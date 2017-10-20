Опять вторжение: реклама RT, покемоны и другие страшилки для Клинтон

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян любезно удостоила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон звания "самого преданного зрителя". Дело в том, что лондонском метро Клинтон увидела рекламу RT и поняла – опять вторжение!

© Fotolia/ Microgen Редакции американских СМИ получили предупреждение

Ну никак не может смириться г-жа экс-кандидат в президенты США с поражением в главном событии своей политической карьеры. Поэтому даже на площадке литературного фестиваля в английском курортном Челтнеме, в котором она приняла участие, в адрес России опять звучали предупреждения об "угрозах западной демократии".

Команда г-жи Клинтон, проиграв президентскую гонку, уже почти год, как рассказывает американцам и всему миру о якобы русском вмешательстве в предвыборную кампанию в США.

Однако журналисты Джонатан Аллен и Эми Парнс (заметьте, не RT и Sputnik, ни Джулиан Ассанж и WikiLeaks) в недавно вышедшей книге "Shattered" ("На грани распада") раскрывают карты: "Спустя 24 часа после признания поражения руководитель избирательной кампании Робби Мук и глава избирательного штаба Клинтон Джон Подеста собрали членов ее команды, чтобы совместными усилиями сформулировать аргументы, доказывающие, что выборы были не вполне честными. … Они разработали сценарий, который они должны были представить прессе и общественности. И центральным элементом их аргументов уже были хакерские атаки России". Спустя 24 часа после признания поражения!

А чуть позже, уже и не скрывая истинный смысл развязанной кампании, бывший директор штаба Клинтон по связям с общественностью Дженнифер Палмиери со страниц "Вашингтон пост" заявила: "Если мы объясним, что действия России – это не что иное, как атака на нашу республику, общественность будет на нашей стороне. И чем больше мы будем об этом говорить, тем больше она будет нас поддерживать".

Рашагейт, "длинная мыльная опера", как ее окрестили в некоторых западных СМИ, которая грозит совсем не "мыльными" последствиями не только для американо-российских отношений, но и для всего мира, становится все абсурднее.

Созданы специальные комитеты, учреждена специальная должность прокурора для расследования Рашагейт. Приняты новые антироссийские санкции, причем и демократы и республиканцы в этом демонстрируют удивительное по своей безрассудности единодушие.

Между тем, сенатский комитет по разведке (обращаю внимание – сенатский комитет по разведке) на специальной пресс-конференции представил результаты своего девятимесячного расследования. И к чему же расследование привело? Проведено более 100 собеседований, записано свидетельских показаний продолжительностью в 250 часов. Составлено 4 тысячи страниц записей и проверено более 100 тысяч документов. Работа сотрудников составляла суммарно 57 часов в день по семь дней в неделю с начала комитетского расследования, исследовались документы и записи, проводились собеседования со свидетелями и были проанализированы секретные и открытые материалы.

Каков же итог? Факты российского вмешательства общественности так и не были представлены.

В разыгрываемой постановке на американской политической сцене можно было бы поставить точку. Но… и это еще, как показали события, не все. Спектакль театра абсурда имел продолжение: Россию обвинили даже в использовании Pokemon Go для разжигания расовых и иных страстей в американском обществе. И это CNN, некогда, во времена Тернера, одно из самых уважаемых мировых СМИ.

Люди, очнитесь! Бедные Пикачу и Ко! Им грозит опасность! Их могут признать иностранными агентами…

Это ж какой вес бурбона надо было "взять на грудь", что б до такого додуматься!