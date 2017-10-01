За что все любят Стивена Кинга?

Американскому писателю Стивену Кингу буквально недавно исполнилось 70 лет. Редко дни рождения литераторов становятся информационным поводом для большинства СМИ, однако Кинга вспомнили почти все — собраниями цитат, тестами, биографическими справками. И не только потому, что авторы этих материалов любят Кинга, а потому, что у него есть многомиллионная армия фанатов.

Суммарный тираж книг Стивена Кинга уже превышает 400 миллионов — он считается одним из самых популярных авторов художественной литературы в мире.

Написать страшно сложнее, чем показать

Сам Кинг говорил, что сейчас людей сильно избаловал телевизор и кино — там ужас на ужасе.

В переполненном страхом мире писать по-настоящему жутко — это определенное мастерство. Когда мы смотрим кино, там работают давно придуманные "скримеры" — резкие перемены кадра, крики, тревожные звуки и дорогие спецэффекты. В книгах такого нет.

Самое страшное в книгах Кинга — вовсе не убийцы, призраки и монстры, а сами люди. И в "Оно", и в "Кладбище домашних животных", и в "Кэрри", и в других книгах ужас достигается за счет отображения вполне реальных вещей: человеческой жестокости и глупости, зависти и сумасшествия. А остальные "примочки" — так, метафоры.

Из современных писателей мало кто справляется с созданием такой атмосферы лучше Кинга. Да и сами посмотрите: в продаже ежегодно появляются сотни книг об убийцах, призраках, вселяющихся демонах и прочей чепухе. Выстреливают ли они? Нет. В сердца людей попадают только книги Кинга.

Кинг — это не только про "ужасы"

Прав был в своих лекциях и статьях про Кинга российский писатель и критик Дмитрий Быков: произведения американца достают глубинные страхи и волнения людей. Часто ужасы реальной жизни или даже иррациональный страх перед "букой под кроватью" Кинг превращает в метафору.

Взять то же нашумевшее "Оно": на первый взгляд — история про какого-то мистического монстра, но найти в этом можно и метафору, и воображаемых "демонов" детей, которые постоянно оказываются под давлением и в ужасных ситуациях из-за одноклассников и родителей.

Сужать Кинга до жанра "ужасы" не совсем верно. Про "ужасы" — Дин Кунц и другие писатели, а Кинг все же занимается не только жанровой, но и "высокой" (кидайте помидорами) литературой, совсем как Эдгар По.

© AP Photo. Bernadette Tuazon Топ-5 лучших ужастиков в истории кино

Именно поэтому он одновременно и имеет миллионные тиражи, и хорошо воспринимается многими критиками — даже американские "снобские" издания недавно сняли свои шоры и начали признавать достоинства Кинга.

Теоретически каждый у Кинга может найти что-то свое. Кому-то — фантастический сюжет, другому — психологизм. Прочитать его можно в любом возрасте — лично мне, например, мама вручила один из романов Кинга лет в семь. И вроде человеком вырос.

И именно за это Кинга любит такое количество людей: он бывает разным, "приглашает" читателя становиться его соавтором при помощи собственного воображения. Но при этом не скатывается до банальностей и "мономерности", в отличие от многих — да, госпожа Майер, это про вас.