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Телеведущая Ксения Собчак

Ксения Собчак собралась в президенты: почему светской львице львом не стать

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Колумнисты
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Сергей Баблумян
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Главой государства Ксении Собчак, объявившей об участии выборах президента России, не стать ни при каком раскладе, считает колумнист Sputnik Армения Сергей Баблумян. И приводит доводы.

Sputnik Армения.

Женщиной-президентом уже никого не удивишь. Ближе всех к теме стоит Индира Ганди – премьер Индии, тоже дочь, но не первого мэра Санкт-Петербурга, а первого премьер-министра страны Джавахарлала Неру. Прослужила в этой должности с 1966 по 1977 год.

Примерно в те же времена кабинет министров Шри-Ланки возглавила Сиримаво Бандаранаике и только потом, много лет спустя, эстафетную палочку от Востока подхватил Запад и перед миром предстали "железная" Маргарет Тетчер и пока еще уступающая ей по сопротивляемости металлов Тереза Мэй.

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Как во времена Ганди, так и Бандаранаике, телевидение было еще слабеньким и доказывать свою состоятельность дамам надо было не с экранов, а с площадей и трибун. И та, и другая воспользовались этим в полной мере и оказались в политике на много лет вперед.

Но с Сиримаво получилось покруче. В августе 1994 дочь Бандаранаике — Чандрика стала премьер-министром, а уже в ноябре была избрана президентом и, как вы думаете, кого назвала своим преемником на посту премьер-министра? Правильно — собственную мать. Матриархат живет и побеждает!

Возвращаемся в Россию. Широкие народные массы познакомились с Ксюшей прежде всего через телепроект "Дом-2", что с одной стороны сработало на ее узнаваемость, а с другой родило лавину обвинений в растлении молодежи. Плюс эпатажное поведение, плюс тяга к роскоши, плюс вызывающие заявления по самым разным поводам. А все это, как и каждое в отдельности — уже минус.

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Имеет ли женщина (оставим пока Собчак в покое) шанс встать во главе России, а если да, то кто? Вот одиннадцать дам, рассматриваемых в качестве кандидатов. Лучший результат из всех, как и следовало ожидать, у Валентины Матвиенко — 6,1 процента.

Кто другие? Кандидат в президенты-2004 Ирина Хакамада, представитель МИДа Мария Захарова, депутаты Госдумы Ирина Яровая и Наталья Поклонская, депутат петербургского заксобрания Оксана Дмитриева, космонавты Светлана Савицкая и Валентина Терешкова, телеведущая Ксения Собчак, глава ЦИК Элла Памфилова и вице-премьер Ольга Голодец.

Результат? От 0,2 до 1,4 процента. Такие результаты – наглядный пример искусственности "женской темы" в политике, пережиток советского декларативного равноправия,- отмечает научный сотрудник "Левада-центра" Екатерина Кочергина.

Таким образом, увидеть Ксюшу в роли президента сверхдержавы и одновременно Верховного главнокомандующего можно будет разве что в "Поле чудес".




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