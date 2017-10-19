С кем кофе пить, или как я меняла место работы

О любви к кофе и к бывшим коллегам, о боязни остаться в перерыв на новом месте работы без компании за чашкой бодрящего напитка делится мыслями колумнист Sputnik Альбина Жиба.

Чашка кофе и первый опыт

Не помню, где и как я пристрастилась к кофе, но без него я, кажется, и дня не проживу. Да не то чтобы сам вкус или же иные признаки меня манят к кофе, скорее то, что за чашкой этого напитка (кстати, как ни странно, я люблю пить кофе одна в тишине) мысли меня уводят вдаль, в бесконечность, в безграничные возможности, в космос. Так я мечтаю, так иной раз ищу решение проблемы.

В жизни каждого человека приходит тот момент, когда хочется изменить что-то. То, чем он занимался много лет, превращается в рутину, хочется новых свершений и новых открытий. Однако когда приходит время перемен, он задумается, менять привычное или не менять. Как бы там не говорили: "надоело все", "брошу и уйду" — это не так легко сделать на самом деле. С такими "терзаниями" я столкнулась, перед тем как принять решение сменить насиженное место работы и перейти в информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

Работа — это не только возможность заработка, но и способ отвлечься от повседневных домашних забот, находясь в гуще журналистских тем и заданий, как бы совмещая полезное с приятным. Чашка кофе с коллегами, друзьями — хорошее начало рабочего дня.

© Flickr / Andy Simmons "Кофе полезнее чая": исследователь развенчал старые мифы

И так каждый будний день — кофе, друзья, разговоры, работа. Не разговоры, а сплетни, подумаете вы, поспорила бы, да не в этом суть. Меняя все это, оставляя близких, уже родных мне людей, невольно думается, а как я буду там, на новом месте? Да и вообще, с кем я буду кофе пить?

Я проработала на Государственном телевидении Абхазии 11 лет, а если быть точнее — 11 лет и один месяц. Может для кого-то это не срок, но для меня довольно-таки много. За это время я создала семью, окончила учебу в вузе, у меня появились верные друзья, я общалась с огромным количеством людей и открыла для себя много нового. Это были хорошие дни и не очень, насыщенные событиями или более спокойные. Начинала с монтажа, потом стала корреспондентом, работала в разных редакциях на "Шыжьыбзиа, Апсынтэыла" ("Доброе утро, Абхазия" — ред.), "Амшеикэшара" (новости) и Абхазском радио. Первый сюжет, первый стендап и многого другого, первого в жизни. Есть, что вспомнить. Ну и, конечно, коллеги, которые помогали, направляли, подсказывали, я всегда буду благодарна им.

На самом деле, чтоб сделать тот же трехминутный сюжет, порой нужно приложить неимоверные усилия. Пусть иногда и в спорах, со слезами, но все мы делали одно общее дело. И, в конце-то концов, это первая моя настоящая работа, с большим коллективом. Первые тусовки, застолья, пикники — было много хорошего.

Не могу не рассказать и об одном человеке. У вас бывало ощущение видеть себя со стороны, но в другом обличии? Вы нашли уже такого друга? А я, да! Только вот, она там, на первой моей работе. Надеюсь, это никак не повлияет на наше общение с моей подругой Ханифой Ахуба, на свадьбе которой совсем недавно веселилась и я в компании с уже бывшими коллегами по Абхазскому телевидению. Скажу по секрету, скоро она станет мамой, и я первая, кому она рассказала об этом.

Первый день в Sputnik © Sputnik / Томас Тхайцук Один вечер через 72 года

Первый день на новой работе — это как первый раз в первый класс. Смутно помнила, как у меня это было за давностью лет, но, отправив в этом году своих дочек-близняшек в школу, видела, как они переживали. Страх, полное неведение того, что происходит, потому что все тот же страх овладевает тобой полностью. Новое рабочее место, новые компьютерные программы, новые коллеги, новые правила ждали меня в Sputnik Абхазия. И как бы все это освоить, да быстро и чтоб не ударить лицом в грязь?

Среди тысячи вопросов в голове, которые загоняют меня в угол, ищу приятное: там есть родной мне человек, с которым мне комфортно общаться. Знаю, он меня поддержит, когда мне это понадобится. Нет, вы не о том человеке подумали! Ведущий новостей на радио Sputnik Абхазия, отец моих детей Роберт Джопуа здесь ни при чем. Это она, высокая брюнетка, до мозга костей справедливая, и, несмотря порой на непростой характер, очень глубокая и ранимая – корреспондент Sputnik Амра Амичба, кстати, она не любитель кофе, но это нам не мешает дружить.

Подумав еще, понимаю, что не совсем незнакомые люди встретят меня на новом месте работы: я знаю корреспондентов, часто сталкивалась с ними на событиях, на съемочных площадках. А тот поход вместе с детьми на Семь озер с коллективом Sputnik Абхазия незабываем. В те чудесные дни я познакомилась со многими. У меня остались хорошие теплые воспоминания. Они мне и придали сил и уверенности в себе.

Человек ко всему новому адаптируется, привыкает. И все те вопросы, которые не отпускали его в течение энного количества времени, и испытанное волнение ему уже кажутся пустячком.

Теперь на вопрос "менять" или "не менять" я с уверенностью могу сказать "менять".

Ну, а как же кофе?— спросите вы.

Всегда найдется тот самый человечек, который составит тебе компанию, и за чашкой того самого бодрящего напитка опять все те же разговоры, но уже с новыми людьми. И начнется новый день на новой работе.