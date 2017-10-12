"Авгиевы конюшни" Государственной Думы

Государственная Дума РФ имеет большой задел на будущее и при правильном использовании положительных наработок вполне может обеспечить высокую продуктивность своей работы.

Александр Ведруссов, Sputnik.

Современная информационная повестка в России имеет свою пренеприятнейшую специфику: новостные ленты преимущественно заполняет то, о чем громче и скандальнее кричат отдельные не в меру экзальтированные лица.

Лица-то официальные. Обличенные мандатами и полномочиями. Вдобавок имеющие доступ и к думской трибуне и, что еще важнее, к средствам массовой информации: любое неосторожно (и уж тем более сознательно) сказанное депутатами слово всенепременно будет использовано против них и представляемого ими института.

© Sputnik. Томас Тхайцук Эксперты о выборах в Парламент Абхазии: политнапряженность спадет

А уж поймать "народных избранников" за язык и намотать его на горящий материал, который даст изданию соответствующую цитируемость – святое для журналиста дело.

Благо, что в каждом парламенте найдется свой условный Жириновский, который не полезет за словом в карман. В этом смысле нынешний созыв, который уже успел отработать ровно год, мало чем отличается от всех предыдущих.

Однако далеко не все действительно понимают, что вся эта канитель с Лебедевыми, Поклонскими и прочими Милоновыми имеет весьма опосредованное отношение к реальной работе Думы.

А люди тем временем ждут от парламента, да и от власти в целом конкретных результатов: наведения элементарного порядка в финансовой сфере (валютные ипотечники постоянно стоят в одиночных пикетах у думской проходной), обеспечения предсказуемости розничных цен (пусть будет рост, но не галопирующий), обуздания управляющих компаний в сфере ЖКХ. Список можно продолжать до бесконечности.

В большинстве случаев не Дума играет ключевую роль в решении той или иной насущной проблемы. Однако гражданам бесполезно объяснять нюансы разделения власти и компетенций – им нужен ощутимый эффект. А уж кто именно его обеспечит – это-то никого не волнует. При этом спрашивают, прежде всего, с всенародно избранной Думы. И приходится отвечать.

Например, перед тысячами обманутых дольщиков: к решению проблемы впервые за многие годы спикером Володиным был применен системный подход вместо разовых полумер, что позволяет надеяться на постепенное, но комплексное "развязывание" этого сложнейшего узла социальной напряженности.

Больше системности, четкости, стратегичности – это то, чего сейчас остро не хватает нашим институтам власти. Страна нуждается в наведении элементарного порядка, повышении уровня исполнительской дисциплины.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Посол России объяснил порядок голосования в Абхазии на выборах в ГД РФ

В этом смысле Дума явно претендует на определенное лидерство. Расчистить (пусть и еще не полностью) законодательные "авгиевы конюшни" в виде доставшихся от предыдущих созывов 2020 законопроектов – это ли не показатель эффективного преодоления "извечной" расхлябанности российской бюрократии?

Таких показателей удалось достичь во многом благодаря внесенным спикером Госдумы в текущем созыве изменениям в регламент: теперь депутаты стараются не пропускать пленарные заседания (посещаемость достигла почти 100%) и лично голосовать за законопроекты.

Все-таки в нашей стране наказание рублем – самая действенная мотивация: введенные при поддержке депутатов всех фракций штрафы за прогулы в размере одной шестой зарплаты за каждое пропущенное заседание дали ожидаемый эффект.

И что самое важное: 90% граждан поддерживают такие "радикальные" нововведения и положительно оценивают происходящие в парламенте изменения.

Правда, для осязаемого повышения реального статуса Думы и доверия граждан это лишь необходимое, но недостаточное условие. Основная задача сейчас – сделать законотворческий процесс более осознанным, созидательным, приближенным к людям и их насущным запросам.

© Sputnik. Томас Тхайцук Экспертизу законопроетов будет проводить Институт экономики и права Абхазии

Стоит напомнить, что руководством Думы в текущем созыве была "обкатана" дополнительная процедура не формальных, а реальных публичных слушаний, представляющая собой дополнительный этап согласования различных общественных интересов и позиций при принятии ключевых законов.

При прохождении наиболее резонансных предложений приглашаются сторонние эксперты и представители тех слоев общества, которых обсуждаемый закон может лично затронуть.

Если такая практика будет продолжена и, главное, усовершенствована, со временем можно говорить о реальном общественном контроле и участии активистов в работе парламента.

В принципе, в текущем созыве в целом имеет место более размеренное, более вдумчивое рассмотрение законов. При этом процедура их принятия строго соблюдается даже при заметном увеличении объемов рассматриваемых нормативных правовых актов: галопом по Европам никто не скачет.

Таким образом, Государственная Дума имеет большой задел на будущее и при правильном использовании уже имеющихся положительных наработок вполне может обеспечить высокую продуктивность своей работы.

Одновременно повысив свой формальный и реальный статус (самостоятельная, а не ручная законодательная ветвь власти нам сейчас очень бы пригодилась) и постепенно заручившись поддержкой пока еще обоснованно сомневающихся и колеблющихся граждан…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.