекло, но сложившаяся в современном обществе ситуация заставляет задуматься о кардинальной смене значений: школа — каторга, педагоги — надсмотрщики, тычущие указками в недостатки неокрепших умов.

Дебилами нас в школе не называл только тот преподаватель, который использовал другие характеристики, вроде "кретины", "идиоты", и полузабыто-литературное — "бездари". Прекрасно помню, как "классручка" во время классного часа обводила съеживающуюся под ее взглядом аудиторию и с почти задорновской интонацией произносила: "Ну дебилы"… Отличники с первых рядов смотрели в парты. С задних рядов доносился хруст суставов и скрежет зубовный.

Не все поспевали за полетом вывихнутой год от года школьной программы. А пропустив одно, не воспринимали все остальное. Ленились. Смотрели в окно на воробушков. Что скажешь — детство.

Школу ненавидели почти все — искренне, с тем пламенным детским чувством, которому отдаешь себя без остатка, потому что испытывать сложную гамму в силу нежного возраста еще просто не умеешь. Психика не созрела. Об этом теперь твердят умные доктора: мол, дети сейчас сложные, гиперактивные. Мол, к ним нужен особый подход.

Еще в мое время, не такое уж и давнее, особого подхода не было, а была металлическая линейка, которая лежала на столе учительницы математики.

"Руки под трамвай"

С этой фразой "математичка" налетала сзади на ничего не подозревающего школьника. Вздрагивая, он невольно втягивал голову в плечи — вдруг прилетит той самой линейкой. Не тригонометрической — тригонометрию мы не проходили — но все же довольно весомой.

"Тетрадку забыл? А голову дома не забыл?" — список фраз, характеризующих умственное развитие учеников, можно продолжать и продолжать, но почему-то позитивных утверждений среди них — раз, два — и обчелся.

Но и мы были не лыком шиты.

"Я же дебил", — резонно замечали те, кто понаглее, на вопрос, почему не получилось решить задачу.

Те, кто не хотел учиться предмету, очень быстро выучивал правила игры. Да-да-да, я дебил, я неуч, я стану дворником и буду мести школьный двор до конца жизни, печальной и недолгой. Это была каста тихих двоечников — тех, которых подсаживали к отличникам в надежде на исправление.

Но были и кнопки на стульях. И доски, старательно натертые мылом. И дохлые крысы в учительских столах, и даже украденный и ритуально сожженный классный журнал. Некоторые из нас вредили, как могли. Когда терпения не хватало, кое-кто срывался.

"Сама дура!" — орала на преподавателя раскрасневшаяся девочка, размазывая по лицу слезы.

"Выйди, успокойся, и войди обратно", — обычно в таком и подобных ему случаях чеканил преподаватель.

И абсолютно никто, казалось, не задумывался, почему знания вбивались — с болью и слезами, а главное — даже без малюсенького объяснения, зачем.

Будешь дворником

Бесполезно пугать детей мрачным будущим. Любое будущее от них дальше, чем само поступление в школу, иногда дальше, чем они вообще живут на этом свете. Многие ли из нас способны планировать свою жизнь на 20-30 лет вперед? И еще один немаловажный фактор: ребенок действительно не понимает, зачем ему учить валентность водорода или дату дуэли Лермонтова. Зачем применять правило буравчика или находить на карте Буркина-Фасо. И объяснения взрослых зачастую более чем расплывчаты. "Надо". Или — для того, чтобы сдать экзамены.

А зачем? Чтобы поступить в университет. А зачем? Любое чадо постарше, владеющее гаджетами, приведет вам с ходу десять примеров успешных людей, которые не получили высшее образование. И не у всех ребят врожденная тяга к знаниям. И не все в своем подростковом протесте готовы положиться на мудрость и опыт старших, которые уговаривают: "так будет лучше". А от них требуют, требуют, требуют. Отсюда и бунт. Отсюда и проблемы с психикой. Отсюда и агрессия, и неприятие того, что в спокойном состоянии, без прессинга, показалось бы даже интересным.

Наверное, мораль моего размышления такова: родители, присмотритесь к своим детям. Поговорите с ними. Объясните, что учителя намеренно унижают их от усталости и собственного бессилия: попробуй, найди за 45 минут индивидуальный подход к 30 отдельным личностям. Это лучше, чем внушать, что "классручка злая", а чадо — золотце. Учителя, вспомните, как вы учились сами. Дети, если вы читаете, — не обращайте внимания. Просто учитесь для себя. Тому, что интересно, что кажется важным. Лишним не будет, уж поверьте.

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