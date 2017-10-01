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Писатель Стивен Кинг

За что все любят Стивена Кинга?

© AP Photo. Mark Lennihan
Колумнисты
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Евгений Казарцев
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О причинах популярности американского "короля ужасов" Стивена Кинга рассуждает колумнист Sputnik Евгений Казарцев.

Американскому писателю Стивену Кингу буквально недавно исполнилось 70 лет. Редко дни рождения литераторов становятся информационным поводом для большинства СМИ, однако Кинга вспомнили почти все — собраниями цитат, тестами, биографическими справками. И не только потому, что авторы этих материалов любят Кинга, а потому, что у него есть многомиллионная армия фанатов.

Суммарный тираж книг Стивена Кинга уже превышает 400 миллионов — он считается одним из самых популярных авторов художественной литературы в мире.

Написать страшно сложнее, чем показать

Сам Кинг говорил, что сейчас людей сильно избаловал телевизор и кино — там ужас на ужасе. 

В переполненном страхом мире писать по-настоящему жутко — это определенное мастерство. Когда мы смотрим кино, там работают давно придуманные "скримеры" — резкие перемены кадра, крики, тревожные звуки и дорогие спецэффекты. В книгах такого нет.

Самое страшное в книгах Кинга — вовсе не убийцы, призраки и монстры, а сами люди. И в "Оно", и в "Кладбище домашних животных", и в "Кэрри", и в других книгах ужас достигается за счет отображения вполне реальных вещей: человеческой жестокости и глупости, зависти и сумасшествия. А остальные "примочки" — так, метафоры.

Кадры из фильма Оно
© Фото: kinopoisk.ru
"Оно": про дружбу и первую любовь

Из современных писателей мало кто справляется с созданием такой атмосферы лучше Кинга. Да и сами посмотрите: в продаже ежегодно появляются сотни книг об убийцах, призраках, вселяющихся демонах и прочей чепухе. Выстреливают ли они? Нет. В сердца людей попадают только книги Кинга.

Кинг — это не только про "ужасы"

Прав был в своих лекциях и статьях про Кинга российский писатель и критик Дмитрий Быков: произведения американца достают глубинные страхи и волнения людей. Часто ужасы реальной жизни или даже иррациональный страх перед "букой под кроватью" Кинг превращает в метафору.

Взять то же нашумевшее "Оно": на первый взгляд — история про какого-то мистического монстра, но найти в этом можно и метафору, и воображаемых "демонов" детей, которые постоянно оказываются под давлением и в ужасных ситуациях из-за одноклассников и родителей.

Сужать Кинга до жанра "ужасы" не совсем верно. Про "ужасы" — Дин Кунц и другие писатели, а Кинг все же занимается не только жанровой, но и "высокой" (кидайте помидорами) литературой, совсем как Эдгар По.

Страница книги Альфред Хичкок. Мастер саспенса
© AP Photo. Bernadette Tuazon
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Именно поэтому он одновременно и имеет миллионные тиражи, и хорошо воспринимается многими критиками — даже американские "снобские" издания недавно сняли свои шоры и начали признавать достоинства Кинга.

Теоретически каждый у Кинга может найти что-то свое. Кому-то — фантастический сюжет, другому — психологизм. Прочитать его можно в любом возрасте — лично мне, например, мама вручила один из романов Кинга лет в семь. И вроде человеком вырос.

И именно за это Кинга любит такое количество людей: он бывает разным, "приглашает" читателя становиться его соавтором при помощи собственного воображения. Но при этом не скатывается до банальностей и "мономерности", в отличие от многих — да, госпожа Майер, это про вас.




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