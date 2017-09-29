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Владимир Путин и Реджеп Тайип Ердоган

Не наломать дров, или как Путин будет успокаивать Эрдогана

© AFP/ Greg BAKER
Колумнисты
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Арман Ванескегян
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Путин едет в Турцию на сложнейшие переговоры с Эрдоганом. В "меню" у президентов целый ряд серьезных вопросов, но какой же главный?

Получилось так, что повестка встречи президентов Российской Федерации и Турции в Анкаре (сегодня ближе к вечеру) по ходу своей подготовки все время менялась.

К блоку вопросов военно-политического и экономического характера (Сирия и зоны деэскалации, покупка Анкарой зенитно-ракетных комплексов С-400, строительство газопровода по дну Черного моря и АЭС "Аккую") на днях добавилась еще и геополитическая составляющая. Это прошедший в Курдистане референдум, который сегодня Турцию беспокоит, пожалуй, больше, чем какой-либо другой вопрос.

Курдистан – головная боль для всего региона

Можно не сомневаться, что Эрдоган будет настаивать на том, чтобы российский лидер занял бы несколько более активную позицию относительно территориальной целостности Ирака, чем было до сих пор.

Сирийские дети проходят мимо поврежденных зданий в удерживаемом повстанцами городе Думу, на восточных краях столицы Дамаска 27 февраля 2016 года, в первый день соглашения о прекращении огня.
© AFP/ Sameer Al-Doumy
Путин и Эрдоган обсудили план взаимодействия по Сирии

Правда, Кремль уже заявлял о нежелании менять политическую карту в регионе путем, которым выбрал Эрбиль, поскольку это значит — эскалация напряженности в регионе и рождение новой "горячей точки" прямо под боком России, однако туркам хотелось бы еще большей активизации со стороны одного из наиболее влиятельных в регионе игроков.

Страх Турции вполне объясним. Сепаратистские настроения – это коварная составляющая нынешней геополитики. Это эффективный инструмент, которым не преминут воспользоваться те, кому выгодна дестабилизация в регионе. Так что сегодня можно с уверенностью говорить о том, что лидеры стран будут достаточно подробно обсуждать ситуацию вокруг Курдистана.

Более того, импульсивное поведение турецкого президента, который уже отправил серьезную бронетехнику на территорию Северного Ирака, где вот уже два года как расположены турецкие кадровые части, как и его высказывания и угрозы в адрес курдов Ирака — большая опасность в контексте еще большей эскалации в регионе.

Видимо, во время встречи в Анкаре Путин будет решать и эту задачу. Ну, чтобы его коллега не наломал бы на геополитической арене таких дров, от которых будет хуже всем в регионе. Как будет делать это президент Российской Федерации, не совсем понятно, поскольку опасность для территориальной целостности Турции действительно велика. Однако есть надежда, что активное участие России в курдистанском процессе (на что и надеется Эрдоган) как-то смягчит крайне взрывоопасную ситуацию.

Дела сирийские: Турции выделена роль "смягчающей подушки"

Однако было бы ошибкой предполагать, что курдистанская проблематика, при всей своей остроте, может отвлечь внимание двух лидеров от того вопроса, ради решения которого, собственно, встреча Путина с Эрдоганом планировалась задолго до курдского референдума. Конечно же, территориальная целостность Сирии, на которой бескомпромиссно настаивает Кремль, будет самой главной темой разговора.

Президент России Владимир Путин (слева) и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото.
© Sputnik. Алексей Дружинин
Путин и Эрдоган обсудили отмену торгово-экономических ограничений

Если представить ситуацию, складывающуюся на сирийских фронтах, то можно понять, что засевшие на западе, в Идлибе, вооруженные отряды боевиков "умеренной оппозиции", в первую очередь, отвлекают регулярные войска страны от основной задачи – освобождения левобережья Евфрата и выхода на границу именно с Северным Ираком. На сирийско-иракскую государственную границу, за которой разворачиваются "курдистанские процессы".

А Турция на этих самых боевиков, которые засели в Идлибе, при желании может серьезно воздействовать. Или же, по крайней мере, применить силу, ведь именно эта зона деэскалации, согласно договоренностям в Астане, была поручена Турции.

Вот и получается, что две проблемы оказываются тесно взаимосвязаны, как нередко и бывает на Ближнем Востоке.

Кроме того, не следует забывать, что идлибские "сидельцы"-боевики, фактически, перерезали дорогу между самыми крупными сирийскими городами Алеппо и Дамаском. Восстановление нормального безопасного сообщения между этими двумя городами, скорее всего, станет предметом обсуждений Путина и Эрдогана.

Вся остальная проблематика – и купля-продажа С-400, и АЭС "Аккую", и газопровода по дну моря – это вопросы, которые вполне решаемы именно в рабочем порядке, посредством телефонных разговоров между президентами, встреч специалистов и руководства рангом пониже.




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