Исповедь гемблера

О том, как не стать гемблером, и к чему приводит игровая зависимость, рассуждает колумнист Sputnik Саид Барганджия.

Спасти от зависимости. Нуждаюсь в помощи, но стесняюсь признаться

Да, да, именно: нуждаюсь в помощи, но стесняюсь признаться — это вывод, к которому меня привели мои рассуждения. Судите сами. Речь идет о помощи людям, страдающим от зависимости делать ставки на футбольные матчи. Как не упасть в пучину зависимости? Как не перейти черту? К кому обращаться? И есть ли шанс на "излечение"? На все эти вопросы ответить сложно, но постараться все же стоит.

История "прихода" к ставкам очень банальна, нужно только увлекаться футболом, быть для начала хоть немного азартным и, безусловно, хотеть заработать легким способом деньги. А там, конечно, найдется "доброжелатель", который опишет в самых ярких красках возможность легкой наживы. Ну и… ты клюнул.

Важно подчеркнуть, что герой, о котором пойдет речь дальше, вполне себе из благополучной семьи. Родители, братья, сестра, друзья, ну, вы поняли — все как надо.

Как поменялась сущность моя

"Футбол ненавижу, но играю в него с детства. Ставки делаю тоже уже много лет".

Собеседник мой с виду парень очень веселый, общительный, скажем, один из тех, с кем на самом деле хочется дружить. Может поддержать любую тему, начиная от спортивной, заканчивая классиками литературы. Любит поэзию и кино, в частности, кинодрамы о свободе выбора и путешествиях.

— Как так вышло?

— Легко и просто.

"Самое страшное, что в какой-то момент я стал получать удовольствие от этого нервного напряжения, которое испытываешь во время матча, на который сделал ставку. От этого сложнее всего избавиться", — говорит он мне.

В остальном все, как у всех. Куча долгов, постоянные звонки и полное неведение родителей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Я опять не успел, или когда заполнится маршрутка

"Я мечтал заработать на путешествие, на красивую жизнь. Намерения, и правда, были благими, но ими я себе и вымостил "дорогу в ад", – признается гемблер. — Жизнь буквально разделилась на до и после. Я сутками пропадал в конторах, выигрывал, проигрывал, потом опять выигрывал, а выигранные деньги нужно было отдавать на долги, так и затягивало, и уже не можешь сказать себе "стоп".

В его окружении очень много зависимых, кто-то зависит в большей, а кто-то в меньшей степени.

"На самом деле, никогда не угадаешь, когда сдадут нервы. Сколькие лишили себя жизни, не имея возможности расплатиться с долгами. Самое страшное, что счет деньгам теряется. Чем больше проигрываешь, тем больше хочется играть. Это ловушка, из которой сложно выбраться, ну, и для кого-то единственный способ – это суицид", — кратко характеризует он ситуацию.

Моему знакомому удалось остановиться, но он не зарекается.

"Сколько же у меня было разговоров с моими друзьями, старшими братьями. Врал им, врал себе. Но в какой-то момент я понял, что меняюсь как человек. Стал готов подойти к любому и попросить деньги, чего раньше не сделал бы никогда. Самому стало противно. Вроде перестал. Желание есть, но пока в силах с ним бороться", — признается гемблер.

Симптомы

Гемблинг — патологическая склонность к азартным играм. На самом деле, если очень постараться, то человека, "заболевшего" ставками, вычислить можно. Понемногу меняется его поведение, круг интересов. Можно наблюдать "потерю контроля", что-то сродни абстиненции у наркоманов, вплоть до головных болей, нарушений сна, беспокойства.

"Одержимый" игрой стремится к более высокому риску, а, решив раз и навсегда "завязать", при малейшей провокации вновь поддается соблазну. Искушения гемблера поджидают на каждом шагу – ставки принимают в интернете, даже по звонку. Суммы растут. Начинается с тысячи рублей, а со временем доходит и до 50 тысяч. Появляются долги, которые нечем платить, это бремя ложится на плечи родителей и близких.

Не могу дать готовый рецепт от этой напасти, но знаю точно одно, что все мы должны в своих будничных заботах смотреть по сторонам. Обязаны замечать, что происходит с теми, кто нам дорог. Само не пройдет. Нельзя оставаться безучастными. Помощь необходима, но нуждающиеся в ней порой просто стесняются в этом признаться.