Лайкман: как нравиться и не продать за это душу

Тамерлан Тадтаев, Sputnik.

Утром, распахнув шторы, я невольно улыбнулся утру — такое оно было чудесное. Ух ты, сколько золота на деревьях под чистым, без единого пятнышка небом! Вот бы эту желтизну за стеклом превратить в двухсотъевровые купюры. Тогда бы я снял кино, и оно вошло бы в сотку самых лучших фильмов всех времен и народов…

Я натянул спортивные штаны, завязал шнурки на кроссовках с 90-процентной скидкой: стоили они двенадцать, а отдал за них всего две, это ли не удача? Поразмыслив, я снял с плечиков дорогую лайковую куртку, втянул пузо и, подняв замок на молнии, открыл дверь. На лестнице я еще раз проверил, в кармане ли смартфон, который едва не разорил меня, и, набычившись, медленно вышел из подъезда.

© Sputnik. Наталья Селиверстова Быть человеком: правила этикета в соцсетях

Я направился к спортплощадке и подтянулся на турнике пятнадцать раз. Повисев минуту обезьяной, я, довольный своей мощью, плавно приземлился. Размяв бицепсы, я снова запрыгнул на перекладину, но на этот раз поднял себя всего десять раз, что в 51 тоже неплохо.

Я сжал кулаки, как будто собирался бить морду одному гаду, к счастью для него, он был слишком далеко отсюда. Не то бы я показал ему, как оскорблять человека, да еще в день своего рождения. Он грозился свернуть мне шею, как будто я цыпленок какой. Я представил, как он пытается отвинтить мне башку, и начал молотить воздух. И вот он падает, как в замедленной съемке, обычно я не добиваю своих врагов, но для него нет пощады, я прыгаю на нем и топчу ногами: на тебе, получай за то, что предал дружбу — самый тяжкий грех в моем понимании!

С войны ведь дружили, но я не сразу раскусил, хорошо, что не брал его с собой на дело, ведь предал бы, в спину выстрелил бы! Я выхватил воображаемую пушку, приставил ее к башке ушлепка и спустил курок. Ну вот, как будто стало легче, я разжал свои кувалды — до того они набухли от ненависти и возбуждения, расслабился и, вынув из кармана телефон, решил заняться любимым делом, а именно, фотографированием.

Модели мои, серебристые с золотыми косичками березы, позировали мне без всякого смущения и кривлянья, и я принялся кружить вокруг них, щелкая красавиц и так и этак. Неподалеку собрался форум собачниц, спустивших своих питомцев с поводков, и эти четвероногие хвостатые придурки резвились на газонах, тявкали, гадили, обнюхивали друг друга — безобразничали, одним словом. Одна собачница очень приглянулась мне, но она держалась как королева, я бы подкатил к ней, да что толку? Легче пригласить березу в кафе на свидание. Ну да пес с ней, пойду-ка лучше к клену, которому солнце расчесывало кудри лучистой своей гребенкой. За такую насыщенную светом фотографию я загребу кучу лайков в фейсбуке.

Люблю, когда под моим постом народ ставит значок с поднятым вверх большим пальцем. Тут уж ничего не поделаешь, так устроены люди, что каждый хочет нравиться, какое бы место ни занимал в обществе, только не у всякого получается. Иной за большой палец вверх (не путайте со средним) душу продаст, чего только не увидишь в интернете, похоже, вся планета свихнулась на лайках. Я, как говорил уже, не исключение, лайкман. Я направился к дереву, но по дороге наступил на собачью кучу, остановился и, выругавшись смачно, от души, попробовал обтереть кроссовки об опавшую багровую листву.

Я старался вовсю, кружился, даже подпрыгивал, при этом снова наступил на мину, нога, скользнув, поехала, и я упал навзничь. Тут, конечно, я совсем ошалел, вскочил и стал орать, что сдеру с собак шкуры вместе с их хозяйками. Собачницы, услышав это, испугались и давай звать своих питомцев, надевать на них поводки и растаскивать по домам. Только королева не собиралась никуда убегать, она подошла ко мне поближе со своим бультерьером и, обворожительно улыбаясь, произнесла:

— Это к деньгам, вы будете богаты.

Я сжал кулак, но, заметив грозный взгляд ее четвероногого рыцаря, протянул королеве смартфон, прежде обтерев его о свои спортивные штаны, попросил:

— Снимите меня, пожалуйста.

— С удовольствием, а знаете что, давайте сделаем селфи…

— Да вы же измажетесь.

— Скорей примажусь. Ну как, готовы?

— Да.

— Тогда вперед к лайкам!