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Быть человеком: правила этикета в соцсетях

© Sputnik. Наталья Селиверстова
Колумнисты
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Бакыт Толканов
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Почему соцсети становятся свалкой, кто виноват и что делать — в этих вопросах разбирался колумнист Бакыт Толканов Sputnik Кыргызстан.

Бакыт Толканов, Sputnik Кыргызстан.

Мой утренний ритуал, связанный с редкой зарядкой и банными процедурами (последние чаще), был нагло нарушен. Вот уже три года, прежде чем встать и тоскливым взглядом окинуть постель, я хватаюсь за смартфон в надежде, что за ночь мою фотку в кабине самолета или пост с мыслями, "достойными" Конфуция, лайкнули…

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CC0
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Да что вам говорить, мы давно стали заложниками соцсетей и "лайковыми" наркоманами. Мы все больше времени тратим на соцсети, чем на общение с родными и даже женами, хотя последнее мне пока не грозит.

Несмотря на то что СС занимает все больше места в нашей жизни, действия некоторых пользователей можно сравнить с поведением одного нехаляльного животного. Несколько лет назад кавээнщики предложили переиначить некоторые библейские заповеди на современный лад, в стиле "не убий время в" Одноклассниках". Конечно, это был юмор, но без этикета в соцсетях никуда, и нижеследующие примеры это докажут.

Покорми тролля

Троллинг и провокации — чудесные вещи, они часто помогают при комплексах. Ребята, все отлично, только один нюанс — я не хочу быть в роли лекарства, поэтому игнор вам и совет искать другие методы лечения своих проблем.

Бокс по переписке

Старая шутка "чем меньше зубов, тем сдержаннее речь" для многих уже давно неактуальна. Читая некоторые войны в комментах или споры в личках, можно освежить в памяти все маты, виды казней и даже позиции Камасутры. В народе это получило меткое определение "бокс по переписке". Соцсети уже стали публичной площадкой, поэтому извольте вести себя так же прилично, как на улице, вы же не кроете там всех матом.

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Живу, чтобы есть

Пользователи, как и люди, бывают разные — для кого-то милое дело воевать в просторах соцсетей, а кто-то считает, что война войной, а обед по расписанию. Утром капучино с идеальной пенкой или эспрессо (иногда с буквой "к"), на обед стейк, а на ужин бокал шато-буржуньона с рыбой. Откуда я это знаю? Да по вашей ленте. Ребята, реально, я не ваша мама, мне неинтересно, чем вы питаетесь, а обилие подобных фото заставляет думать, что, кроме еды, больше ничего вас не интересует.

Человек я светский теперь

Вчера я пил пиво, позавчера текилу, а три дня назад вместе с 300 граммами виски лихо отплясывал на танцполе. Впрочем, зачем я все это говорю, ведь многие и так уже в курсе — подруга в режиме реального времени уже выставила в Instagram снимки с тусовки и моими фотографиями. Все, кто мог, уже позавидовал или осудил.

"Эхх, при Союзе таких "стукачами" называли, причем добровольными, а вы их друзьями считаете", — мудро сказал сосед Акыл байке.

Если без шуток, то выкладывайте фото и селфи на здоровье, но только с собой любимым. Это моя жизнь, и что делаю, пью, сплю или гуляю — это мое личное дело, и миру об этом знать совсем необязательно. После того как вас отучили делать групповое селфи, следующий абзац про вас.

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Самолет взлетит и без вашего селфи

Именно так шутят над теми, кто выкладывает сотни фотографий, собираясь в путешествие, причем не важно, в туалет или Турцию. Особо тяжелый случай, когда человек привык описывать каждый свой шаг и любое изменение настроения. В результате я знаю о вас больше, чем о себе. Вердикт: отписаться!

Кстати, чем больше вы выкладываете о себе информации, тем больше вам благодарны преступники. Ваша внешность, расположение квартиры (геотег) и ее обстановка, нынешнее местопребывание (чекин в кафе, Турции)… — для тех же домушников эта информация на вес золота, причем вашего. И самое главное, не выкладывайте информацию о своих детях и их снимки, опять же в целях безопасности.

Что мне делать?

Есть пользователи, которые часто спрашивают, что им надеть или куда сходить, в общем, гуру бытовых вопросов. Мне иногда интересно, а как вы вообще дожили до своих лет? Или просто мама сейчас не дома?

Ты ж мене пидманула

Недавно "кинула" дружбу красотка, а ее фото в красном платье заставило восхищенно цокать добрых пять минут.

"Вот он, мой джекпот", — счастливо подумал я и дрожащими от радости руками добавил в друзья.

Вот именно на такую реакцию и рассчитывали эсэмэмщики одного из кандидатов в президенты — ее хроника состояла из соблазнительных женских фоток и не менее манящих обещаний, правда, только политических. Понимаю, что это их работа, но я эгоист и не собираюсь быть обманутым. Вердикт: блокировка!

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Балерина plus size покорила соцсети

Как чуть не началась международная кибервойна

В начале августе разразился скандал с моделью Сусанной Егорян. За нее вступился сайт Армениан Репорт с очень провокационной статьей "Обыкновенный киргизский фашизм". И соцсети Кыргызстана вновь взорвались. Однако товарищи из Армении рассказали, что, кроме названия, этот ресурс не имеет никакого отношения к их стране и вообще это сайт-фэйк. Но многие уже пошли на поводу чужой информационной войны.

Ребята, прежде чем выкладывать, постарайтесь проверить информацию на достоверность и не окажется ли она вредной. Сейчас с помощью соцсетей можно мгновенно ввести в заблуждение людей по всему миру.

Сам с собой

Иногда замечаю, что некоторые лайкают свои же публикации. Естественно, цель большинства публикаций — получить от лайков удовлетворение, и когда вы ставите "Класс" самому себе, это наводит на вполне определенные ассоциации…

Социальная сеть Фейсбук
CC0 / geralt
Желчная колонка о желчи

Прямые эфиры

Свист пуль, взрывы гранат, движение танковых колонн, и я поставленным голосом рассказываю о боевых действиях в прямом эфире… Такая вот детская мечта была не только у меня. Теперь Facebook — мечты сбываются, и выйти в прямые эфиры может каждый, что, собственно, каждый и делает. Раздражает, ведь 99 процентов ваших эфиров не несут никакой полезной нагрузки. Смотреть на вашу часто неубранную комнату — удовольствие ниже среднего.

Я написал эти советы и понял, что сам не всегда им следую, но обещаю, что буду меняться. И в завершение вспоминаются слова нашего великого писателя Чингиза Айтматова, что "тяжелее всего человеку быть человеком изо дня в день".





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