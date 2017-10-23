Ник Вуйчич: главное, верить в себя и найти свое дело

На XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи одним из знаковых событий стала лекция всемирно известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. Он страдает редким заболеванием: с рождения у него нет всех четырех конечностей.

Ник Вуйчич на ВФМС

Первый раз Ника Вуйчича я увидела на коротеньком мотивационном видео где-то на просторах социальных сетей. Он рассказывал о своей жизни, шутил и, главное, выглядел счастливым человеком. Я была в шоке. Неужели этот человек и правда существует?

Посмотрела несколько его лекций. И поняла, что я тоже счастливый человек. Ведь близкие рядом, занимаюсь любимым делом, и поставлены цели в жизни. А еще есть руки и ноги… И я могу прикоснуться к цветам, побегать по траве, поплавать, обнять близких людей. С тех пор я стала часто слушать лекции Ника в трудные минуты. Каждый раз он вдохновлял и давал силы идти дальше.

И вот я узнала, что он будет выступать на ВФМС в Сочи. Мне повезло быть участником этого грандиозного мероприятия. Стоит ли говорит, что его лекция было чуть ли не главным событием фестиваля лично для меня? Однако попасть туда было довольно непросто.

200 шагов до…

Главный медиа-центр. Огромная очередь примерно в 30 метров, в каждом ряду стоят по 10-15 человек. Ее огородили, вдоль стоят полицейские. Некоторые участники фестиваля в шутку посчитали, что очередь в 200 шагов.

© Sputnik. Нина Зотина XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятый

Вначале очереди люди стояли уже в 4-5 утра. А я же пришла в 7, что относительно поздно. И до половины девятого мы стоим в настолько плотной очереди, что даже не присесть.

Заветное время пришло! Наконец-то стали пускать людей в зал. Образовалась довольно сильная давка. Потоки очереди отсоединили, оставшихся подбадривали тем, что внепланово Ник проведет и вторую лекцию. Однако мне все же повезло — удалось прорваться с первым потоком. И вот я в зале. Мы все ждем…

История Ника

Объявляют, что Ник появится с минуты на минуту. Его завозят. Зал замирает. Все в восхищении смотрят, как он перебирается с коляски на стол. Стоит тишина.

"Спасибо, что меня пригласили на столь масштабное мероприятие, как молодежный фестиваль", — говорит Ник. И тут все громко аплодируют.

© Sputnik. Евгения Новоженина Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич участвует в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Ник начинает свою лекцию с рассказа о Томасе Эдисоне. Ему понадобилось десять тысяч попыток, чтобы изобрести лампочку. Несмотря на провалы, он не сдавался. Ведь неудача – это путь к успеху. Как говорит Ник, ему тоже пришлось пройти через много неудач, прежде чем он стал всемирно известным оратором.

"Мне не важно, через сколько неудач мне пришлось пройти, чтобы быть успешным. Главное, верить в себя и найти свое дело. И вы прежде всего ищите себя. И пытайтесь, пытайтесь, пытайтесь!" — советует Ник.

© Sputnik. Евгения Новоженина Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич участвует в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Ник рассказал, что в его семье скептически отнеслись к его желанию быть спикером. Однако несмотря на это, его поддерживали родители и помогали.

"Родители довольно скептически относились к моей идее быть спикером, но они помогали мне", — делится Ник.

Начал он свой путь с попыток прочесть лекции в школах. Однако куда бы он ни позвонил и ни предложил свою лекцию, ему отказывали. Одна неудача следовала за другой. Но он не унывал, ведь настойчивость и терпение очень важные качества в жизни.

© Sputnik. Евгения Новоженина Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич участвует в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

"Турутуру, я Ник Вучич, хочу прочесть у вас в школе мотивационную лекцию", — говорил я. "Нет", — слышалось в ответ. И так в одной, другой, в третьей школе. В 55 по счету школе, куда я позвонил, мне все-таки позволили прочитать речь", — рассказывает Ник.

Говорит Ник Вуйчич с потрясающе интересной мимикой, которая увлекает и завораживает. Будто ничего вокруг и не существует, пока он говорит. Он также и много шутит. К примеру, "у меня дрожали коленки" и "вспотели от напряжения ладони". Зал бурно и с восторгом реагирует на его шутки.

Самоирония этого человека просто поражает. Она не вызывает к нему жалости, чего так не любят люди с ограниченными возможностями. Проникаешься уважением к Нику за смелость так шутить перед огромной аудиторией в почти две тысячи человек.

О любви и силе доброты

"Ты никогда не сможешь жениться, и даже если у тебя будут дети, то ты их никто не возьмешь на руки, ты никогда не подержишь руку твоей жены", — так мне много раз говорили недоброжелатели", — рассказывает Ник.

Несмотря на все трудности, сегодня Ник Вуйчич женат на красивой девушке. У них уже двое детей. Он рассказал, что в семье у них царит любовь, доброта и тепло. Пошутил, что когда они обедают, жена убирает телефон на полочку, чтобы он не мог им пользоваться.

© Sputnik. Евгения Новоженина Участники дискуссии "Мотивация к жизни" с участием мотивационного тренера, мецената и автора книг Ника Вуйчича в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

"Когда я с семьей, все мое внимание уделяется ей. Ведь семья – это самое ценное, что у нас есть", — делиться Ник.

Ник сделал и откровенное признание, что скоро он станет отцом близняшек. Весь зал рукоплескал около минуты этой новости. Действительно, от души хочется поздравить его с этим событием.

Ник Вуйчич выглядит счастливым человеком. Он светится изнутри. Это невозможно сыграть на камеру. Он рассказывает правду о себе, о своих мыслях, о своей жизни. Всемирно известный американский оратор Дейл Карнеги говорил, что невозможно убедить людей в том, во что ты не веришь сам. А Ник убеждает миллионы людей по всему миру благодарить за то, что они живы, делать добро и быть милосердными.

"Неважно, можешь ли ты коснуться чей-то руки, главное, коснутся его души", — такой девиз движет Ником по жизни.

© Sputnik. Евгения Новоженина Участники дискуссии "Мотивация к жизни" с участием мотивационного тренера, мецената и автора книг Ника Вуйчича в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

Вуйчич дал и советы тем, кто чувствуется себя депрессивно и хочет бросить все. Эти советы помогут не сдаться на пути к цели и твердо идти к ней.

1. Написать список того, за что ты благодарен судьбе.

2. Поговорить с кем-то, кто приободрит тебя.

3. Взять себе выходной

4. Сделать доброе дело

Обними весь свет

Вот лекция Ника подходит к концу. Час пролетел, будто бы пять минут. Оглядываюсь: почти весь зал завороженно смотрит на Ника, у многих слезы на глазах. Да и я сама не могу сдержать их и плачу. Почему? Честно, наверное, сложно ответить почему. От энергетики вокруг, от его истории… просто от счастья.

Напоследок Ник говорит: "Я не могу вас обнять, но я вас всех очень люблю и молюсь за вас. Обнимите друг друга!"

© Sputnik. Евгения Новоженина Мотивационный тренер, меценат и автор книг Ник Вуйчич участвует в дискуссионной программе XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи

И тут весь зал начинает обниматься. И неважно, кто это, с кем рядом ты сидишь, откуда этот человек… Ты чувствуешь, что любишь ближнего своего, и хочешь этим поделиться. В зале присутствуют представители 180 стран! Символично — это весь мир обнимается друг с другом.

Наверное, так и правильно жить – жить в мире и согласии, делать ближним добро, стараться всем помочь, быть человеком прощающим и милосердным. Это главный посыл всей лекции Ника Вуйчича.