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Постер к фильму Бегущий по лезвию 2049

"Бегущий по лезвию 2049": жемчужина жанра

© Фото: Киновидеопрокат
Колумнисты
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Евгений Казарцев
Темы:
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Одним из самых ожидаемых фильмов 2017 года стала картина "Бегущий по лезвию 2049" режиссера Дени Вильнева.

Колумнист Sputnik Беларусь Евгений Казарцев посмотрел "Бегущего" в день премьеры и уверен, что этот фильм стоит посмотреть почти всем.

"Бегущий по лезвию 2049" и новая фантастика

Отношение к фантастике у многих зрителей испорчено бесконечными боевиками со взрывами и космолетами вместо содержания и смысла. Так же, как и к фантастической литературе — вместо Роберта Шекли сейчас тиражируют бесконечные фанфики по игре Stalker. Но бывают и жемчужина жанра, способные развернуть представление о нем.

Так, "Бегущий по лезвию 2049" — совершенно новый взгляд на научную фантастику. Здесь домысленная антиутопическая реальность используется не как самоцель, а с одной целью: рассказать историю интереснее, с разными метафорами и прочими тропами.

В отличие, опять же, от многих других фильмов этого жанра, события здесь не сменяются калейдоскопом и пустыми диалогами, нет. Перед нами медленное и задумчивое кино почти в три часа длиной.

О чем же фильм? Посмотреть можно по-разному: с одной стороны — о принятии и открытии себя. С другой — о равенстве и "праве человеком зваться". В мире "Бегущего по лезвию 2049" есть "настоящие" люди и так называемые "репликанты", то есть искусственно созданные, и грань между ними достаточно зыбкая. Да что уж между ними — даже между человеком и голограммой с искусственным интеллектом.

Праздник звука и изображения

В своем "Прибытии" год назад режиссер Вильнев поразил всех визуальной составляющей — не только спецэффектами, но и работой камеры, медленной и внимательно изучающей происходящее, останавливающейся подолгу на пейзажах или лицах актеров. Говорили многие: вот, придет он в высокобюджетное кино — сразу станет таким же простым и безыскусным, как Абрамс и прочие. Но нет, не стал.

Кадры из фильма Оно
© Фото: kinopoisk.ru
"Оно": про дружбу и первую любовь

Атмосферу прекрасно создает в фильме "Бегущий по лезвию 2049" и звук — немецкий композитор Ханс Циммер, известный по "Пиратам Карибского моря", "Интерстеллару" и десяткам других фильмов вместе с написавшим музыку для "Оно" Бенджамином Уоллфиш расширили границы фильма.

Инструментальная, местами тревожная, местами — меланхоличная музыка дополняет ощущения от фильма и погружает в свою атмосферу. И подобная комбинация гениальной визуализации и потрясающего звука могла бы сделать шедевром даже экранизацию "Колобка". И упустить это нельзя.

Набоков и другие "приятности"

Вильнев создал мир "Бегущего" с десятками одновременно существующих языков и аллюзий. Отсылок к современной культуре и наследию прошлых веков здесь полно — достаточно лишь присмотреться. Но выполняют они не функцию декораций.

Кадры из фильма Мадам
© Фото: kinopoisk.ru
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Так, на полке главного героя (Райан Гослинг) лежит книга Владимира Набокова "Бледный огонь". Для человека, не знакомого с романом, это будет лишь бессмысленной деталью. Читающие же поймут, почему в "Бегущем" вдруг появился один из лучших русских романов прошлого века, посвященный проблеме интерпретации.

На подобных нюансах во многом фильм и построен. Но эти обертоны не бросаются в глаза тем, кому они не нужны. Благодаря этому одни смогут увидеть в "Бегущем по лезвию 2049" простую фантастику, другие — многопластовую историю с десятком замыслов и идей.

Да, кому-то лента может и не понравиться. Но посмотреть его все же стоит. Хотя бы потому, что скоро "Бегущего" будут считать новой классикой, и с этим всем надо считаться. 

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