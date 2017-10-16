Немножко рок-звезда

Анна Гаглоева, Sputnik.

Будучи дамой крайне увлекающейся, могу с некоторой доле фанатизма погрузится в деятельность какой-нибудь творческой личности. Очередное мое пристрастие — к давно уже не молодой и порядком подзаезженной рок-звезде вылилось не только в подробное изучение ее репертуара, но и прямой дорожкой привело меня к желтой прессе. Коей, к слову, оказались вполне себе уважаемые редакции и солидные музыкальные аналитики. Материала за долгие годы их плодотворной деятельности скопилась целая горища.

Скандальные интервью, не менее скандальные заявления и прочая мишура, сопровождающая любого артиста, не забывающего периодически подогревать к себе интерес пассивной и привыкшей исключительно к потреблению, публики. Удивили меня лишь диаметрально противоположные мнения критиков, ни один из которых за многие годы не написал беспристрастного материала.

Одни через запятую лили приторный елей, не пренебрегая грандиозными сравнениями, возносили артиста к вершинами мирового музыкального Олимпа. Иные напротив исходились такой желчью, что любое мало-мальски уважающее отделение гастроэнтерологии должно было бы госпитализировать их в срочном порядке. Мое отношение к работам артиста от прочитанного, конечно же, не изменилось. Но с каждой строчкой, с каждой попыткой прессы сунуть нос в его личную жизнь, которую он всеми силами пытался скрыть от окружающих, у меня все больше и больше создавалось впечатление, что все это я уже где-то видела. Только не в печатном, параллельно существующем мире селебрити.

© Sputnik / Томас Тхайцук Блюз от Чикаго до Сухума и абхазский рок от Алиаса Думава

Проживание в городе, где все друг друга знают, слегка своеобразно. Можно ли дойти утром пешком на работу без темных очков и скрывающей пол лица бейсболки так, чтоб у тебя не взяли "интервью"? Ответ очевиден, нельзя.

Сколько раз в день вам придется ответить на личные, никого не касающиеся и неуместные вопросы: "А когда замуж/женишься?", "Почему ребенка не планируете?", "Сколько ты зарабатываешь?", "Во сколько вам обошелся ремонт?". Причем это только лайт-версия вопросника, без намеков на политические предпочтения и общих знакомых. Ладно бы люди близкие, тут же просто знакомые интересуются с наивно-открытой улыбкой о совершенно личных вещах. И как высокопрофессиональные журналисты чистой воды — найдут интригу, сделают новость из односложного ответа.

И вот она первая здоровенная, породистая собака, зарытая не так уж и глубоко — что бы вы не ответили, эти профи разнесут дальше свою авторскую версию ответа на любой из поставленных вопросов. Позже, лихо запущенная машина сарафанного радио, непременно донесет вам невероятно интересную историю о самом же себе. Но вторая собака поменьше обнаружится в еще более неожиданном месте — официального опровержения ушедшей в народ информации вы дать не сможете, не соберете пресс-конференцию, чтоб "отмыться", и даже не запустите в сеть вирусный ролик, преподносящий вас в нужном свете.

А вот критики у нас под стать столичным, ровно так же выдают исключительно два полярных мнения. Единственное, в большей части своей они не проплачены, а работают с душой, от души и ради великой цели разнообразить свою и чужую жизнь. В общем, отношения у нас в обществе складываются сложные, многогранные и даже многослойные.

Да, люди устают от "публичности" и, нередко, хотят просто пройтись по улице, ни с кем не здороваясь, не рассказывая малознакомым людям о своих проблемах. Но при этом, ощущение того, что ты кому-то интересен, засасывает невероятно. Этого чувства не хватает десяткам уехавшим из провинции в мегаполисы. Так что проживая в нашем маленьком городке, можно получить большущий бонус, главное его вовремя разглядеть. Можно ворчать, давать "интервью" каждое утро и чувствовать себя немножко задерганной рок-звездой.